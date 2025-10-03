高雄日航酒店開幕滿周年 邀請60位寶寶免費入住聯合慶生

高雄日航酒店將迎來開幕滿週年，推出一週年主題企劃「周歲祭」，打造專屬高雄日航的一歲慶典。邀請60組家有一歲寶寶的家庭，於11月3日免費入住一晚，享用翌日全自助式早餐，更能免費參加「聯合周歲宴」，現場規劃寶寶遊戲區、日式主題抓週、爬行比賽，以及專屬紀念禮品，一同見證成長的珍貴時刻，分享酒店的一歲喜悅。

高雄日航酒店總經理福元雅彦同步宣布週年住房專案「周歲祭・一泊轉福」即日起開放預訂，透過酒店官網預訂，入住即可參加抽獎，最大獎包含高雄日航酒店總統套房免費住宿！

其他獎項有當日房型升等、免費餐飲體驗、GoShare 騎乘金、日本無添加領導品牌FANCL、韓國保養品牌ABIB，與韓國美妝品牌SO NATURAL精選贈禮等，讓每位旅客都有機會收穫驚喜。

此外，高雄日航酒店總經理福元雅彦更加碼推出「一泊滿食」住房專案，入住搭配「滿食護照」，體驗酒店五間餐廳的招牌料理，包含日本料理飛翔 - 和食前菜拼盤、桃泉中餐廳 - 日月魚木瓜盅、天空酒吧 - 風味燻烤豬肋排、咖啡廳 – 珠寶盒下午茶組等

延續週年熱潮，館內各餐廳亦推出 「1111」限定套餐與主廚設計西點，打造多樣化餐飲體驗，邀賓客共享節慶祭典氛圍。高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「酒店自開幕以來，我們舉辦了多場跨界主題企劃及餐飲活動，受到旅客廣大迴響。一週年對高雄日航酒店而言，不僅是回顧的時刻，更是展望未來的新起點，期盼能持續以日式款待精神與創新策劃，帶給賓客多元而難忘的體驗。」