茶香慢旅啟程！「貓空一日遊套票」新登場 限量買一送一別錯過

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「貓空一日遊套票」內含貓纜搭乘券，享受高空視角俯瞰臺北市景，輕鬆串聯山城旅程與自然風光。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「貓空一日遊套票」全新登場，纜車＋體驗＋商圈優惠一次收集。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市深度旅遊，並活絡貓空地區觀光人潮，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）推出全新整合型旅遊產品「貓空一日遊套票」，結合交通運具、文化體驗與在地商家優惠，讓遊客「一票暢遊」輕鬆探索。現正推出限量「買一送一」超值優惠，邀請大家呼朋引伴，一同感受貓空獨特的茶文化與山城風情。

全新推出的「貓空一日遊套票」內包含貓空纜車搭乘一日券，並有「貓空小封茶、貓空茶香包、指南宮祈福卡」三項體驗可供選擇。此外，還加贈商圈優惠大禮包，讓旅程更豐富多元。

觀傳局表示，此次全新推出的「貓空一日遊套票」，以「貓纜交通」、「文化體驗」與「在地消費」三大主軸為核心設計，盼能引導遊客深入了解貓空地區宗教信仰與茶文化底蘊，同時鼓勵遊客走入超過15家在地合作店家實際消費，活絡整體商圈與文化場域。

▲手作香包製作等文化活動，打造豐富多元的觀光新體驗。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
觀傳局介紹，「貓空一日遊套票」提供兩種套票組合分別為「貓空輕旅行」和「貓空深旅遊」，遊客可依遊玩需求自由選擇。「貓空輕旅行套票」內含貓纜一日票、任選一項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價480元（原價550元）；「貓空深旅遊套票」則有貓纜一日票、任選兩項在地體驗及商圈優惠大禮包，優惠價660元（原價800元）。08/11於「北北基好玩卡」官網正式開賣，並為慶祝貓纜新套票上架，還特別推出「買一送一」活動，數量有限、售完為止。邀請大家相約親友同行，一起輕鬆享受貓空的悠閒旅程。

▲體驗含指南宮祈福卡，可將願望掛在樹上，讓祝福隨風傳遞。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
新推出的套票產品，整合貓空纜車、指南宮、茶文化體驗及在地特色小店等，打造吃、玩、買一站式的旅遊模式，讓遊客在山林間漫步並深入感受臺北的山城魅力。同時也希望透過推動「慢旅」型態的旅遊策略，吸引更多遊客在貓空停留一整日，放慢腳步，細品自然與文化交織的獨特氛圍。更多活動詳情，請至 「Taipei FunPASS 北北基好玩卡」查詢。

