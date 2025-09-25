迎接首個教師節連假！國旅意願成長82% 南投高達237%

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣教師節連假即將到來，數位旅遊平台 Agoda 公布台灣旅客的旅遊趨勢。根據 Agoda 平台上的住宿搜尋數據顯示，國內旅遊意願較去年同期成長82%，海外旅遊意願則成長33%，顯示台灣旅客對於國內外旅遊都表現出強烈興趣。 台灣旅客對國旅的興趣尤其明顯。台北在三天連假中成為最熱門的國旅地點，其次依序為宜蘭、台中、南投與台南。

※教師節連假期間／國內前五大旅遊目的地（與同期相比的旅遊意願成長率）：

1. 台北 （69%）

2. 宜蘭 （140%）

3. 台中 （17%）

4. 南投 （237%）

5. 台南 （86%）

▲台灣旅客對香港的住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最高的目的地。 圖：Agoda／提供

其中，南投與宜蘭的搜尋熱度成長最顯著，分別高達237%與140%。在南投，旅客可於日月潭享受自行車與遊湖體驗，並探索鄰近的清境農場與合歡山，投入大自然的懷抱；而宜蘭則坐擁溫泉、海岸美景及夜市美食，可讓旅客在連假期間全方位地休閒放鬆。整體而言，這些國內景點結合文化體驗與自然景觀，無論是家庭、情侶或單人小旅行都相當適合。

除了國內旅遊，台灣旅客也趁連假安排出國短程旅行，其中又以日本最受歡迎。教師節連假期間的海外前五大旅遊目的地中，東京名列第一，其次為大阪、沖繩、香港與福岡。值得注意的是，除了日本以外，台灣旅客對香港的興趣也逐漸提升，其住宿搜尋量在教師節連假期間成長高達72%，是海外旅遊意願成長最快的目的地。

※ 教師節連假期間／海外前五大旅遊目的地（與同期相比的旅遊意願成長率）：

1. 東京 （8%）

2. 大阪 （37%）

3. 沖繩 （47%）

4. 香港 （72%）

5. 福岡 （44%）

Agoda 大中華區資深總監 Angel Huang 表示：「即將到來的教師節連假，是與家人朋友出遊的絕佳時機。今年的旅遊趨勢顯示，台灣旅客同時偏好鄰近的自然景點與便利的短程海外旅行。Agoda 很高興能協助旅客規劃行程，並提供流暢的訂房體驗，讓大家盡情享受連假。」

