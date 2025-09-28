桃園美術館推出「市民日、里民日」可免費入館 邀約親近生活中藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】文化藝術的參與和養成，有賴現場的感知和互動交流來實踐。桃園市立美術館（簡稱桃美館）作為桃園重要藝術展覽推廣平台，為擴大桃園市市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加走進美術館的可能，逐步落實文化平權的目標，自10/01起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」（10/01），第一個星期五訂為「里民日」（10/03），本活動將先試行至今年底。

▲桃園市兒童美術館。 圖：桃園市立美術館（攝影：吳欣穎）／提供

凡設籍於桃園市的市民出示身份證件，於每月第一個星期三「市民日」即可免費入館（含桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館）；為了回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里（青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里）的里民，於每月第一個星期五「里民日」當天除可免費入館外，還可參加15:00的展覽定時導覽。在導覽人員深入淺出的介紹下，更能瞭解每個展覽的精神與作品特色，縮短藝術與民眾的距離，將藝術成為日常，自然而然地融入在民眾的生活裡。

▲「從野獸出發－有怪獸主題書展」現場照片。 圖：桃園市立美術館（攝影：林家賢）／提供

桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，整體建築由普立玆建築獎得主山本理顯所設計，以「遊樂化展館、景觀化建築」為理念，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼，也是絕佳的拍照與散步地點；館內針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。

和新加坡國家美術館共同策劃推出的「在藝術中遇到大自然」，展期到11/09為止，歡迎一同踏上充滿感官經驗的豐富旅程；館內多達七、八千本的兒童藝術圖書，色彩繽紛的繪本、設計精緻的立體書及舒適的閱讀空間，讓到訪的大人小孩趨之若騖，流連忘返。

▲橫山書法美術館「自由自在」展場一隅。 圖：桃園市立美術館（攝影：ANPIS FOTO 王世邦）／提供

鄰近桃捷 A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，為臺灣唯一官方成立的書法藝術館，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象，建築前方水景彷如硯池，映照周圍天光雲影，美不勝收。09/05-12/01所推出的「自由自在：臺灣當代女性書法藝術展」，為臺灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家共62件（組）作品，跨界、跨國、跨時代的精彩內容，喜歡藝術的朋友不容錯過。

桃園市市民及在地的里民可多多利用「市民日／里民日」（First Wednesday / First Friday）優惠，親近藝術！桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館優待及免票資格，請詳官網說明：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch。

