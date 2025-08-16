2025太魯閣最新開放資訊總整理！ 花蓮旅遊行程+12個親子景點大推薦

你以為2024 年 4 月的強震把太魯閣打垮了？拜託，它可是台灣最“硬”的大理石！你真的該親自來看看，它是怎麼撐過的。絕美的風景沒離開，只是在等待時機，準備回歸。修路工人、部落族人、導覽志工，他們沒喊口號，而是在日復一日的努力中，守著風景，也守著生活。

現在，太魯閣已經陸續重啟，一段段步道、一處處平台，慢慢開放中。畢竟它可是最能代表東台灣之美的地方，囊括了太魯閣峽谷、海岸山脈、縱谷風光與原住民族文化等東部特色。你來不來，它都照常運行；但如果你剛好想旅行，想喘口氣，那現在來，剛剛好。

(圖片來源：Pexels-jiabao)

我們還特別幫你整理了 12 個適合親子出遊的花蓮景點，從自然到文化、從海邊到森林，每個地方都能滿足不同的喜好與需求啊！來花蓮走走吧！看看那個心目中永遠最美的「花蓮」，依然壯麗，依然值得。

你不是過客，你也可以是見證者！

(圖片來源：Pexels)

重返峽谷仙境！太魯閣最新開放區域總整理

目前已開放的經典景點

目前官方確定開放自 2025 年 7 月 1 日起的穩定遊憩區包括崇德遊憩區、同禮部落、天祥遊客中心與塔比多步道、祥德寺，以及西寶社區以西的關原、小風口、洛韶、武嶺北峰、小奇萊步道等如下：

-崇德遊憩區

-天祥遊客中心

-同禮部落

-大禮大同步道(部分開放)：大禮大同部落間聯絡通路砂卡礑林道已開放，同禮古道尚未開放、大禮下三間屋未開放、大同下三間屋未開放

-得卡倫步道

-塔比多步道

(同禮部落-圖片來源：看見太陽 原住民產業平台)

(崇德遊憩區-圖片來源：太魯閣國家園)

(大禮大同步道(部分開放) -圖片來源：太魯閣國家公園)

目前仍未開放的經典景點：

-燕子口

-砂卡礑步道

-長春祠步道

-布洛灣景觀步道

-錐麓古道

-小錐麓步道

-九曲洞步道

-白楊步道-

-和仁步道

-匯德步道

-綠水步道

-白楊步道

-豁然亭步道

-綠水文山步道

-清水山步道

(太魯閣災損照片-圖片來源：太魯閣國家公園)

太魯閣交通控制及注意事項

*交通控制：

公路開放時間每日 06:00–16:30 開放進入，

16:30–18:30 僅能出場，

夜間 18:30–隔日 06:00 全段封路。

砂卡礑隧道、長春隧道等工區交通實施動態管制，可能需短暫停等放行或集體通行。

*注意事項：

進入太魯閣國家公園，請注意安全，避免前往封閉區域。

建議早上入園，下午儘早下山，避開午後天氣變化。

請隨時關注太魯閣國家公園官網或臉書，了解最新路況資訊。

目前台8線中橫公路實施交通管制，請留意放行時間。

部分步道因施工封閉，請勿擅闖。

(太魯閣臺地眺望震後撒種復甦中的邊坡-圖片來源：太魯閣國家公園粉絲專頁)

大地震後有哪些峽谷段「步道」能走/不能走？

常見問題：

2024年4月3日7.2規模大地震後有哪些峽谷段步道仍是封閉的? 可以走簡單(1級)的步道嗎? 那些是封閉的步道?

答：1級步道仍是封閉，太魯閣國家公園園區東側仍然是封閉的(太魯閣~天祥峽谷段)，台8線公路沿線峽谷段1級(含2級與部份3級步道)步道與景點仍未開放

下列步道「封閉」中

一、 太魯閣國家公園轄區內省道8線(中橫公路)沿線，太魯閣~天祥峽谷段封閉步道：

1級步道:台8線公路部份：砂卡礑步道、布洛灣下台地步道: 環流丘步道及伊達斯步道含布洛灣吊橋、燕子口步道、九曲洞步道、綠水步道、白楊步道。

2級步道: 小錐麓步道、長春祠步道、豁然亭步道

3級步道: 錐麓古道、綠水-文山步道

4級步道: 清水山步道

二、太魯閣國家公園轄區內省道台9線(蘇花公路)公路部份：1級步道: (8)崇德步道、(9)匯德步道。

下列步道「開放」中：

2級步道: 得卡倫步道(步道1.3km長，陡升請衡量自身體力再前往)步道繼續連接往大禮大同部落步道。

3級步道: 大禮大同步道(步道前段陡升，請衡量自身體力再前往)，往大禮部落約3-4小時往返。往大同部落因路程較遠，大禮-大同部落單程9小時，道路平緩但距離較遠往返共需12小時

