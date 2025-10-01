天富宮白龍王祖師首次台灣繞境祈福 麗星郵輪探索星號為首 全台七站巡境加持

【旅奇傳媒/編輯部報導】天富宮白龍王祖師首次台灣繞境已於09/28在基隆港正式啟動，麗星郵輪以「海」為路，由旗下探索星號為此次繞境首站，象徵文化交流跨越疆界的重要里程碑。首站儀式於基隆東岸碼頭服務中心三樓公開舉辦，除麗星郵輪探索星號外，更有上百位民眾共同參與，以祈福和加持為序，寓意平安順遂，展現傳統文化在當代的新詮釋。

天富宮白龍王祖師首次台灣繞境，09/28在基隆港正式啟動，麗星郵輪探索星號為此次繞境首站，象徵文化交流跨越疆界的重要里程碑（左起：麗星夢郵輪徐牧柔副總裁、麗星夢郵輪總裁吳明發、天富宮第二代白龍王接班人、基隆市副市長邱佩琳）。 圖：麗星郵輪／提供

▲天富宮白龍王祖師致贈麗星夢郵輪「白龍獻瑞」。 記者-歐彥君／攝

▲臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司團隊與天富宮第二代白龍王接班人合影；左三：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理宋益進。 記者-歐彥君／攝

麗星夢郵輪作為亞洲唯一的國際郵輪品牌，致力豐富郵輪活動，近年來以策展者角度持續推動文化交流，今年以台灣在地文化與世界對話，除先前的海上霹靂布袋戲，此次更結合了天富宮白龍王繞境活動，讓旅客從海上見證傳統的厚度與當代的活力，體驗文化與旅遊融合的無限可能。

麗星夢郵輪徐牧柔副總裁表示，多年來，麗星夢集團旗下星夢郵輪「雲頂夢號」連續三年承辦天富宮白龍王祖師的海上龍獅活動，創下全球唯一持續舉行的郵輪龍獅盛事；此次台灣繞境更以麗星郵輪探索星號為首，象徵著文化傳承自海上延伸至台灣土地，承先啟後，開啟交流新篇章。

▲天富宮台灣繞境祈福活動，依序南下涵蓋宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最終於 10 月 4 日返抵台北／新北。 圖：麗星郵輪／提供

天富宮是白龍王祖師信仰的正統承傳中心，其香火源自泰國祖廟，同時於2019年獲泰國青龍王親自認證，確認現任為第二代白龍王接班人。天富宮長年致力於弘揚善念、護佑平安，並在東南亞地區扮演領導角色，積極推動跨國文化交流。首次舉行的「台灣繞境」，以全台七站巡境方式進行，依序南下涵蓋宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹與桃園，最終於10/04 返抵台北／新北。此安排象徵文化縱貫南北，凝聚全台信眾共同祈願與祝福的力量。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野