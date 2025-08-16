班機再早都能好好睡！「桃園機場周邊住宿」精選 不用擔心趕不上飛機

【FunTime小編群】近幾年，隨著廉價航空的普遍與盛行，不少人會選擇較多紅眼班機的廉航來省下機票錢。桃園機場是台灣航線數最多的機場，不少航線目前都只有桃園出發，此外，桃園機場更於2017年，創下4500萬的乘客運輸量。雖現今已有相當方便的機場捷運，但末班車都在晚上十一點半前就結束行駛，對於紅眼班機的旅客來說，要抵達市區或是凌晨前往機場並不是件容易的事。因此，今天小編決定特別為大家整理幾間廣受好評的桃園機場住宿，即使搭乘紅眼班機一樣能睡好睡滿，還不用擔心趕不上飛機！

桃園機場住宿｜快速導覽＋分類

不管是來桃園機場轉機、搭紅眼班機，或是出差需要住一晚，桃園機場附近的住宿其實有不少選擇！不論你想省預算還是想住得舒適一點，這篇幫你整理2種實用分類，直接對應你的需求：

➢ 桃園機場平價住宿：地點方便、價格相當親民，適合小資族入住

➢ 桃園機場飯店：配備完善的商務設施與接駁服務，也能輕鬆抵達機場和捷運站

桃園機場住宿｜平價住宿

搭紅眼班機不想睡機場，也不想花大錢找飯店的話，以下幾間桃園機場住宿推薦給你～這幾間不僅地點超優、交通便利，設備也相當齊全，最重要的是價格也非常親民，絕對是小資旅客的好選擇！

町 ．草休行館

位在機場內的桃園機場住宿

町 ．草休行館。 圖／agoda

桃園町 ．草休行館於2023年重新營運囉！是台灣第一間在機場內的旅館，旅館就位於桃園機場第二航廈5樓，可以省下等車和搭車接駁到機場的時間，只要下個樓就能去搭飛機，對於紅眼班機的旅客十分友好！

町 ．草休行館。 圖／agoda

桃園町 ．草休行館是間以茶為主題的設計旅店，從大廳、吧檯到房間的設計皆與茶息息相關，房型提供男／女宿舍的單人床位以及三人房和四人房，房間乾淨新穎，空間大小對於膠囊旅館來說非常寬敞。除此之外，旅店還設有共用衛浴和dyson吹風機供旅客使用，即使是短暫停留一宿，也能有個舒舒服服的休憩！

小編偷偷說：目前僅接受過夜住宿與線上訂房，暫不接受休息與現場預訂，最新消息請至官網查詢

地址：桃園市大園區航站南路9號南側號5樓

行車時間：0分鐘(位在桃園機場第二航廈)

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

城市商旅-桃園航空館

鄰近機捷大園站的桃園機場住宿

城市商旅-桃園航空館。 圖／agoda

城市商旅-桃園航空館鄰近機場捷運大園站，前往機場不超過五分鐘，如果是搭乘早班機的朋友，剛好享用完飯店豐富的自助早餐，便能輕輕鬆鬆上飛機去！

城市商旅-桃園航空館。 圖／agoda

飯店提供24小時的前台服務，搭乘紅眼班機的旅客也能隨時辦理入住，此外，也有代客叫車的服務，凌晨沒有桃園機場捷運也沒關係，一樣能輕鬆到桃園機場，車程只需五分鐘，真的是不住對不起的桃園機場住宿啊！

小編偷偷說：住在這裡，夜晚可以欣賞飛機降落的美景，早上可以看到兩邊機場一起降落跟起飛，身為飛機迷的你，錯過這間桃園機場住宿就太可惜了！

地址：桃園縣大園鄉埔心村中正東路442號

行車時間：開車5分鐘抵達機場

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

桃園機場背包客

適合背包客與小資族的桃園機場住宿

桃園機場背包客。 圖／agoda

機場背包客位於桃園大園，靠近機場捷運 A11坑口站，若是搭乘機捷前往的旅客，民宿還貼心的提供機捷的免費接駁服務，可以先和民宿預約接駁哦！要到機場的旅客也不用擔心，10:00~24:00民宿有提供付費的接駁服務(200元)，凌晨去機場計程車或特約車約200-300元，車程只要7分鐘即可抵達機場。

桃園機場背包客。 圖／agoda

機場背包客的房型有背包客單人房與適合小資族的平價雙人房，房間的風格十分溫馨可愛，且民宿巷口就是機場口商圈，超商、小吃店通通有，晚上也不怕餓肚子！

地址：桃園市大園區三民路二段106巷12號

行車時間：開車5分鐘抵達機場

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

桃園機場住宿｜五星級飯店

如果是經常出差的商務旅客，推薦你入住附近的五星級飯店！不只房間舒適，還有商務中心和健身房，且交通也相當方便，像是有的出捷運站就到，有的則是提供免費的接駁車，讓旅客在工作之餘也能好好充電～

桃園國際機場凱悅酒店 HYATT REGENCY

機場旅館站旁的桃園機場住宿

桃園國際機場凱悅酒店 HYATT REGENCY。 圖／agoda

桃園國際機場凱悅酒店位於桃園機場快線的機場旅館站，由凱悅酒店集團經營管理，絕佳的位置，不僅近桃園機場，還能觀賞飛機起降的美景，往返機場也有免費接駁車可以搭乘，十分方便！

桃園國際機場凱悅酒店 HYATT REGENCY。 圖／agoda

小編只能說，不愧是五星級的桃園機場住宿，飯店設施應有盡有，健身房、游泳池，甚至還有spa池和桌球室，只要是你想得到的設施，這邊都通通有，完全不馬虎！假如是搭乘較早班機的旅客，來不及享用飯店早餐，凱悅酒店也會貼心準備簡單的早餐讓旅客帶走，可以說是設想周到的桃園機場住宿呢！

小編偷偷說：使用悠遊卡在桃園機場和機場旅館站這三站是免費的，第二航廈就有很多吃的，不用擔心餓肚子哦！

地址：桃園市大園區航站南路1-1號

行車時間：開車5分鐘抵達機場

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

