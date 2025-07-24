亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號 發佈2026臺灣航線 同步推出全新禮遇「陽台暢飲房」

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球第三大郵輪企業MSC 地中海郵輪07/18發佈「亞洲旗艦」MSC 榮耀號（MSC Bellissima）2026年臺灣航線，並正式開啟春季航季的銷售。MSC 榮耀號將於03/08重返臺灣，在3月及6至7月期間營運13個春季及夏季航次，航程覆蓋日本、韓國熱門目的地。

同時宣佈推出全新的「禮遇陽台暢飲房」房型，入住即享高樓層無敵海景、酒水套餐／軟飲套餐、登船日碼頭專屬報到櫃台、離船日優先離船等尊榮禮遇，提供臺灣旅客更貼心舒適的歐式尊享郵輪體驗。

此外，MSC地中海郵輪將於2026年3月首次登陸高雄母港，屆時MSC榮耀號將成為歷來造訪過並以高雄港為母港的最大規模郵輪。2026年MSC 榮耀號將以基隆、高雄雙港齊發，為臺灣旅客打造更多元便利的郵輪出發地選擇。2026年3月春季航線正熱烈開賣，即刻預訂可享早鳥優惠。

▲MSC 榮耀號2026年春季航線表。 圖：MSC榮耀號／提供

MSC地中海郵輪及 Explora Journeys 意鉑奢華郵輪大中華區總裁黃瑞玲女士表示，「隨著郵輪經濟逐步復甦，臺灣憑藉優越地理位置與穩定客源，已成為亞洲郵輪旅遊的重要市場。自2024年進軍臺灣以來，MSC 地中海郵輪不僅帶來開創性的那霸基隆雙母港營運，更以基隆港為單一母港推出航線，皆受到廣大的台灣旅客熱烈回響與喜愛，MSC 榮耀號在基隆母港首航即創下基隆港史上單航次最多載客量紀錄，迄今MSC 榮耀號已在臺灣營運45個航次，搭載逾130,000名臺灣旅客啟航，領略海上歐式假期獨特風情。

此次發佈2026年全年航線，並宣佈正式前進高雄港，不僅是回應市場的殷切期待，更彰顯我們對台灣市場的重視與長期投入的承諾。未來 MSC 地中海郵輪將持續打造多元航線，提供更豐富與升級服務，為臺灣旅客帶來世界級的郵輪假期體驗，並為臺灣郵輪市場帶進更多新商機。」

2026年春季，MSC 榮耀號將在臺灣迎來全新航季，為賓客獻上4個航次，帶領賓客在碧藍之海體驗春意盎然。前兩個航次將首次以高雄港為母港，於2026/03/08-03/17期間帶領旅客前往沖繩與石坦島，享受5天4夜和6天5夜的海上鬆弛假期。

爾後將於2026/03/17-03/28期間以基隆港母港營運2個航次，沿途將前往日本福岡、佐世保與韓國釜山等豐富目的地，展開雙國探索的旅程。MSC 榮耀號春季航次現已正式開賣，邀請各位賓客一起登上這艘「至美之船」，共同踏上一場歐式鬆弛之旅。

▲MSC 榮耀號將於2026年臺灣航次推出全新升級的「禮遇陽台暢飲房」房型。 圖：MSC 榮耀號／提供

春季航季結束之後，MSC 榮耀號將於2026/06/13重返臺灣，以基隆為母港進行9個航次的營運，航程涵蓋沖繩、佐世保、宮崎、福岡、鹿兒島、宮古島、石垣島與韓國釜山、濟州等熱門觀光景點，無論是親子出遊或是好友度假，MSC 榮耀號都將為賓客打造輕鬆愉悅、充滿驚喜的海上歐式鬆弛度假體驗。

秉承三百年航海世家的深厚底蘊，MSC 地中海郵輪一直以來致力於為全球嚮往高品質賓客打造專屬貼心的海上體驗，為滿足旅客對尊榮體驗的需求，隨著2026航季的開啟，MSC 榮耀號臺灣航次將特別推出全新升級的「禮遇陽台暢飲房」房型，入住的賓客可專享海上新體驗。

・高樓層盡享無敵海景

・酒水套餐／軟飲套餐：（2選1）

A.每人可獲贈1份軟飲套餐，可在船上免費餐廳和各式酒吧暢享包括咖啡、礦泉水、指定軟飲、果汁及氣泡水，滿足賓客對餐飲社交的多元需求。

B.每人可獲贈1份酒水套餐，可在船上免費餐廳和各式酒吧暢享包括咖啡、茶、礦泉水、杯裝啤酒、杯裝紅白酒等飲品，滿足賓客對餐飲社交的多元需求。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

・登船日碼頭專屬報到櫃台

・離船日優先離船禮遇（*具體離船時間和批次安排以船上通知為準）

「MSC 榮耀號」於2019年下水，由MSC 地中海郵輪斥資10億歐元打造，總噸位達17.2萬噸，載客量5,686人，共配備有2,217間精緻高品質艙房，集美食、奢華、娛樂、科技與環保概念於一體。傳承 MSC 地中海郵輪對質感的追求，設計兼具大氣與精巧之美，匯聚多項頂級設施，打造無與倫比的娛樂體驗，並搭配精緻豐饒的異國美饌，為賓客帶來前所未有的奢華海上度假之旅。

未來 MSC 地中海郵輪亦將規劃多元主題航次，持續為台灣旅客提供精緻且多樣化的歐式貴族般海上體驗。2026年3月的春季航線現正熱銷中，凡於2025/10/31前預訂任一艙房並付訂金，可享每間艙房減6,000元早鳥優惠。如需預訂，請洽詢各大合作旅行社或訪問 MSC 地中海郵輪官方合作旅行社網站。並請關注「MSC 地中海郵輪」官方 Facebook，獲取更多品牌資訊。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野