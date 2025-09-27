全家大小一起嗨翻天！「全台遊樂園」懶人包 門票優惠超划算

【FunTime小編群】土生土長的台灣人對「1、3、6、9」這四個數字一定不陌生，分別代表了畢業旅行經常安排的台灣四大主題樂園，但其實台灣還有許多非常有特色的遊樂園，像是海洋公園、小人國、麗寶樂園等，小編這次幫大家整理了全台幾大樂園，除了推薦必玩設施及週邊住宿外，當然也不會放過最省優惠，讓大家玩得開心又不傷荷包！

台北–兒童新樂園

台北–兒童新樂園。 圖／klook

兒童新樂園位於台北市士林區，於2014年開幕，是全台灣唯一專為兒童設立的遊樂園，整個園區都能用悠遊卡進行消費，非常方便，兒童新樂園和其他遊樂園的計價方式較為不同，只要30元就能入園，再依每項遊樂設施個別收費，不用擔心花錢卻只能幫朋友顧包包，即使有很多不敢玩的設施也沒問題，在貴桑桑的台北市能有CP值這麼高的好地方，一定要衝！

必玩設施：摩天輪、宇宙迴旋、魔法星際飛車

營業時間：09:00-17:00

寒暑假、連續假期（除收假日外）營業至20:00

週六、日或連續假期收假日營業至18:00

週一及農曆除夕為休園日

票價資訊：

桃園–小人國

桃園–小人國。 圖／IG, norainsuu

小人國可以說是許多人童年的回憶，從1984年開幕至今也稱得上台灣遊樂園界的一哥了，在小人國的迷你世界裡可以輕鬆遊覽各國的名勝古蹟，不用出國就能和義大利的比薩斜塔、美國的自由女神像及埃及的人面獅身像等著名地標拍上一張美照，玩樂的同時達到教育的效果，即使下雨也能在歐洲室內樂園遊玩，這樣鮮明的特色就是讓它始終人氣不減的原因，而且這裡的每項設施大人小孩幾乎都能玩，是親子共遊的好去處～

必玩設施：迷你世界、轟浪、室內雲霄飛車

營業時間：園區 09:00-17:30／設施 10:00-17:00

票價資訊：

新竹–六福村

新竹–六福村。 圖／IG, tzu_ps

六福村不只被稱作台版迪士尼，也被網友譽為台灣遊樂園的霸主，可見六福村在台灣人心中有著多麼不可動搖的地位，設施中最刺激的笑傲飛鷹更是受到不少國內外綜藝節目的喜愛，慕名來拍攝的絕不在少數，但六福村最特別的是擁有上千種非洲動物的動物園區，有能搭乘籠車與獅子、老虎等猛獸零距離接觸的機會和與環尾狐猴親密餵食的體驗，都是在台灣其他遊樂園和動物園體驗不到的！

六福水樂園（2025/6/21開放）

六福水樂園。 圖／IG, h.yu316

六福水樂園即將在6/15回歸啦！這裡絕對是夏季的一大亮點，園區內總共有12項遊樂設施，每個都超好玩，膽量大的朋友不要錯過大漩渦，真的超及刺激，冰凍滑道更是不能錯過，看似平平無奇卻暗藏玄機，滑道的表面溫度只有6度，炎炎夏日卻讓人瞬間透心涼，一定要來體驗一下～

開放時間：每年6~9月（實際開放日期，以官網公告為準）

必玩設施：笑傲飛鷹、急流泛舟、冰凍滑道

營業時間：平日 09:30-17:00／假日 09:00-17:00

票價資訊：

台中–麗寶樂園

麗寶水樂園 馬拉灣

麗寶水樂園 馬拉灣。 圖／IG, bestdayever_rockypan

麗寶水樂園位在台中，是個結合了outlet、陸上、水上樂園的複合式遊樂區，這裡是全台最大的水上樂園，相信去過的人都知道裡面最好玩的設施就是大海嘯，大海嘯是全東南亞最大的人工造浪池，每到整點會隨著遊客「咚咚嘿」的吶喊，造出超過三公尺的巨浪，刺激程度可是全台唯一，而其他的像是抖抖橋、碰碰船也都非常熱門。暑假的時候，馬拉灣還會舉辦泡泡電音趴、最嗨啤酒季等活動，千萬不要錯過！

麗寶陸樂園 探索世界

麗寶水樂園 馬拉灣。 圖／IG, yaozhou828

如果你不喜歡玩水也沒關係，探索樂園的好玩程度可不輸馬拉灣呢！探索世界是全台灣最大的遊樂園，擁有結合了泛舟及雲霄飛車元素的火山歷險、還有每玩必濕的叢林泛舟，都是超熱門又超好玩的設施，最後小編推薦一定要玩園區內最刺激的搶救地心，它是全台唯一的斷軌式雲霄飛車，會讓你在35公尺的高空下自由落體、又會以95公里的速度垂直俯衝，想要追求刺激的人，來這就對了！

必玩設施：馬拉灣大海嘯、異次元風暴、火山歷險、搶救地心

營業時間：09:30-17:00

票價資訊：

