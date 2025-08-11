七夕快到了還沒脫單？台灣最靈驗「月老廟」分享給你

快訊

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌
【文・KKday旅遊生活誌】

當七夕或情人節一到，身邊朋友不是放閃、就是曬對象，看得人心癢癢、又有點不是滋味？總覺得愛神怎麼都沒眷顧到自己？別氣餒，說不定是還沒拜對月老而已！小編整理出全台人氣超旺、靈驗有口皆碑的月老廟，讓你求桃花不求人、把好姻緣牢牢牽緊緊。

台北霞海城隍廟

說到台北求姻緣的熱門地點，迪化街裡的霞海城隍廟幾乎是許多單身族的首選。這裡的月老以配對迅速、靈驗聞名，網路上有不少人分享，拜完後在三個月內就遇見對的人順利交往，還有人直接走進婚姻。只要準備好供品，誠心向月老說明自己的條件與期待，據說就有很高的機會能牽起好緣分。

除了姻緣靈驗，霞海城隍廟本身也是擁有百年歷史的三級古蹟，廟宇雖不大，卻歷史悠久，古樸的建築風格吸引不少旅客駐足拍照，連日劇都曾在此取景。拜完月老，還能順道逛逛迪化街、吃點老字號小吃。

萬華龍山寺

全台大大小小廟宇香火鼎盛，其中萬華龍山寺的月老廟在網上討論度甩了其他廟幾十條街，堪稱台北最靈驗，其實龍山寺是大廟，主祀觀世音菩薩，神明眾多，在請月老神君幫忙前要先依照順序拜完主神喔！

一般拜拜會從右邊開始拜起，月老廳在左側，與關聖帝君殿的眾多神明共用一個香爐。據說三十年前，第一代月老金身就被偷走，所以我們現在看到的月老像是復刻版，但安座後還是一樣靈驗啦！

台中樂成宮

台中樂成宮位在東區早溪街，是一座擁有超過260年歷史的老廟，也被列為三級古蹟。主祀媽祖，不過裡頭的月老星君也非常有名，每逢情人節或七夕，都吸引不少信眾來求姻緣、抽紅線，香火相當鼎盛。

特別的是，樂成宮的月老不只是牽紅線厲害，還被不少人稱為「感情調解高手」。不但有信徒說求復合特別靈驗，還有人來幫忙斬爛桃花、斷掉不適合的緣分。如果你對過去的戀情還放不下，或總是遇人不淑，樂成宮或許是個不錯選擇。

鹿港天后宮

鹿港天后宮是彰化歷史最悠久的信仰中心之一，至今已庇佑在地超過四百年，是不少人從小拜到大的老廟。雖然主祀媽祖，但廟裡的月下老人也很受歡迎，不少信徒都特地來求姻緣，口耳相傳「越誠心、越靈驗」，每年都有絡繹不絕的香客前來還願。

除了感情方面，來這裡也可以順道祈求事業順利、身體健康，是一間功能性很全面的廟宇。拜完月老後，還能到鹿港老街走走，感受濃濃古城風情。

府城四大月老廟

台南可以說是全台最密集的信仰重鎮，擁有多間歷史悠久、香火鼎盛的月老廟。大天后宮、祀典武廟、大觀音亭祀典興濟宮、重慶寺並列為府城四大月老廟，每年據說促成數百對情侶，讓不少人特地來台南拜月老尋找好姻緣。

有趣的是，台南的每家月老廟「分工」其實不太一樣，有的擅長牽起新緣分、有的專注感情修補，也有的主打斬爛桃花、求復合。不同狀況適合找不同的月老幫忙，來拜之前記得先做好功課，才能更好的對症下藥，別拜錯對象了。

廟宇 龍山寺 鹿港老街

KKday旅遊生活誌

追蹤

