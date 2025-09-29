沉浸太平山寂靜雲霧森林　乘懷舊台車穿梭林野大口森呼吸

【圖／文：行遍天下】

北台灣絕讚避暑勝地「太平山國家森林遊樂區」坐擁海拔300公尺至2,500公尺的太平山區，每逢炎夏，海拔1,000公尺以上的山區涼爽舒適，7、8月盛夏的平均氣溫僅有21、22°C度，入夜後記得添衣保暖。終年氣候濕潤，雲霧瀰漫宛若仙境的太平山區面積廣達12,930公頃，目前開放的遊憩據點依序為：土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖。地形豐富多變，兼具高山與河谷之美，群山疊翠、林木蓊鬱，擁有豐富多樣的森林資源，尤以檜木、台灣山毛櫸森林最為珍貴！

▲海拔動輒2千多公尺的太平山是北台灣絕佳避暑勝地。

太平山為山斜坡地形，土場、鳩之澤屬河谷地形，翠峰湖為高山湖泊地形。雲海、湖泊、河谷、森林、步道、溫泉、雪景，一年四季風貌百變迷人！酷夏行旅其間，可盡享涼爽清新的芬多精與陰離子。海拔1,850-2,050公尺的翠峰湖為台灣最大的高山湖泊，可串聯翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道、望洋山步道及翠峰山屋。翠峰湖環山步道豐富的苔原形成天然吸音泡棉，最低音量不到25分貝，幾乎靜謐！2018年成立第一條國家級「寂靜山徑」，2022年由國際寧靜公園授證成為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」。

▲歷史建築「原太平山俱樂部」經修復後榮獲金質獎殊榮，館內設有主題布展。

▲見晴懷舊古道集自然美景與人文歷史於一身，成為近年來熱門的健行、美拍景點。





同場加映

太平山昔稱「眠腦」，泰雅族語意為森林茂密，蘊藏豐富的森林資源和動植物生態。海拔高差極大，孕育著亞熱帶至冷熱帶氣候的豐盛林相，坐擁高山峻嶺、高聳森林，驚喜的是還設有多條平緩好走、老少咸宜的絕美景觀步道唷！





長0.9公里，小而美、平緩好走，午後常瀰漫雲海宛如仙境，久雨初晴時可遠眺奇峰崢嶸的聖稜線。鐵道路徑迂迴曲折於林海、古道間，木馬、台車輪軸、橋梁古蹟充滿懷舊風情。





台灣最容易親近的天然原生檜木林，步道海拔2,000公尺、全長0.6公里、平緩好走、步行時間僅約1小時。沿路可見古木參天的原始紅檜、臺灣扁柏森林和巨木樹洞奇景。





夏天也能賞紅葉翩翩！還可賞至10月！太平山美拍熱景「紫葉槭」主要聚集在太平山莊中央階梯兩側，陽光照耀下一片鮮紅，宛若紅葉隧道。走完496個階梯便可走進原始森林步道。





深受遊客喜愛的太平山蹦蹦車因颱風受損，歷經一年多的修復工程，終於在今年10月恢復全線行駛囉！透過開放式車廂、無窗戶阻隔的懷舊台車，來回恣意穿梭於高聳森林、鐵橋間，大口森呼吸，擁抱大自然的清新。

DATA｜太平山國家森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：太平山莊03-980-9806、售票站03-980-9619

網址：http://tps.forest.gov.tw

時間：08:00-20:00（7、8月暑假期間，平日06:00開園，假日04:00開園）

票價：全票平日150元、假日200元，半票100元，團體全票150元，星光票50元。蹦蹦車全票180元、優待票120元。

注意事項：1.園區晚間8點休園，入口售票站會關閉通道，遊客須於下午6點前完成購票，預定當天來回的遊客請注意時間及行車交通安全。2.翠峰湖環山步道114/7/7-12/31局部開放，步道西口/翠峰景觀道路15.5K處→1.1K景觀平台，步道東口/翠峰景觀道路16.5K處→3.6K觀湖平台。





