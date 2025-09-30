快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

放大你的普發一萬！「買飯店送飯店」日本飯店最高折1千元 再送台灣住宿金500元

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
福岡 THE BASICS 飯店以圖書館為靈感設計，充滿人文氣質。　圖：Klook／提供
福岡 THE BASICS 飯店以圖書館為靈感設計，充滿人文氣質。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】政府普發一萬元最快10月起開放領取，大家都在想怎麼花最划算！Klook 即日起推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠，直接幫旅客把一萬元放大再放大。11/16前，訂購日本飯店最高可省1千元，還能加碼獲得台灣住宿金500元，不論是年底衝日本賞楓、跨年看夜景，和提前鎖定農曆春節在台灣度假，都能一次省好省滿。

買日本飯店先省1千元　再拿台灣飯店住宿金

活動期間，旅客只要輸入指定優惠碼，於 Klook 訂購日本飯店即可享95折，最高折抵台幣1千元，數量有限先搶先贏。完成日本飯店訂單後，再送「台灣住宿金500元」優惠碼，憑此優惠碼訂購指定台灣飯店滿2千元即可折抵500元，使用期限可至2026/02/28。等於買日本飯店就送台灣飯店，萬元普發不只花得聰明，還能省出雙重假期！

跨年春節必住日本和台灣飯店　Klook 都訂的到

Klook 同步推薦日本與台灣交通便利、人氣口碑極佳的飯店，無論是福岡的繁華夜景、京都的靜謐之美、東京購物與美食的樂趣；或是在台灣沉浸古都風情、擁抱熱情海岸線，都能透過「買飯店送飯店」優惠輕鬆入住、玩得盡興：

◉ 日本必住推薦

◎ 福岡 THE BASICS 飯店：走進大廳彷彿置身宏偉的圖書館，設計融合人文氣息與現代感，鄰近博多車站，交通便利十分便利！提供超過19種主題房型選擇，可沉浸在不同的書香住宿氛圍中。

▲京阪京都站南飯店鄰近京都車站，散發現代日式禪意。　圖：Klook／提供
▲京阪京都站南飯店鄰近京都車站，散發現代日式禪意。　圖：Klook／提供

◎ 京阪京都站南飯店：位在 JR京都站八條口旁，步行即可搭乘新幹線與地鐵，無論是市區觀光或前往大阪、奈良都相當方便。訂單滿300美元還可獲得「JR關西機場特快 HARUKA 車票」，輕鬆往返關西機場與京都、大阪！

▲上野御徒町曼迪高級飯店輕鬆遠眺東京鐵塔。　圖：Klook／提供
▲上野御徒町曼迪高級飯店輕鬆遠眺東京鐵塔。　圖：Klook／提供

◎ 東京上野御徒町曼迪高級飯店：現代設計十足並坐擁東京鐵塔夜景，讓旅客在市中心也能身心放鬆。飯店鄰近上野與御徒町，交通四通八達。活動日起預訂豪華家庭房約5,300元起，除了享95折優惠，還能免費搭乘接駁巴士直達東京迪士尼樂園！

◉ 台灣必住推薦

▲花蓮福容大飯店池畔共享太平洋美景。　圖：Klook／提供
▲花蓮福容大飯店池畔共享太平洋美景。　圖：Klook／提供

◎ 花蓮福容大飯店：緊鄰花蓮港，可遠眺遼闊太平洋與絕美日出，融合現代設計與舒適氛圍。鄰近花蓮市區與車站，交通便利，在 Klook 訂房可選擇市景、海景、家庭房及套房等，滿足不同旅客需求。每晚最低約2,200元，搭配「買飯店送飯店」活動折抵500元，等於不到2千即可入住4星級飯店！

▲台南禧榕軒大飯店坐落在台南火車站前的絕佳位置。　圖：Klook／提供
▲台南禧榕軒大飯店坐落在台南火車站前的絕佳位置。　圖：Klook／提供

◎ 台南禧榕軒大飯店：日系時髦都會酒店，坐落台南火車站前的絕佳位置，今年正式榮獲五星認證，成為台南第3家五星級酒店！館內設有頂樓花園泳池、健身房等設施，餐飲以日式旬味為特色，帶來當季最美味的食材與料理，提供旅客深度探索台南文化的舒適休憩空間。

▲蘭陽烏石港海景酒店遠觀龜山島遼闊天際。　圖：Klook／提供
▲蘭陽烏石港海景酒店遠觀龜山島遼闊天際。　圖：Klook／提供

◎ 蘭陽烏石港海景酒店：面向龜山島蔚藍海景，旅客可盡享日出與山海交織的絕佳風光，度假氛圍濃厚。設有歡樂的親子遊憩空間「虎船長親子天地」，及提供豐富在地讀物的「蘭陽書閣」，都是親子遊玩好去處，更打造「童趣家庭房」為孩子提供奇妙的在地入住體驗！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 東京 夜景

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

日台交流協會來訪 賴總統盼加速洽簽 EPA

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

美「台風」導彈首次部署日本 中國要求「盡快撤走」

009812 18日掛牌 可融資券

相關新聞

放大你的普發一萬！「買飯店送飯店」日本飯店最高折1千元 再送台灣住宿金500元

【旅奇傳媒/編輯部報導】政府普發一萬元最快10月起開放領取，大家都在想怎麼花最划算！Klook 即日起推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠，直接幫旅客把一萬元放大再放大。11/16前，訂購日本飯

沉浸太平山寂靜雲霧森林　乘懷舊台車穿梭林野大口森呼吸

終年氣候濕潤，雲霧瀰漫宛若仙境的太平山區面積廣達12,930公頃，目前開放的遊憩據點依序為：土場、鳩之澤、中間、太平山莊、茂興、翠峰湖。地形豐富多變，兼具高山與河谷之美，群山疊翠、林木蓊鬱，擁有豐富多樣的森林資源，尤以檜木、台灣山毛櫸森林最為珍貴！

台灣風味躍上世界舞台！吳寶春麥方店獲「全球純粹風味評鑑」國際殊榮

被譽為「世界四大美食獎」之一的「A.A.Taste Awards 全球純粹風味評鑑」，日前公布2025年獲獎名單，吳寶春...

桃園美術館推出「市民日、里民日」可免費入館 邀約親近生活中藝術

【旅奇傳媒/編輯部報導】文化藝術的參與和養成，有賴現場的感知和互動交流來實踐。桃園市立美術館（簡稱桃美館）作為桃園重要藝術展覽推廣平台，為擴大桃園市市民及鄰近的里民親近藝術活動，增加走進美術館的可能，

台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光

台中人快看！ 日本人氣咖啡「% Arabica」台灣三號店進駐 新地標落腳地點曝光

全家大小一起嗨翻天！「全台遊樂園」懶人包 門票優惠超划算

【FunTime小編群】土生土長的台灣人對「1、3、6、9」這四個數字一定不陌生，分別代表了畢業旅行經常安排的台灣四大主題樂園，但其實台灣還有許多非常有特色的遊樂園，像是海洋公園、小人國、麗寶樂園等，小編這次幫大家整理了全台幾大樂園，除了推薦必玩設施及週邊住宿外，當然也不會放過最省優惠，讓大家玩得開心又不傷荷包！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。