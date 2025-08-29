加速通關流程！ 台灣入境登記表TWAC 10／1全面線上填表
目前來台旅客來台填寫入國登記表，採紙本或網路2擇1方式辦理，為優化通關效率及降低紙本浪費，內政部移民署2025年10/1起全面實施外來旅客網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），提醒Inbound業者操作時特別注意。
電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置TWAC，填報介面更直觀，流程更簡便。系統可選中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，以中、英文填報，另增加事後查詢及修改功能。
抵達前3天內填表
團體最多1次上傳16位
填表第一步是填寫收件人信箱並收取驗證碼，需填報內容包括有效電子郵件地址、符合入境資格之護照或旅行文件、職業及電話號碼、旅行及住宿資訊。所有欄目填寫完送出後，系統將寄送訊息郵件到旅客留存的電子信箱，查驗時若有需要，可出示回復的訊息郵件。
為降低旅客輸入的繁複性，填寫介面可選擇拍照上傳護照基本資料頁，自動帶入個人資料，縮短填寫時間。若同團人少，可採逐位填寫，最多填10名旅客；若團體人多，可下載Excel範例檔，一次最多可填寫16名旅客。
10月起新制實施後，外國來台旅客需於抵達台灣前3天內，至移民署TWAC網站完成資料填寫。為加強宣導，移民署已提供海空運輸業者TWACQRCode連結告示，由海空運輸業者設置於啟程地機場、港口之報到劃位櫃檯，請入境旅客在抵達台灣前掃描TWACQRCode進行填報，讓後續通關流程將更便捷省時。
移民署也提醒：TWAC採免費方式申請，請勿前往詐騙網站致個人資料外洩及錢財損失。
需填報對象
➊ 外國籍旅客未持有台灣地區居留證、外交官員證及居留簽證者。
➋ 大陸地區人民持觀光多次入出境許可證者。
➌ 港澳居民持單次或多次入出境許可證者(持網簽、落地簽、中華民國居留證者不需填)。
➍ 無戶籍國民、未持有中華民國居留證者。
TWAC填寫官網：twac.immigration.gov.tw/
