放大你的普發一萬！「買飯店送飯店」日本飯店最高折1千元 再送台灣住宿金500元

【旅奇傳媒/編輯部報導】政府普發一萬元最快10月起開放領取，大家都在想怎麼花最划算！Klook 即日起推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠，直接幫旅客把一萬元放大再放大。11/16前，訂購日本飯店最高可省1千元，還能加碼獲得台灣住宿金500元，不論是年底衝日本賞楓、跨年看夜景，和提前鎖定農曆春節在台灣度假，都能一次省好省滿。

買日本飯店先省1千元 再拿台灣飯店住宿金

活動期間，旅客只要輸入指定優惠碼，於 Klook 訂購日本飯店即可享95折，最高折抵台幣1千元，數量有限先搶先贏。完成日本飯店訂單後，再送「台灣住宿金500元」優惠碼，憑此優惠碼訂購指定台灣飯店滿2千元即可折抵500元，使用期限可至2026/02/28。等於買日本飯店就送台灣飯店，萬元普發不只花得聰明，還能省出雙重假期！

跨年春節必住日本和台灣飯店 Klook 都訂的到

Klook 同步推薦日本與台灣交通便利、人氣口碑極佳的飯店，無論是福岡的繁華夜景、京都的靜謐之美、東京購物與美食的樂趣；或是在台灣沉浸古都風情、擁抱熱情海岸線，都能透過「買飯店送飯店」優惠輕鬆入住、玩得盡興：

◉ 日本必住推薦

◎ 福岡 THE BASICS 飯店：走進大廳彷彿置身宏偉的圖書館，設計融合人文氣息與現代感，鄰近博多車站，交通便利十分便利！提供超過19種主題房型選擇，可沉浸在不同的書香住宿氛圍中。

▲京阪京都站南飯店鄰近京都車站，散發現代日式禪意。 圖：Klook／提供

◎ 京阪京都站南飯店：位在 JR京都站八條口旁，步行即可搭乘新幹線與地鐵，無論是市區觀光或前往大阪、奈良都相當方便。訂單滿300美元還可獲得「JR關西機場特快 HARUKA 車票」，輕鬆往返關西機場與京都、大阪！

▲上野御徒町曼迪高級飯店輕鬆遠眺東京鐵塔。 圖：Klook／提供

◎ 東京上野御徒町曼迪高級飯店：現代設計十足並坐擁東京鐵塔夜景，讓旅客在市中心也能身心放鬆。飯店鄰近上野與御徒町，交通四通八達。活動日起預訂豪華家庭房約5,300元起，除了享95折優惠，還能免費搭乘接駁巴士直達東京迪士尼樂園！

◉ 台灣必住推薦

▲花蓮福容大飯店池畔共享太平洋美景。 圖：Klook／提供

◎ 花蓮福容大飯店：緊鄰花蓮港，可遠眺遼闊太平洋與絕美日出，融合現代設計與舒適氛圍。鄰近花蓮市區與車站，交通便利，在 Klook 訂房可選擇市景、海景、家庭房及套房等，滿足不同旅客需求。每晚最低約2,200元，搭配「買飯店送飯店」活動折抵500元，等於不到2千即可入住4星級飯店！

▲台南禧榕軒大飯店坐落在台南火車站前的絕佳位置。 圖：Klook／提供

◎ 台南禧榕軒大飯店：日系時髦都會酒店，坐落台南火車站前的絕佳位置，今年正式榮獲五星認證，成為台南第3家五星級酒店！館內設有頂樓花園泳池、健身房等設施，餐飲以日式旬味為特色，帶來當季最美味的食材與料理，提供旅客深度探索台南文化的舒適休憩空間。

▲蘭陽烏石港海景酒店遠觀龜山島遼闊天際。 圖：Klook／提供

◎ 蘭陽烏石港海景酒店：面向龜山島蔚藍海景，旅客可盡享日出與山海交織的絕佳風光，度假氛圍濃厚。設有歡樂的親子遊憩空間「虎船長親子天地」，及提供豐富在地讀物的「蘭陽書閣」，都是親子遊玩好去處，更打造「童趣家庭房」為孩子提供奇妙的在地入住體驗！

