荷航送上第106號藍陶小屋「Villa Rameau」帶旅人走進萊頓歷史

荷蘭皇家航空（KLM）迎來創立106週年，於今年再度推出年度代爾夫特藍陶小屋。第106號小屋的原型選自荷蘭萊頓彼得教堂旁的Villa Rameau，這座歷史建築曾是教堂司事的住所，更承載了17世紀「五月花號」啟航前，清教徒先驅在此生活12年的歷史記憶。

荷航藍陶小屋再添新作：Villa Rameau

自1950年代以來，荷航便在洲際航班的環宇商務艙贈送「代爾夫特藍陶小屋」，每座皆為荷蘭歷史建築的縮影，內裝荷蘭杜松子酒，深受旅客與收藏家喜愛。自1994年起，藍陶小屋的編號與荷航成立週年數一致，每年10／7週年紀念日，推出一座全新小屋。今年的Villa Rameau不僅延續這項傳統，更彰顯荷航「連接與韌性」的企業精神。

荷航總裁兼首席執行長Marjan Rintel表示，Villa Rameau的故事展現開拓者精神與跨大西洋連結的歷史價值，象徵荷航在全球動盪挑戰中，依舊堅守構築互聯橋梁的使命。

自1950年代以來，荷航便在洲際航班的環宇商務艙贈送「代爾夫特藍陶小屋」，每座皆為荷蘭歷史建築的縮影。 圖／荷蘭皇家航空 提供

萊頓的歷史印記

「五月花號」清教徒的遠航，開啟橫跨大西洋的歷史篇章。荷航自1919年創立以來，106年間始終承襲這份精神。如今身為法航—荷航集團的一員，荷航與達美航空攜手合作，航網覆蓋美國15座主要城市，每年載運數百萬名旅客，成為歐美兩岸經貿與文化交流的重要推手。

位於彼得教堂旁的 Villa Rameau，不僅見證清教徒遠航，更曾啟發「感恩節」的誕生，當年在此舉辦的第一次豐收節，後來演變為美國感恩節。二戰期間，居住於此的Rameau家族亦投身抵抗運動，展現萊頓人民堅韌的精神。萊頓市長Peter Heijkoop表示，Villa Rameau是城市歷史的重要印記，這次成為荷航藍陶小屋的一部分，讓萊頓的故事得以被更多國際旅客認識。