*注意*：

0403地震後，砂卡礑步道受損嚴重重建修復中，為自身安全，請勿從大禮或大同部落進入砂卡礑步道封閉區域。

另天祥地區從114年7月1日已開放的塔比多步道、祥德寺步道與文天祥小徑(因0403地震後，峽谷段公車暫停行駛，需自備交通工具前往天祥)，另西寶以西之已開放景點：西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡山區(園區西側)的石門山、合歡北峰、合歡東峰、小奇萊步道(合歡主峰步道目前仍施工封閉中) 、武嶺觀景臺等均可供民眾休憩或健行

以上資訊來源 ►太魯閣國家公園

更多詳情請見 ►太魯閣國家公園管理處

(燕子口步道災損照片-圖片來源：太魯閣國家公園)

探索太魯閣臺地(布洛灣臺地)的自然人文-導覽帶領及解說

【探索太魯閣臺地的自然人文-預約解說知性之遊 5人即可預約】

太魯閣臺地（又稱布洛灣臺地）是進入太魯閣國家公園的起點，設有遊客中心與適合親子同遊的環狀步道，路線平穩、景觀開闊。現在太管處(太魯閣國家公園管理處)更推出免費預約導覽體驗！由專業解說員帶你走訪河階、遠眺峽谷與群山，親眼見證震後依然壯麗的自然樣貌。

太管處直接把十幾個解說主題與觀察站點搬到現場，從人文到生態、從地震到重生，全部串起來說給你聽。(精心規劃出十餘個解說主題與站點，包含立霧溪、高山、震後播撒希望種子、大黃金花蟲、獨居蜂的生態、月桃、森林演替、臺灣獼猴、構樹，以及遊客中心0403地震展、方舟太魯閣主題展導覽等)

(備註：這是試辦計畫，開放到今年 10月。趕快把握啊！)

(太魯閣口-圖片來源：太魯閣國家公園粉絲專頁)

#內容包含：

震後地景與河階觀察、生態、文化導覽、森林與植物觀察

#活動時間：

每週一至週五開放預約（週末不開放喔），每日兩場解說活動：

上午場：10:00–10:30、下午場：15:00–15:30

#預約方式與人數：

1、只要5人以上、30人以下，就能預約解說員免費帶路

2、每次活動約 30 分鐘，不用全副武裝也不用山訓教官，散步兼聽故事。

3、至少 3天前透過電話或線上完成預約

4、電話：03-8621100 #801

-

► 網站預約入口：https://reurl.cc/rYv4gx

target="_blank">解說預約說明

詳細內容► 太魯閣國家公園粉絲專頁

(圖片來源：太魯閣國家公園粉絲專頁)

花蓮震後旅遊行程推薦

「花蓮還能玩嗎？」這是許多旅人最近常問的問題。自 2024 年4月強震以來，花蓮的確經歷了一段艱難時光，部分道路與景點受到損害，許多在地店家也暫時歇業整修。但同時，我們也親眼見證了修復的速度與社區的堅強。如今，許多熱門景點、步道、在地美食與文化體驗，都已逐步回歸。

如果你擔心行程受限、不確定哪裡安全，我們已經幫你整理好震後適合前往的景點路線，有景點、有海岸、花蓮市區特色小店、有東海岸秘境，以及部落文化體驗活動。再搭配包車旅遊，不用自行開車、不怕封路，行程彈性又安全。

現在的花蓮不是脆弱的花蓮，而是勇敢復原中的花蓮。這趟旅程，或許不只是「去哪裡玩」，而是一次看見這座城市韌性與風景並存的機會。

2025最新！► 震後的花蓮還有哪裡可以玩？（上)

2025最新！► 震後花蓮還有哪裡可以玩？(下)

精選花蓮12大親子景點推薦

計畫一場帶著孩子出遊的旅程，往往比你想像中還要考驗腦力與耐性。太刺激不行、太無聊孩子會放空，行程排太滿，爸媽會先陣亡，這就是為什麼「親子友善」的花蓮行程規劃，不能只是「景點打卡」，而要是能玩、能學、能一起創造回憶的地方。

花蓮有著台灣最壯麗的山海景色，卻也藏著許多適合小朋友探索、放電、學習的好地方，從室內體驗館、動物農場、自然生態，到大型主題樂園，這些地方不只孩子玩得盡興，大人也能安心放鬆、不必每站都變成臨時保母。

以下，我們為你精選 6 個最值得納入行程的花蓮親子景點，路線不繞路、內容不無聊，還有完整地址資訊，讓你安排行程不必猜。

1、遠雄海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

特色：海洋主題樂園，有海豚、海獅秀、摩天輪、海底隧道

(遠雄海洋公園-圖片來源：遠雄海洋公園)

2、新光兆豐休閒農場

地址：花蓮縣鳳林鎮永福街20號

特色：超大型(700多公頃)＋遊樂園＋住宿空間，一站式農場體驗、

可以餵食羊駝、梅花鹿、鴕鳥、天竺鼠等

迷你小火車、親子電動車區，讓小朋友玩整天沒問題

大草坪適合野餐奔跑，農產品市集也很有趣

(新光兆豐休閒農場-圖片來源：官網)

