麗星郵輪「領航星號」11／20重返東南亞 開啟檳城、普吉島、吉隆坡及民丹島3至4晚航程

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
領航星號將重返新加坡及吉隆坡（經巴生港）為母港。　圖：麗星郵輪／提供
【旅奇傳媒/記者-張偉浩】麗星郵輪欣然宣布「領航星號」將於11/20-2026/02/05期間重返東南亞營運冬季航線，並於2026/02/13重返香港母港。此航線部署特別配合歲末節慶及新加坡與馬來西亞學校假期，為家庭、情侶及朋友旅客提供豐富多元的短途遊選擇。

▲吉隆坡國油雙峰塔是馬來西亞最著名的地標。　圖：shutterstock／來源
新馬雙港 出發更靈活

麗星夢總裁吳明發表示，這次航線部署為新馬地旅客提供多元靈活的選擇，透過3至4晚的短途航程往返新加坡與吉隆坡（巴生港），並到訪普吉島、檳城及民丹島等廣受歡迎的目的旅。旅客可從與怡豐城購物中心及港灣地鐵站無縫銜接的新加坡郵輪中心（SCC）登船，亦可選擇經由巴生港郵輪碼頭（PKCT）從吉隆坡出發。雙母港配置為旅客提供更靈活便捷的航程規劃選擇。

航線遍及東南亞最受歡迎的度假勝地，包括融合未來建築與熱鬧小販中心、藝術特區的新加坡現代都會，到擁有世界知名街頭美食的聯合國文化遺產檳城喬治市，以及陽光普照的普吉島海灘與活力市集。旅客亦可沉醉於民丹島棕櫚環繞的瀉湖度假村，體驗紅樹林生態巡遊、高爾夫與水上活動，或探索吉隆坡摩天大樓、殖民遺跡與繽紛街市共存的獨特風貌。因應市場熱烈需求增加航次後，「領航星號」將提供更多方式讓旅客暢遊這些經典目的地，締造難忘節慶回憶。

▲檳城最著名的壁畫，多集中在喬治市世界文化遺產區。　圖：shutterstock／來源
◉ 新加坡出發航線

★ 11/20~12/14期間

　每週四出發／3晚 檳城週末之旅

　每週日出發／4晚 普吉島＋檳城之旅

★ 12/18~2026/02/05期間 航線將擴展至：

　每週日出發／4晚 吉隆坡（巴生港）＋普吉島之旅

　每週四出發／3晚 吉隆坡（巴生港）＋民丹島週末之旅

▲攀牙灣普吉島最著名的景點之一，以壯麗的石灰岩島嶼、翡翠綠海水和獨特的海上景觀聞名。　圖：shutterstock／來源
◉ 吉隆坡（經巴生港）出發航線

★ 12/19~2026/02/02期間

　旅客選擇以下航線以享巴生港登船便利：

　每週五出發／3晚 民丹島＋新加坡之旅

　每週一出發／4晚 普吉島＋新加坡之旅；限定單向移航航線

★「領航星號」將推出地段限量單向移航航線作為季節開端與壓軸

　4晚 香港－芽莊－新加坡航線：11/16從香港啟航，停靠越南芽莊後，於11/20抵達新加坡開啟母港航季。

　5晚 新加坡－胡志明市－芽莊－香港航線：2026/02/08從新加坡出發，停靠胡志明市與芽莊後，於02/13重返香港海運碼頭，讓旅客完美銜接海上慶祝農曆新節的體驗。

航線 新加坡 香港

旅奇傳媒 TR Omnimedia

