快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

加速通關流程！ 台灣入境登記表TWAC 10／1全面線上填表

聯合新聞網／ TTN旅報
TWAC填寫官網：twac.immigration.gov.tw/
TWAC填寫官網：twac.immigration.gov.tw/

【文・旅報傳媒】

目前來台旅客來台填寫入國登記表，採紙本或網路2擇1方式辦理，為優化通關效率及降低紙本浪費，內政部移民署2025年10/1起全面實施外來旅客網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），提醒Inbound業者操作時特別注意。

電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置TWAC，填報介面更直觀，流程更簡便。系統可選中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，以中、英文填報，另增加事後查詢及修改功能。

抵達前3天內填表

團體最多1次上傳16位

填表第一步是填寫收件人信箱並收取驗證碼，需填報內容包括有效電子郵件地址、符合入境資格之護照或旅行文件、職業及電話號碼、旅行及住宿資訊。所有欄目填寫完送出後，系統將寄送訊息郵件到旅客留存的電子信箱，查驗時若有需要，可出示回復的訊息郵件。

為降低旅客輸入的繁複性，填寫介面可選擇拍照上傳護照基本資料頁，自動帶入個人資料，縮短填寫時間。若同團人少，可採逐位填寫，最多填10名旅客；若團體人多，可下載Excel範例檔，一次最多可填寫16名旅客。

10月起新制實施後，外國來台旅客需於抵達台灣前3天內，至移民署TWAC網站完成資料填寫。為加強宣導，移民署已提供海空運輸業者TWACQRCode連結告示，由海空運輸業者設置於啟程地機場、港口之報到劃位櫃檯，請入境旅客在抵達台灣前掃描TWACQRCode進行填報，讓後續通關流程將更便捷省時。

移民署也提醒：TWAC採免費方式申請，請勿前往詐騙網站致個人資料外洩及錢財損失。

需填報對象

外國籍旅客未持有台灣地區居留證、外交官員證及居留簽證者。

大陸地區人民持觀光多次入出境許可證者。

港澳居民持單次或多次入出境許可證者(持網簽、落地簽、中華民國居留證者不需填)。

無戶籍國民、未持有中華民國居留證者。

TWAC填寫官網：twac.immigration.gov.tw/

延伸閱讀>> 華航攜手西南航空聯票開賣 無縫銜接全美超過百座城市

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

護照 航空 觀光

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

影／淡水非法移工爬工地鋼梁躲查緝 移民署報案多人受困惹爭議

日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

2日男持五星旗在西門町宣講 移民署：已驅逐出境

相關新聞

加速通關流程！ 台灣入境登記表TWAC 10／1全面線上填表

目前來台旅客來台填寫入國登記表，採紙本或網路2擇1方式辦理，為優化通關效率及降低紙本浪費，內政部移民署2025年10/1起全面實施外來旅客網路填寫入國登記表，提醒Inbound業者操作時特別注意。電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置TWAC...

阿里山林鐵「森里號」曝光、五大亮點一次看！ 預計2026年正式營運

全新亮相的阿里山林業鐵路高階列車「森里號」今日運抵林鐵嘉義車庫，這台由堺建築方俊凱建築師事務所操刀設計，以「林鐵黑、阿里 山紅、聖光金」塗裝現身的阿里山林鐵高階款列車，以鄒族語「樹林」EVI命名，象徵人與自然共生，預計2026年投入嘉義至阿里山本線營運。一起來瞧瞧「森里號」的五大亮點吧！

8分鐘煙火秀限定！「台中石岡熱氣球嘉年華」今登場　日本「蜜柑狗」超萌升空 音樂光雕秀、接駁攻略一次看

8分鐘煙火秀限定！「台中石岡熱氣球嘉年華」今登場　日本「蜜柑狗」造型球亮點必拍

不用飛日本！南投杉林溪「6000棵波波草」夢幻轉紅　搭配水杉林美成秋日秘境

不用飛日本！南投杉林溪「6000棵波波草」夢幻轉紅　搭配水杉林美成秋日秘境

嗚啦～「吉伊卡哇」現身COLD STONE冰淇淋！3款超可愛角色徽章帶回家

粉絲們快衝啊！「COLD STONE」今夏針對極致系列推出全新口味「QQ烤布蕾」、「脆脆烤布蕾」，並且以當紅IP「吉伊卡...

寒舍app4週年「抽萬元住宿券」！滿額再抽按摩椅、咖啡機與行李箱等大獎

寒舍集團旗下會員人數已突破13萬的「寒舍生活APP」即將迎來四歲生日，自9月1日至9月30日舉辦「APP四週年慶典」，推出三大主題活動，祭出近60萬元總價值好禮，包含按摩椅、膠囊咖啡機、藝術典藏杯、行李箱及多張五星級飯店住宿券，讓旅客與饕客盡情參與。即日起加入APP，還能獲得100元餐飲抵用金，讓消費體驗更加超值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。