3、台泥DAKA園區

地址：花蓮縣秀林鄉和平263號

特色：免費入園！可參觀工廠循環設計、互動裝置

有戶外大草地、可愛迷你風車、咖啡廳與電動車充電站

結合教育與遊憩，小朋友可參與循環體驗課程

是熱門「工業風＋親子友善」景點，適合順遊太魯閣

(台泥DAKA園區-圖片來源：左：台泥(台泥DAKA官網。右：走跳旅遊)

-

4、花蓮文化創意產業園區

地址：花蓮縣花蓮市中華路144號

特色：原日治時期酒廠改建而成，定期舉辦活動與市集、講座與手作。

(花蓮文化創意產業園區-圖片來源：交通部觀光署)

5、七星柴魚博物館

地址：花蓮縣新城鄉七星街148號

特色：專門介紹柴魚製作與海洋文化，館內互動裝置多，會舉辦親子活動

(七星柴魚博物館-圖片來源：左：花蓮觀光資訊網。右：粉絲專頁)

6、知卡宣緣森林親水公園

地址：花蓮縣吉安鄉中正路二段299號

特色：親子戲水天堂，設有淺水區與滑水道、有遮陽設施、規劃完善。園內還有噴水池、乾式遊戲區、戶外表演空間

(知卡宣緣森林親水公園-圖片來源：粉絲專頁)

7、花蓮石雕博物館

地址：花蓮縣花蓮市中山路二段501 巷（近東台溫泉區）

特色：館內展示台灣石雕藝術、兒童互動工作坊可雕刻小造型；周邊綠地適合野餐與放風。適合美學與親子創作結合交流的親子族群。

(花蓮石雕博物館-圖片來源：左：花蓮石雕博物館。右：花蓮縣文化局)

8、林田山林業文化園區

地址：花蓮縣鳳林鎮林森路45號

特色：舊林場改造成戶外文化園區，有舊鐵道軌道、歷史展示館、森林步道與小火車；孩子可以體驗歷史與走讀原始林業痕跡，兼具教育與放電功能。

(林田山林業文化園區-圖片來源：花東縱谷國家風景區)

9、花蓮鐵道文化園區

地址：花蓮縣花蓮市中山路71號

特色：保存完整的歷史鐵道建築與蒸汽火車模型、一館與二館展覽，附近還有夜市與文創園區可順遊。

(花蓮鐵道文化園區-圖片來源：花蓮市文化觀光資訊網)

10、花蓮觀光糖廠

地址：花蓮縣光復鄉糖廠街19號

特色：日式老糖廠改建觀光園區，有導覽解說、吃冰、工廠步道與野餐草坪，還能喝鮮乳、買伴手禮。大人也能輕鬆休憩。

(花蓮觀光糖廠-圖片來源：花東縱谷國家風區)

11、富興社區鳳梨小火車

地址：花蓮縣鳳林鎮富興社區（台9線裕興段，社區內）

特色：由當地社區經營的鳳梨觀光小火車，沿途可親手採鳳梨、現場品嚐，搭乘短程歷史車廂；還設親子園地與手作體驗。結合農村教育與趣味乘坐，非常適合小朋友跑跳拍照。

(富興社區鳳梨小火車-圖片來源：花東縱谷國家風景區)

12、立川漁場 | 黃金蜆的故鄉

地址：花蓮縣壽豐鄉立川村（台11線立川段，立川漁場）

特色：體驗採蜆的農場親子活動，孩子可以在淺水區摸蜆、餵魚；同時有玩水設施與遮陽區休憩。夏天消暑放電好去處。

(立川漁場 | 黃金蜆的故鄉-圖片來源：花東縱谷國家風景區)

國際旅客來台-獎勵方案與優惠資源

觀光署今年將再戰1,000萬人次國際觀光客，為吸引國際客來台，觀光署推出的自由行及團體旅客獎勵確定延長！原訂今年6月30日截止，預計分別延長3個月及5個月；

· 自由行旅客來台的5,000元「遊台灣金福氣」抽獎活動：延至9月30日，

· 旅行社/團客獲得5,000元至50,000元獎勵金：延至11月底。

(資料來源：交通部觀光署)

詳細活動資訊►https://5000.taiwan.net.tw/

(圖片來源：Pexels-jiabao)

從 2024 年 4 月的強震開始，燕子口、砂卡礑步道封了，公路斷了，遊客退了。但現在——2025 年，太魯閣正在一點一滴「重啟中」，你說你想好好來看看花蓮？太好了，你只要出發就行。

現在的太魯閣，雖然目前還不是你熟悉的觀光大片，但它真實得更值得你花時間再看一眼！讓我們用一場旅行，不只拯救週末的無聊人生，也一起欣賞花蓮最美樣子。





