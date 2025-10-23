「萬聖節玩樂月」大放送！ 秀泰聯名摩莎熊推公益巡迴彩繪活動

【旅奇傳媒/編輯部報導】響應 SDGs 及台灣永續發展目標，秀泰生活十月以「萬聖玩樂月」為題，邀請台灣原創 IP 插畫家「摩沙熊」以瀕危動物為原型，替北、中、南、東五店共創萬聖款的台灣黑熊插畫，並跨域攜手林業及自然保育署、台灣黑熊保育協會等合辦「彩繪黑熊大冒險」巡迴公益活動，趁著十月假期，來免費體驗繪本故事、彩繪著色及保育講座。不僅如此，本次聯名摩沙熊推出期間限定來店禮、滿額禮，包含摩沙熊餐具組、摩沙熊萬用票卡夾、摩沙熊陶瓷杯墊、摩沙熊 ｘ柴語錄萬用提袋、南瓜吊飾等。

萬聖玩樂月迎三波連假ｘ聯名原創 IP 摩沙熊

十月份適逢中秋節、國慶日、光復節三波連假，秀泰生活即日起至11/03推出「萬聖玩樂月」檔期，和「摩沙熊」聯名共創搞怪的萬聖款黑熊圖案，為北、中、南、東五店換新裝，不僅如此，活動期間推出摩沙熊餐具組、陶瓷杯墊、萬用票卡夾以及摩沙熊X柴語錄聯名提袋等，多款限定來店禮與滿額贈品，準備一擄粉絲的目光。

▲秀泰生活十月「萬聖玩樂月」檔期，當日累積滿5000元即送摩沙熊x柴語錄南瓜吊飾。 圖：秀泰生活／提供

今年萬聖節一大亮點是與台灣黑熊保育協會共同策劃「彩繪黑熊大冒險」巡迴活動，呼應林業及自然保育署推動的永續及保育黑熊理念，展現跨領域合作的精神，透過適合親子參與的活動，以寓教於樂的方式，推廣黑熊保育議題，讓生態永續不僅停留於專業領域，能更進一步延伸至日常生活。

六場巡迴公益ｘ秀泰生活會員免費報名

「彩繪黑熊大冒險」適合學齡階段到國小的孩童參與，課程包含《雲豹與黑熊》繪本導讀、黑熊保育講座，以及由摩沙熊設計的彩繪互動遊戲，讓參與者從故事、遊戲與創作三大面向，探討台灣黑熊生態與救傷的重要性，進而了解黑熊棲地保護的價值。

「彩繪黑熊大冒險」活動將於巡迴於秀泰生活樹林店、秀泰生活台中文心店、秀泰生活台中站前店、秀泰生活嘉義店，總計六場次，只要是秀泰生活會員，即可免費報名參加，如民眾欲參加請洽各店服務台，本場活動中完成摩沙熊彩繪作品，也將於聖誕節於各分店巡迴展出，延續親子共同創作的感動。

【全台巡迴】彩繪黑熊大冒險活動

◎ 樹林店：10/25（六）16:30-18:30

◎ 台中站前店：10/25（六）15:00-17:00

▲萬聖節搞怪造景，邀請大家來拍照打卡留念。 圖：秀泰生活／提供

萬聖玩樂月ｘ館內優惠

萬聖節期間，秀泰生活各店規劃多樣親子與互動體驗，包括萬聖節變裝討糖遊行、打卡闖關送好禮、南瓜小夜燈、糖霜餅乾、氣球造型等趣味DIY課程，讓大小朋友在商場裡盡情沉浸搞怪氛圍；同時結合會員點數活動，推出限定兌換禮品，創造多重驚喜與參與感，讓萬聖玩樂月不僅是購物檔期，更是親子同樂的好去處。

・活動分店：秀泰生活樹林店、台中文心店、台中站前店、嘉義店

・活動期間：即日起-11/3

・活動優惠：

【期間限定】來店禮10/09-10/23國慶同樂禮：當日單筆滿1,010元送摩沙熊陶瓷杯墊；10/24-11/03萬聖搞怪禮：當日單筆滿1,031元送摩沙熊萬用票卡夾

【消費滿額贈】柴語錄萬用提袋10/17-11/03南瓜串串：當日累計滿5,000元送摩沙熊ｘ柴語錄南瓜吊飾

