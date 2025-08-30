清涼時光倒數計時！新北四大「免費戲水勝地」 9月底前玩起來
【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假雖已進入尾聲，但親子清涼熱潮依舊不減！新北市政府水利局與高灘地工程管理處提醒，新北4大免費戲水區9月起僅於例假日及國定假日開放，並將在9月底正式結束，家長們可別錯過夏天的最後一波清涼時光。
水利局局長宋德仁表示，位於新莊副都心的「新莊塭仔底濕地公園」是當地唯一結合親水、生態、休憩與滯洪功能的公園，園內不僅有兒童遊樂區、涼亭，還有深受孩子們喜愛的戲水池。盛夏時，小朋友在水中嬉戲、家長在一旁聊天乘涼，成了不少家庭的固定假日行程。
除了塭仔底濕地公園外，「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」等免費戲水點，自06/08開放以來，吸引大批民眾揪團前往，盡情享受水花四濺的歡笑與沁涼。09/28適逢教師節連假，戲水區也將加碼開放，讓大小朋友一起用清涼的方式慶祝佳節。
近期《DailyView 網路溫度計》所做的一份「雙北免費玩水景點 TOP 9」排行，今年最受網友歡迎的前四名戲水地點全在新北，包括「三重海世界水樂園」、「新店陽光遊戲場」、「汐止星際遊戲場」及「新莊塭仔底濕地公園」，成為大小朋友每年暑假最期待的親水行程。
水利局表示，為提供市民安全完善的戲水環境，市府會定期清潔維護設施並進行水質檢驗，確保水質合乎標準。同時也提醒家長與孩子們，務必遵守場內規範，避免奔跑、跳水、推擠、攀爬等危險行為，並配合現場工作人員指引，才能在夏日尾聲玩得開心又安心。
