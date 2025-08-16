夏日限定觀賞！內湖金瑞治水園區看豆娘 76種蜻蜓等你來解鎖

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲水流平緩開闊且水生植物生長豐富的滯洪池是許多蜻蜓偏好的棲地環境。　圖：台北市工務局水利工程處／提供
藍黑蜻蜓擁有閃耀的藍色身體與寶石藍、黑色交織的翅膀。　圖：台北市工務局水利工程處／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】隱身於內湖金面山系山腳下的「金瑞治水園區」，它不只是防災重鎮，更是生態樂園，自從去年底由台北市工務局水利工程處（簡稱水利處）華麗變身，用100%國產材精心打造、融入在地生態理念的「田嬰小屋」（蜻蜓的台語），以及坐擁山林水景美到讓人想打卡的入口廣場，金瑞園區從社區後花園晉升為城市新寵兒，這裡可不是只有散步、健行這麼簡單，它更是大台北地區「蜓友」（蜻蜓愛好者）們趨之若鶩的生態秘境

我們常見的蜻蜓和豆娘，在分類學上均屬於「蜻蛉目」昆蟲，若想快速辨識，有簡單的小撇步：蜻蜓停下來時翅膀會「開飛機」向兩側平展，身體壯壯的，眼睛也靠得比較近，甚至會黏在一起；而豆娘則是仙氣飄飄的瘦身版，停棲時翅膀會像「合掌」一樣併攏在背上，眼睛離得比較開，頭型像個小啞鈴。值得一提的是，蜻蛉目昆蟲的生命週期與水域環境息息相關，尤其牠們的寶寶（水蠆）都愛水，所以有水的地方就有牠們的蹤影。

金瑞治水園區得天獨厚的地理位置，結合水利處後期針對棲地多樣性進行的營造工程，使園區擁有多元的水域型態。從山谷間蜿蜒而下的清澈溪澗，到開闊且遍佈水生植物的滯洪池水域，乃至於隱蔽於林間與林緣的溝壑逕流及潮濕泥沼，這些豐富的棲地環境成功吸引了偏好不同水域型態的蜻蜓物種前來棲息。

▲紅色系的褐基蜻蜓在一片綠色背景中顯得格外醒目。　圖：台北市工務局水利工程處／提供
根據水利處長期委託執行的生態調查，以及內湖社大生態班的觀察紀錄顯示，金瑞治水園區迄今已觀察到多達76種蜻蜓，這項數據令人振奮，它不僅佔臺灣已知蜻蜓物種總數（161種）的近半數，更明確證實金瑞治水園區是台北市蜻蛉目昆蟲的重要分布熱點，展現了極高的物種多樣性與生態價值。想一睹這些空中舞者的風采嗎，夏季絕對是最佳時機，大部分蜻蜓都喜歡暖和，但太熱也會躲起來乘涼。

根據累積的觀察經驗，夏季期間的上午08:00-10:00是黃金觀察時段，會有很高的機會觀察到十餘種蜻蜓及豆娘。傍晚時分也有偏好在黃昏出沒的蜻蜓，像是森林性、飛行速度較快的晏蜓、夜遊蜻蜓、纖腰蜻蜓，牠們通常入夜前兩、三個小時開始活躍，對於觀察者的眼力與動態捕捉能力是一大考驗。建議欲欣賞這些優雅飛行者的市民朋友，可選擇園區入口處的林下水塘，以及滯洪池畔的石板步道，這些都是良好的觀察點位。

▲當光線條件合適時，帶有金屬光澤白痣珈蟌絕對是令人過目難忘的物種。　圖：台北市工務局水利工程處／提供
在炎炎夏日造訪金瑞治水園區，讓滿山的綠意與谷地間的清泉為您帶來一絲涼意，在蟲鳴鳥叫的迴盪聲中，與水畔翩翩飛舞的蜻蜓共度美好時光，體驗一場充滿生命力與驚喜的自然探索之旅。

秘境 步道 美食

旅奇傳媒 TR Omnimedia

