虎迷手刀搶！台灣虎航11周年「111元機票」全航線都有　尊榮虎9/25限定、會員9/26接力嗨買

台灣虎航迎來11週年慶，宣布自9/25至9/28推出超值機票優惠，全航線最低只要111元起，活動分為尊榮虎限定與會員全面開搶兩梯次，這波促銷涵蓋旅遊日期至2026年3月28日，等於今年秋冬、寒假、跨年，甚至明年春遊都能一次買齊，超級划算！

●尊榮虎搶先開跑111元

9/25限定一天，尊榮虎（tigerprime）會員能率先上線搶票，全航線單程未稅111元起，購票時間從上午10點一路開放至晚間11點59分，適用航班日期為2025年9月25日至2026年3月28日。由於名額有限，虎航提醒想參與的旅客需事先完成會員升等，才能確保有資格搶票。

●全員開搶511元起

一般會員則從9/26開始加入搶票行列，自當日上午10點至9/28晚上11點59分止，所有tigerclub會員都能搶購，全航線單程未稅511元起，搭乘日期同樣延伸到2026年3月28日。

圖／翻攝台灣虎航臉書

什麼是尊榮虎？

虎航會員只要年滿兩歲即可免費加入，累積「虎足跡」即可升級，180天內累積150點即可成為尊榮虎。升等後不僅享有專屬搶票資格，未來還能持續累積足跡延續等級。不過若180天內沒有新增足跡，則會自動失去資格，需再次累積才能回歸。

搶票必看規則

須提醒的是，尊榮虎封館優惠需透過專屬購票頁面下單，且每筆訂單第一位乘客必須是尊榮虎，同行者也需為會員，每單最多9人。優惠票價皆為未稅，機位有限售完為止，所有票券均不可退票、轉讓或拆分，旅客購票前務必再次確認行程。

