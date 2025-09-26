南投日月潭「國際萬人泳渡嘉年華」即將開跑，8大日月潭週邊美食也不可錯過！

歷經40個年頭，一年一度日月潭最具歷史與規模的國際賽事，日月潭國際萬人泳渡嘉年華，即將在9/28盛大舉行。每年吸引來自海內外上萬名游泳好手參與，齊聚日月潭朝霧碼頭，準備在美麗的開放式水域挑戰綿延三公里的長泳，如果你熱愛大自然、喜歡游泳，千萬不要錯失這次的機會。想要共襄盛舉的你，來到日月潭怎麼能不順便品嘗周邊美食呢？當地邵族特色風味餐、經典在地美味小吃，保證樣樣好吃絕不踩雷。

南投美食：日月潭8大周邊美食推薦

日月潭周邊美食｜日月餐坊

圖片來源/IG@food_yun_

一定要先預約的超熱門的日月潭餐廳，日月餐坊不算大的店面，無論平日或假日總是人潮滿滿。結合了邵族風味和台菜，主廚堅持使用當地季節食材，看似一般家常菜，卻道道都令人驚艷。可以單點，也有提供合菜做選擇，除了口味絕佳、價格合理外，就連擺盤和餐具都超級用心。特色總統魚可說是每桌必點，還有刺蔥蛋捲、陶板鹹豬肉和竹香四溢的竹筒飯，最後還會送上水果切盤，真是讓人吃的滿足又開心。





圖片來源/IG@peis_food

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路211-1號



連絡電話：04-9285-6806



營業時間：11：00–15：00



日月潭周邊美食｜碼啡館

圖片來源/IG@oni0530

水社碼頭第一排美景，碼啡館絕佳的用餐視野讓人食慾大開。碼啡館內最大的特色就是一人份的「邵族風味套餐」，主餐有三種可選擇，分別是蒜香山豬肉、小米豬腳、三杯雞腿肉，使用原民風格的木雕器皿裝盛著各式各樣的小菜，看起來既豐盛又精緻，還有用邵族人臉雕刻木杯裝著的冰涼飲品，可選日月潭台茶18或小米酒，另外搭配阿薩姆紅茶凍加珍珠，不只好吃還滿足了視覺享受。可以選擇二樓座位能俯視整個日月潭湖畔美景，飯後還能愜意的享受午後時光。





圖片來源/IG@miruku.life

店家地址：南投縣魚池鄉名勝街11號



連絡電話：049-285-5143



營業時間：11：00–20：00

日月潭周邊美食｜阿豐師餐廳

圖片來源/IG@hanccdd_

獲獎無數的阿豐師，堅持使用南投本地食材、每日新鮮魚貨，做出一道道具有特色的美味料理外，也不斷追求創新。除了Google高評價和網友一致好評外，不少媒體也爭相採訪，像食尚玩家、愛玩客等媒體都曾報導過。在追求口感之餘，對擺盤也相當用心，各種特殊造型的器皿，讓用餐多了一份趣味。推薦肥嫩Q彈的金牌東坡肉和麻辣開胃的口水水晶雞，還有清甜爽脆的埔里甘蔗筍也很值得品嘗。





圖片來源/IG@hanccdd_

店家地址：南投縣魚池鄉水社村中山路406巷2號



連絡電話：04-9285-5005



營業時間：11：00–14：30/17：00–19：30（週二公休）



日月潭周邊美食｜邵族頭目袁家美食

南投美食：日月潭8大周邊美食推薦



圖片來源/IG@luckymiki7

從祖父傳承下來的邵族頭目袁家美食，位在德化社碼頭的老街上，店內特別擺設祭儀時使用的杵音石，讓人感覺像是到了頭目家作客。推薦邵族風味套餐與頂級的總統魚套餐，菜單上還有琳瑯滿目的山產美食，包括龍鬚菜、山芹菜、高山竹筍湯、山羌肉與奇力魚等，簡單料理就能品嚐傳統的山珍野味，每道菜餚的滋味都讓人無法忘懷，保證讓您一口接著一口，想要嘗嘗最正統的邵族美食來這裡就對了！保證你吃得大呼過癮。





圖片來源/IG@luckymiki7

店家地址：南投縣魚池鄉義勇街97-1號



連絡電話：0919 736 383



營業時間：平日11：00–14：30，17：00–20：00/週六11：00–21：00/週日11：00–20：00 （週三公休）

日月潭周邊美食｜年記做不復賣香菇高麗菜包

伊達邵商店街的排隊小吃，年記做不復賣香菇高麗菜包，手工現包現炸，50元銅板價比拳頭還大顆，素食也可以吃。特選高山高麗菜又脆又甜，加上香菇、冬粉增添口感，菜包炸到外皮炸到金黃酥脆，分量十足裡面咬開滿滿餡料，搭配店家的辣醬一起吃風味更好，每次來到日月潭都忍不住來排隊回味一下，另外還有賣炸香菇、炸番薯條，份量很多大塊又好吃。





圖片來源/IG@_marksfood_

店家地址：南投縣魚池鄉文化街95號



連絡電話：0910-522-678



營業時間：09:30~18:00(週三、四公休)

日月潭周邊美食｜東東刈包

東東刈包是伊達邵碼頭老街排隊必吃美食，店家發揮創意，使用日月潭特產阿薩姆紅茶滷得入味的大豆干來包扣肉，另外還用黃豆豆酥取代花生粉，不僅有酥脆的口感，整體搭配吃也不容易甜膩！招牌總匯大刈包，有刈包外皮、滿滿茶香的大豆干，包進肥嫩的扣肉、香菜、小黃瓜、酸菜及豆酥，外層的豆干多汁又入味，搭配夾心豐富的配料，大口咬下超級滿足，喜歡吃辣的記得加辣椒更提味。





圖片來源/東東刈包臉書

店家地址：南投縣魚池鄉義勇街111號



連絡電話：049-2850289



營業時間：10:30-18:00(週二、三、四公休)



日月潭周邊美食｜總統魚酥捲

炸到金黃酥脆的超夯排隊小吃總統魚酥捲，遠遠的就會被香氣吸引，攤位在伊達邵老街的精華地段，每次經過都看到排隊人潮滿滿。總統魚酥捲只有原味、蔥肉2種口味，薄薄的腐皮，裹著用總統魚做的新鮮魚漿，現點現炸，外皮金黃薄脆，內餡有魚漿的鮮甜與Q彈口感，蔥肉口味多汁鹹香，串上竹籤再淋上特製醬汁和滿滿的香菜，讓人越吃越涮嘴，記得多點幾支才不會後悔。





圖片來源/IG@eileenlin888

店家地址：南投縣魚池鄉日月村義勇街93號



連絡電話：0930-151-021



營業時間：12：30–18：00



日月潭周邊美食｜飯飯雞翅&拉長蝦

飯飯雞翅是由曾任職於五星級飯店的主廚阿聖師創作而成，將剛蒸好的米飯和新鮮的菜脯、蔥酥等配料攪拌均勻，接著包入雞翅中，炸到金黃色的香酥外皮，飽滿豐富的內餡加上蔥花與辣椒，好味道榮登日月潭十大必吃美食之一。拉長蝦有金黃酥脆的外皮，搭配鮮蝦扎實的口感，加上生菜、洋蔥、香鬆和美乃滋，光想就流口水，別忘了也點上一份品嘗。





圖片來源/IG@mirumo0201

店家地址：南投縣魚池鄉日月村義勇街22號



連絡電話：0982-726-451



營業時間：10：00–18：30



