快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

家被沖毀還有貸款 受災戶痛哭：活著還要面對這一切

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

迎接首個教師節連假！國旅意願成長82% 南投高達237%

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
在南投，旅客可於日月潭享受自行車與遊湖體驗，並探索鄰近的清境農場與合歡山。　圖：Agoda／提供
在南投，旅客可於日月潭享受自行車與遊湖體驗，並探索鄰近的清境農場與合歡山。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣教師節連假即將到來，數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客的旅遊趨勢。根據 Agoda 平台上的住宿搜尋數據顯示，國內旅遊意願較去年同期成長82%，海外旅遊意願則成長33%，顯示台灣旅客對於國內外旅遊都表現出強烈興趣。 台灣旅客對國旅的興趣尤其明顯。台北在三天連假中成為最熱門的國旅地點，其次依序為宜蘭、台中、南投與台南。

※教師節連假期間／國內前五大旅遊目的地（與同期相比的旅遊意願成長率）：

1. 台北 （69%）

2. 宜蘭 （140%）

3. 台中 （17%）

4. 南投 （237%）

5. 台南 （86%）

▲台灣旅客對香港的住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最高的目的地。　圖：Agoda／提供
▲台灣旅客對香港的住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最高的目的地。　圖：Agoda／提供

其中，南投與宜蘭的搜尋熱度成長最顯著，分別高達237%與140%。在南投，旅客可於日月潭享受自行車與遊湖體驗，並探索鄰近的清境農場與合歡山，投入大自然的懷抱；而宜蘭則坐擁溫泉、海岸美景及夜市美食，可讓旅客在連假期間全方位地休閒放鬆。整體而言，這些國內景點結合文化體驗與自然景觀，無論是家庭、情侶或單人小旅行都相當適合。

除了國內旅遊，台灣旅客也趁連假安排出國短程旅行，其中又以日本最受歡迎。教師節連假期間的海外前五大旅遊目的地中，東京名列第一，其次為大阪、沖繩、香港與福岡。值得注意的是，除了日本以外，台灣旅客對香港的興趣也逐漸提升，其住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最快的目的地。

※ 教師節連假期間／海外前五大旅遊目的地（與同期相比的旅遊意願成長率）：

1. 東京 （8%）

2. 大阪 （37%）

3. 沖繩 （47%）

4. 香港 （72%）

5. 福岡 （44%）

Agoda 大中華區資深總監 Angel Huang 表示：「即將到來的教師節連假，是與家人朋友出遊的絕佳時機。今年的旅遊趨勢顯示，台灣旅客同時偏好鄰近的自然景點與便利的短程海外旅行。Agoda 很高興能協助旅客規劃行程，並提供流暢的訂房體驗，讓大家盡情享受連假。」

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

連假 教師節 夜市美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

因應教師節連假就醫需求 天成醫療3院區門診時間一次看

連假暢遊親子景點 阿里山賓館推全包式度假「鄒年慶部落探索」一泊三食最低9300元起

影／國民黨魁之爭…南投正副議長挺鄭麗文 但「她」今未現身

十一連假估陸客湧金門 金縣府強化微電二輪車管理

相關新聞

無條件免費入園！「薰衣草森林」尖石店熄燈倒數 最後5天「全面免門票」

療癒聖地「薰衣草森林」尖石店即將熄燈，業者最新宣布，即日起至9/29，直接開放「全面免費入園」，...

虎迷手刀搶！台灣虎航11周年「111元機票」全航線都有　尊榮虎9/25限定、會員9/26接力嗨買

虎迷手刀準備！台灣虎航11周年「111元機票」開搶　尊榮虎9/26限定一天、會員9/26接力嗨買

「安東市場」重啟開幕「買100送100」限量開跑！，再抽微波爐與金錢龜，還有美食與推薦攻略1次看

台灣的安東市場歷經去年大火後，整修近一年，將於2025年10月10日正式重啟，當天上午8點開賣特別推出「買100送100」回饋券，10點舉辦盛大的開幕典禮與剪綵，市府長官、地方民代與攤商齊聚，象徵市場重生。此次以「重啟安東 再相逢」為主題，邀請民眾再次走入市場，感受久違的熱鬧氛圍。

故宮免費參觀！南北院迎「世界觀光日」免門票 「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院、南院「特展+常設展」一次看滿

朝聖國寶免門票！9/27世界觀光日，故宮博物院南北院區皆開放免費參觀，不僅有「民間版故宮三寶之一」坐鎮北院，...

萬聖裝扮第二人只要15元！ 「義大世界萬聖月」必玩亮點 萬聖趴、大遊行、AI換臉秒變鬼片主角

萬聖裝扮第二人只要15元！ 「義大世界萬聖月」必玩亮點 萬聖趴、大遊行、AI換臉秒變鬼片主角

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：千萬別收 我的回憶

全台碩果僅存的百貨空中樂園即將暫時休業！位於高雄大立百貨頂樓的「空中樂園」稍早在臉書專頁宣告，將於10月起休園，由於這裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。