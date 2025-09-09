「亞洲自然系度假地」Top 8！台灣「這1地」排行在前五

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
在新公布的「亞洲自然系度假地」排行中，墾丁躋身前五。　圖：Agoda／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「亞洲自然系度假地」榜單，台灣最南端的熱帶海岸勝地墾丁成功躋身前五。以絕美日落、海天步道與森林景觀聞名的墾丁，帶領旅客走出都會、探索更在地的自然與文化風貌。

Agoda 數據顯示，馬來西亞金馬崙高原奪冠，泰國考艾與印尼普卡分居第二、三名；此外，日本富士河口湖、台灣墾丁、越南沙壩、印度慕那爾與南韓平昌郡共同入選亞洲前八大自然系度假地。本次排行，是依據 Agoda 平台2025/02/15-08/15之住宿搜尋量，鎖定人口規模低於5萬、橫跨亞洲八個市場的目的地進行盤點。

墾丁以潔白沙灘、繽紛珊瑚礁與豐富海洋生態聞名，並兼具多樣山林地景。旅客可盡情享受浮潛、潛水與各式水上活動，或走進墾丁國家公園步道，飽覽壯闊海岸線。此次入榜，凸顯墾丁作為國內外旅客度假首選，以及台灣在亞洲城外旅遊舞台的持續升溫。  

亞洲自然系度假地 Top 8：

01. 金馬崙高原（馬來西亞）：涼爽氣候與遼闊茶園，綠意山丘、花園與在地農產交織成靜謐風景。

▲馬來西亞金馬崙高原以涼爽氣候與遼闊茶園成為「亞洲自然系度假地」冠軍。　圖：Agoda／提供
▲馬來西亞金馬崙高原以涼爽氣候與遼闊茶園成為「亞洲自然系度假地」冠軍。　圖：Agoda／提供

02. 考艾（泰國）：泰國最早國家公園所在地，豐富生態、瀑布與觀景點讓戶外探索更精彩。

03. 普卡（印尼）：西爪哇的人氣避暑地，群山與茶園相伴，可健行、滑翔傘、逛在地市集。

04. 富士河口湖（日本）：近距離賞富士山，泡溫泉、逛日式庭園與季節祭典，作為探索富士地區的理想據點。

05. 墾丁（台灣）：海岸風光與海洋生態吸睛，水上活動多元，國家公園步道與觀景點同樣迷人。

06. 沙壩（越南）：以梯田與在地部落文化著稱，適合健行與文化體驗。

07. 蒙納（印度）：喀拉拉邦的山坡度假地，雲霧繚繞、茶園遍布，鄰近野生動物保護區。

08. 平昌郡（南韓）：2018年冬奧主辦地，冬可滑雪、四季皆宜山林休閒與文化探索。

Agoda 副總裁 Jun Dong 表示：「我們觀察到旅客對遠離都會喧囂的城外度假地需求持續升溫。墾丁以潔白沙灘、國家公園景觀與豐富海洋生物多樣性，完美呼應旅人對自然系、在地化度假的期待。Agoda很高興透過公布包含墾丁在內的多元目的地，展現亞洲城外旅遊的豐饒面貌。」

越南 步道 國家公園

