快訊

普亭不會等到烏克蘭戰爭結束 澤倫斯基：俄羅斯恐將揮兵歐洲他國

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

高雄公司負責人偕女倒臥旗山空地車內身中刀傷 1死1重傷

煙霧浴下的柴焙「龍眼乾」 汗與淚的香

聯合新聞網／ 行遍天下
▲每年8月龍眼結實纍纍時，總充滿了金黃豐收的喜悅。
▲每年8月龍眼結實纍纍時，總充滿了金黃豐收的喜悅。

【圖／文：陳志東】

作者介紹｜陳志東

獨立記者，專注於台灣休閒農業及食材深度報導。著有《休閒農業走過20年》、《農村廚房尋味之旅》、《嘉南平原的心跳聲》等書。

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

只不過，這是個讓農夫無法偷懶的禮物，主要在於龍眼跟荔枝一樣無法後熟，一定要完全成熟後才能採收，採下之後號稱「一日色變、二日香變、三日味變」，因此農夫一到龍眼產季只能不停加快腳步採收與出貨，當天賣不掉的就要立即趕工做成龍眼乾，期間只要偷懶一兩天，它們就會毫不客氣的讓色香味全部消逝。

▲仙湖農場第五代主人吳森富正示範龍眼農採收龍眼的方式，作法是把整枝條砍下後順著帆布滑梯滑到地面。
▲仙湖農場第五代主人吳森富正示範龍眼農採收龍眼的方式，作法是把整枝條砍下後順著帆布滑梯滑到地面。

▲從新鮮到桂圓，龍眼在這6天5夜過程中，每天的風味都變得不同，都各有支持者。
▲從新鮮到桂圓，龍眼在這6天5夜過程中，每天的風味都變得不同，都各有支持者。

　

三種作法，香氣各自不同

在台灣，龍眼乾主要區分三種作法：機器乾燥、陽光日曬，還有焙灶柴燒。其中機器乾燥品質最穩定也最簡單，放進乾燥機設定溫度與時間就完工，適合喜歡沒有其他雜味、只要單純龍眼乾風味的人。陽光日曬也一樣味道乾乾淨淨，會增添一點來自太陽的香氣，並因每年陽光熱力不同而有不同的口感與Q度。最後一種焙灶柴燒，它最辛苦，味道也最多元。其作法是在山區土坡挖出「焙灶寮」，然後將修枝後的龍眼木點火，讓柴火的煙與熱度經過一條如烏鶖尾巴的管道後，以均勻穩定的煙霧熱力去烘乾龍眼。由於新鮮龍眼水分多，放入焙灶寮後經常一股混雜水蒸氣的濃濃煙霧升起，這時龍眼農就要趕快在煙霧中拿著工具翻動龍眼讓其均勻受熱，動作猶如農夫耕田一樣，號稱「耕煙」。

耕煙聽起來浪漫，實際上就是要在一年之中最熱的季節，走進溫度高達5、60度的濃濃煙霧中翻動龍眼，這時農夫一定會被燻到眼淚與汗水齊發，而且在這焙龍眼的5、6天中經常幾個小時就要翻動一次，不停經歷酷暑時的煙霧浴，過程極度辛苦，但換來的就是那無法取代的甘甜與柴火香氣。

▲柴焙龍眼乾過程，會不時冒出高溫煙霧，讓農民嗆到流淚流汗，農民都號稱這個「耕煙」是最流目油的工作。
▲柴焙龍眼乾過程，會不時冒出高溫煙霧，讓農民嗆到流淚流汗，農民都號稱這個「耕煙」是最流目油的工作。

▲龍眼在大家眼中只有一種，事實上有台灣龍眼品種已經超過50種，圖中這粉殼、潤蒂（韌蒂）、菱角是頗常見的三種，滋味與外型各自不同。
▲龍眼在大家眼中只有一種，事實上有台灣龍眼品種已經超過50種，圖中這粉殼、潤蒂（韌蒂）、菱角是頗常見的三種，滋味與外型各自不同。

▲焙龍眼要不停透過焙灶寮底下的灶口進行火力控制，在最炎熱的秋老虎時節，做著最流汗與流淚的烘焙工作。
▲焙龍眼要不停透過焙灶寮底下的灶口進行火力控制，在最炎熱的秋老虎時節，做著最流汗與流淚的烘焙工作。

　

