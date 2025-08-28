全方位一次玩翻「風城」芝加哥！從建築、藝文、美食 探索城市每個驚喜角落

【文・旅報傳媒】

芝加哥以建築聞名，城市內不同風格建築吸引旅人目光。

美國中西部首要大城芝加哥，素有「風城」之稱，但，這座風城可不是只有風吹得頭髮亂成一團那麼簡單！這裡直衝雲霄的摩天大樓，有豐富多元的藝術文化，更有讓人一口接一口停不下來的的超厚深盤披薩。芝加哥就像一幅巨型拼圖，把建築、藝術、音樂、美食等不同元素完美拼湊，拼出其獨一無二的風城風采，讓旅人怎麼玩都玩不膩、怎麼看都看不夠！

漫步芝加哥街頭，不用刻意，就能欣賞各式建築。

必看 ➊

建築界的大秀場 天際線秀給眼睛看

芝加哥的建築魅力，不只是美得驚人，更帶著一段從火焰中浴火重生的傳奇！1871年，一場大火燒毀這座城市近半區域，卻也開啟芝加哥建築的新時代。火災過後，眾多建築師與工程師如鳳凰涅槃，展現創意與技術，開創出世界首棟摩天大樓、鋼鐵骨架工法，讓芝加哥成為全球建築創新的搖籃。

如今漫步芝加哥街頭，從古典優雅的芝加哥學派建築，到現代摩天大樓的鋼鐵風采，每一步都是視覺饗宴。裝飾主義的細膩雕琢、現代派的簡潔線條，彷彿一場建築大秀，不需刻意尋找，美景就自動闖入眼簾。想要近距離感受這場建築盛宴？徒步走訪LaSalle街的歷史區，或漫步芝加哥河畔，甚至是密西根大道沿線，每個角落都藏著驚喜。好比「鳥屋」大樓（Rookery），紅棕色花岡岩外觀古樸迷人，內部鐵鑄鏤空雕花與璀璨吊燈，融合歷史與華麗，絕對讓人驚艷不已。芝加哥用建築講故事，下一趟旅程，就讓建築成為你的最佳導遊。

【左圖】「鳥屋」大樓是芝加哥具代表性且歷史悠久的建築。 【右圖】芝加哥摩天高樓林立，全球首棟摩天大樓也源於此。

必遊 ➋

電影場景巡禮 變身大銀幕主角

相信很多旅人來到芝加哥會有這種感覺：走在城市街頭，常有一種似曾相識的感覺。這不是錯覺！這座城市是電影和影集的熱門取景地，許多經典畫面都在此誕生，讓人彷彿身處大銀幕之中。

例如金融區的芝加哥期貨交易中心，不只建築獨特，更是電影《變形金剛》的著名拍攝場景。戴利中心旁那棟鋼骨大樓，更曾化身《蝙蝠俠》中布魯斯，韋恩的企業總部。除此之外，還有《小鬼當家》、《鐵面無私》、《來跳舞吧》，以及影集《芝加哥烈焰》、《芝加哥警署》等，都是在芝加哥取景。

下次遊芝加哥，不妨變身影迷，細看哪些街景、建築出現在自己喜愛的電影或影集中，讓旅程增添一層趣味的「追劇探險」。

【左圖】芝加哥期貨交易中心是電影《變形金剛》拍攝場景。 【中圖】聯合車站的一隅，曾出現在《鐵面無私》電影中。 【右圖】此標誌在《蝙蝠俠》電影中代表「高譚市」。

必賞 ➌

豐富藝文大集合 感官與靈魂雙重滿足

芝加哥不只有建築美，藝術文化同樣精彩到不行。想感受這個城市的藝術氛圍，可以不用花大錢，像千禧公園裡超人氣的〈雲門〉（Cloud Gate）和〈皇冠噴泉〉（Crown Fountain）就是免費的藝術饗宴。

被大家暱稱為「豆子」（The Bean）的〈雲門〉，不鏽鋼鏡面反映人群和城市風景，彷彿一面會動的魔鏡，超好拍又有趣。而〈皇冠噴泉〉高達50呎，液晶螢幕上會播放芝加哥市民的真人臉龐，還能看到水柱從嘴巴噴出，萌趣十足，春至秋季節來玩更能感受水花飛濺的清涼樂趣。

除了戶外裝置藝術，芝加哥的博物館、美術館也超值得一逛。芝加哥藝術學院美術館創立於1879年，館藏豐富，從印象派到現代藝術，包羅萬象，讓人一秒跳進多彩的藝術世界。來芝加哥，保證讓眼睛和心靈都大大滿足！

【左圖】「雲門」的不鏽鋼鏡面反映人群和城市風景，好拍又有趣。 【中圖】「皇冠噴泉」液晶螢幕上的真人臉龐，能看到水柱從嘴巴噴出。 【右圖】芝加哥藝術學院美術館館藏豐富，可欣賞眾多藝術作品。

必玩 ➍

水陸空多角度 品味城市之美

若想全面感受芝加哥的魅力，可從空中、水上到陸地，多角度看芝加哥城市之美，每一面都精彩絕倫。想俯瞰城市天際線，非威利斯（Willis）大樓莫屬，這棟超過400公尺的摩天高樓，是芝加哥最高大樓。登上103樓的觀景台，整個城市盡收眼底，更刺激的是突出建築的「Ledge」玻璃陽台，腳下透明，彷彿懸空踩在城市上，驚喜又刺激，保證讓人心跳加速！

水上欣賞芝加哥，搭船遊芝加哥河絕對不能錯過。沿途河岸盡是令人驚艷的建築奇觀，如藍色玻璃幕牆的川普大樓高聳入雲，造型優雅又霸氣；外觀好似玉米的船塢城（Marina City），建築超有特色；還有古典圓頂的珠寶商大樓，曾經是《變形金剛》的拍攝場景，超有看頭。

漫步悠遊瀏覽芝加哥之外，若不想走路，沒問題！搭乘「Loop」環狀高架地鐵，輕鬆穿梭市區，一路欣賞芝加哥街景，感受城市活力又悠閒自在。

【左圖】乘船遊芝加哥河可以沿河欣賞市景及建築。 【中圖】威利斯大樓觀景台內突出建築的「Ledge」玻璃陽台，刺激有趣。 【右圖】搭地鐵可從不同角度欣賞芝加哥城市之美。

必吃 ➎

厚片披薩、芝加哥熱狗

說到芝加哥美食，厚片披薩和芝加哥熱狗是必吃美食名單。厚片披薩的餅皮厚實飽滿，宛如放大版的派，一口咬下，酥香餅皮與濃郁餡料在嘴裡完美融合，讓人一吃難忘。芝加哥熱狗則有個超獨特的秘密武器—不加番茄醬！熱狗搭配醃黃瓜、洋蔥和芥末醬，多層滋味層層堆疊，讓味蕾跳起舞來。

除了這些街頭美味，許多餐廳的美食也不容錯過。如芝加哥的百年老店Berghoff餐廳，從德國啤酒釀造起家，曾是禁酒令解除後第一家取得執照的酒吧，德式啤酒配道地料理，讓饕客們一次滿足味覺與歷史的饗宴。芝加哥的美食和故事皆精彩，來這別忘大啖美味。

不同在地美味是旅人遊訪芝加哥必嚐美食。

