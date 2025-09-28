快訊

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

桃園美術館推出「市民日、里民日」可免費入館 邀約親近生活中藝術

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
由桃園市立美術館與新加坡國家美術館共同策劃的兒童藝術特展「在藝術中遇見大自然」。　圖：桃園市立美術館（攝影：透島影業）／提供
由桃園市立美術館與新加坡國家美術館共同策劃的兒童藝術特展「在藝術中遇見大自然」。　圖：桃園市立美術館（攝影：透島影業）／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】文化藝術的參與和養成，有賴現場的感知和互動交流來實踐。桃園市立美術館（簡稱桃美館）作為桃園重要藝術展覽推廣平台，為擴大桃園市市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加走進美術館的可能，逐步落實文化平權的目標，自10/01起，將每月的第一個星期三訂為桃園市「市民日」（10/01），第一個星期五訂為「里民日」（10/03），本活動將先試行至今年底。

▲桃園市兒童美術館。　圖：桃園市立美術館（攝影：吳欣穎）／提供
▲桃園市兒童美術館。　圖：桃園市立美術館（攝影：吳欣穎）／提供

凡設籍於桃園市的市民出示身份證件，於每月第一個星期三「市民日」即可免費入館（含桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館）；為了回饋在地鄉親，凡設籍於桃園市美術館鄰近六里（青溪里、洽溪里、芝芭里、青埔里、青峰里、青山里）的里民，於每月第一個星期五「里民日」當天除可免費入館外，還可參加15:00的展覽定時導覽。在導覽人員深入淺出的介紹下，更能瞭解每個展覽的精神與作品特色，縮短藝術與民眾的距離，將藝術成為日常，自然而然地融入在民眾的生活裡。

▲「從野獸出發－有怪獸主題書展」現場照片。　圖：桃園市立美術館（攝影：林家賢）／提供
▲「從野獸出發－有怪獸主題書展」現場照片。　圖：桃園市立美術館（攝影：林家賢）／提供

桃園市兒童美術館靠近高鐵桃園站及桃捷A19體育園區站，位於青塘園生態園區，整體建築由普立玆建築獎得主山本理顯所設計，以「遊樂化展館、景觀化建築」為理念，獨樹一格的白色建築，開放的明亮空間結合周圍的藍天綠地，顯得格外搶眼，也是絕佳的拍照與散步地點；館內針對兒童精心規劃不同類型的主題展覽及藝術教育活動。

新加坡國家美術館共同策劃推出的「在藝術中遇到大自然」，展期到11/09為止，歡迎一同踏上充滿感官經驗的豐富旅程；館內多達七、八千本的兒童藝術圖書，色彩繽紛的繪本、設計精緻的立體書及舒適的閱讀空間，讓到訪的大人小孩趨之若騖，流連忘返。

▲橫山書法美術館「自由自在」展場一隅。　圖：桃園市立美術館（攝影：ANPIS FOTO 王世邦）／提供
▲橫山書法美術館「自由自在」展場一隅。　圖：桃園市立美術館（攝影：ANPIS FOTO 王世邦）／提供

鄰近桃捷 A17領航站的橫山書法藝術館，座落於橫山陂塘水岸旁，為臺灣唯一官方成立的書法藝術館，由五方印石造型組成的主體建築，結合硯台磨墨的意象，建築前方水景彷如硯池，映照周圍天光雲影，美不勝收。09/05-12/01所推出的「自由自在：臺灣當代女性書法藝術展」，為臺灣首次女性大型研究專題展，集結國內外逾50位女性藝術家共62件（組）作品，跨界、跨國、跨時代的精彩內容，喜歡藝術的朋友不容錯過。

桃園市市民及在地的里民可多多利用「市民日／里民日」（First Wednesday / First Friday）優惠，親近藝術！桃園市兒童美術館、橫山書法藝術館優待及免票資格，請詳官網說明：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館 展覽 新加坡

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

本土登革熱增桃園1例 疾管署研判與高雄群聚無關

花蓮洪災重創！桃園救災隊跨夜馳援 清淤2400立方公尺

八仙山國家遊樂區竹構藝術公廁 獲建築園冶獎等三獎

相關新聞

桃園美術館推出「市民日、里民日」可免費入館 邀約親近生活中藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】文化藝術的參與和養成，有賴現場的感知和互動交流來實踐。桃園市立美術館（簡稱桃美館）作為桃園重要藝術展覽推廣平台，為擴大桃園市市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加走進美術館的可能，

台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光

台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光

全家大小一起嗨翻天！「全台遊樂園」懶人包 門票優惠超划算

【FunTime小編群】土生土長的台灣人對「1、3、6、9」這四個數字一定不陌生，分別代表了畢業旅行經常安排的台灣四大主題樂園，但其實台灣還有許多非常有特色的遊樂園，像是海洋公園、小人國、麗寶樂園等，小編這次幫大家整理了全台幾大樂園，除了推薦必玩設施及週邊住宿外，當然也不會放過最省優惠，讓大家玩得開心又不傷荷包！

確定了！新光三越台中中港店9月27日復業見客

新光三越台中中港店確定可於9月27日開始復業！台中市政府都發局下午發布訊息指出，經進行審查後，新光三越中港店准予恢復使用...

新光三越台南小北門爆紅秘訣！28天百萬人朝聖、前10大品牌揭曉

新光三越台南小北門店萬坪商場導入超過200家品牌，其中包含60家獨家首發品牌、30間人氣餐飲，試營運28天吸引逾百萬人造...

南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

歷經40個年頭，一年一度日月潭最具歷史與規模的國際賽事，日月潭國際萬人泳渡嘉年華，即將在9/28盛大舉行。每年吸引來自海內外上萬名游泳好手參與，齊聚日月潭朝霧碼頭，準備在美麗的開放式水域挑戰綿延三公里的長泳，如果你熱愛大自然、喜歡游泳，千萬不要錯失這次的機會。想要共襄盛舉的你，來到日月潭怎麼能不順便品嘗周邊美食呢？當地邵族特色風味餐、經典在地美味小吃，保證樣樣好吃絕不踩雷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。