入林耕煙，看見風味之美

早年龍眼乾很便宜，因為大家眼中「就龍眼乾啊有什麼稀奇」，直到前些年柴焙龍眼乾成為許多烘焙師傅的奪冠秘技，大家這才開始理解，原來它的滋味如此美好，過程又如此艱辛。每年8月，台南東山仙湖農場都固定會辦理一場兩天一夜的「仙湖桂圓　入林耕煙」行程，首先會由返鄉青年、仙湖農場第六代吳侃薔針對台南東山為何成為龍眼之鄉的歷史典故，以及烘焙龍眼的所有過程與風味轉變進行深度解說。仙湖農場第六代吳侃薔透過展演，融合傳承幾代的先人智慧、沉浸式的互動體驗等種種多元可能的裝置藝術，呈現龍眼的一生與職人的細膩執著，由他口中娓娓道來，讓參與的旅人明白：龍眼每年都要經歷過颱風、暴雨等劇烈氣候，留下的才是上天賜給的禮物。這跟漁夫討海其實很像，仙湖農場將之稱為「討山」，而人在討山之中，就是「謝」天之意。接著帶領大家走進龍眼林中，在80年歷史的老焙灶寮看如何柴焙桂圓，並安排試吃不同品種龍眼，以及焙火1天到6天，處在不同天數下的龍眼乾，讓大家細品龍眼在熱火溫度下的風味如何轉變，細品那汗與淚的香。

▲仙湖農場第六代吳侃薔將自己從小到大熟悉的灶寮生活，以沉浸式展演與故事性解說，將迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真等九大情境鮮活地呈現這片土地獨一無二的討山文化。
▲仙湖農場第六代吳侃薔將自己從小到大熟悉的灶寮生活，以沉浸式展演與故事性解說，將迎山、入林、起灶、伴雲、耕煙、隨風、席月、益智、歸真等九大情境鮮活地呈現這片土地獨一無二的討山文化。

▲仙湖農場的住宿房間，每一間都正對壯闊山景，是許多網美喜愛的打卡點。
▲仙湖農場的住宿房間，每一間都正對壯闊山景，是許多網美喜愛的打卡點。

▲仙湖農場附設有田媽媽餐廳，並以台南東山在地桂圓、咖啡等食材，設計很有文化滋味的餐飲。
▲仙湖農場附設有田媽媽餐廳，並以台南東山在地桂圓、咖啡等食材，設計很有文化滋味的餐飲。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

裝置藝術 美景 農村

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

颱風博羅依最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

影／樺加沙颱風基隆吹強風 民宅磁磚掉落砸車民眾驚

樺加沙颱風陸警解除明後花東防大雨 熱帶系統恐發展氣象署估影響

颱風樺加沙陸警解除 花東仍列降雨警戒

相關新聞

煙霧浴下的柴焙「龍眼乾」 汗與淚的香

每年8月立秋，龍眼開始結實纍纍，到了8月下旬處暑前後，就會一顆顆的鮮美掛滿枝頭，直到9月白露後進入尾聲。也就是，龍眼盛產於一年之中最熱的秋老虎季節、也是勢必要歷經颱風的季節，僥倖躲過颱風與暴雨的龍眼，都是上天給的禮物。

超邪惡厚厚厚奶酥！ 台南新開幕「隔壁宵夜」芋泥起司+抹茶必點 永康區宵夜的好朋友

udn走跳美食／台南小白 台南美食｜大灣美食「隔壁宵夜 大灣店」宵夜的好朋友隔離宵夜終於來大灣開新分店，離崑山科技大學很近，隔壁宵夜主打超厚厚厚奶酥，很推新口味起司芋泥，香濃芋泥餡邪惡又好吃，熱

夜晚的台南在地美味！台南夜市美食特輯一次看

【FunTime小編群】夜市是台灣特有的美食文化，而台南則是台灣的美食之都。今天小編要介紹三大台南夜市，分別是大東夜市、武聖夜市以及花園夜市，快來看看這三個熱門台南夜市的必吃美食，FunTime小編也整理了夜市營業時間及交通給大家喔！除了夜市，還想知道來到台南有哪些地方可以大啖美食嗎？台南旅遊全攻略彙整了多篇美食文章，小編一次分享給你知道！

嘉義市區、阿里山周邊一次看！玩嘉義就這樣住，精選嘉義民宿推薦

【FunTime小編群】嘉義是外國觀光客來台灣必訪的景點，同時也是國內旅遊的熱門地點，這篇文章精選了幾間嘉義民宿，除了適合安排阿里山行程之外，其中不乏有能欣賞夢幻雲海、絕美日出及日落的民宿，一起來看看吧！

攝影迷必收！雲林西螺大橋甜根子草大爆發 浪漫指數破表

秋天不只帶來涼爽微風，更為西螺大橋灑下銀白浪漫的氛圍！每年此時，甜根子草花海隨風飄搖，與紅色大橋交織出最動人的秋季景象。

連假暢遊親子景點 阿里山賓館推全包式度假「鄒年慶部落探索」一泊三食最低9300元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】10月3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，紛紛祭優惠錢進國旅！阿里山賓館推「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋、雙十、光復節3個連假指定日入住豪華

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。