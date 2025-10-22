跨年限定航線！北高出發搭郵輪 展開神戶關西之旅

【旅奇／責任編輯-黃千珮】今年春天起神戶機場正式開放國際航線，從桃園、台中皆可直飛，前往神戶港灣地區的機場。而2025-2026的跨年假期，還將有日籍郵輪「飛鳥Ⅱ」的限定航程，預定12/26從神戶港出發，12/29抵達基隆、12/30抵達高雄，而台灣旅客也可透過旅行業者預約，選擇從神戶港回台，或由高雄、基隆登船前往日本，將於2026/01/04抵達神戶。提醒此條郵輪跨年航線需搭配神戶機場或關西國際機場的單程機票，來挑戰一趟陸海空關西之旅吧！

神戶港目前有兩座郵輪碼頭－「神戶港客運總站」與「中突堤旅客航站」，在日本有極高人氣的郵輪「飛鳥Ⅱ」跨年航線預計將停靠「中突堤旅客航站」。下船走路約9分即可搭乘神戶市營地下鐵，約15分也有 JR、阪神電車，輕鬆玩神戶或前往關西其他城市。

跨年限定航線！北高出發搭郵輪展開神戶關西之旅【圖 / 旅奇傳媒】

「中突堤旅客航站」旁就能看到招牌地標「神戶港塔」，外型模擬日本傳統樂器「鼓」，鮮紅色的螺旋造型矗立在港口，是神戶港的地標性建築。登上神戶塔觀景台，可360度俯瞰市區、港灣與背後的六甲山景致。經2024年耐震整修後，神戶港塔也以全新頂樓觀景平台與藝廊空間盛裝重啟。鄰近的美利堅公園則提供海邊綠地、藝術雕塑及絕美海景步道，浪漫的港口夜景更是不可錯過。

▲造訪神戶務必品嚐世界聞名的神戶牛。 圖：KOBE TOURISM BUREAU／來源

造訪神戶不可錯過世界知名的「神戶牛」，油花甘甜入口即化的頂級口感絕對讓人驚豔。特殊的港口文化也讓神戶成為日本甜點與麵包名店的集散地，隨處可見法式甜品、起司蛋糕與各式麵包，鄰近郵輪停靠航站的元町一帶便可盡情品嘗。

▲郵輪「飛鳥Ⅱ」以純正日式服務與頂級優雅的設施聞名。 圖：NYK CRUISES CO.,LTD／來源

隸屬於郵船郵輪公司的「飛鳥Ⅱ」以純正日式服務與頂級優雅的設施聞名。全船多達436間客房，更有露天溫泉、室外泳池、各式頂級餐廳、劇院等等，提供旅客猶如五星級飯店的海上假期。飛鳥Ⅱ台灣航線跨年郵輪已正式開放預約，可逕洽各大代理旅行社。

