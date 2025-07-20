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夏季國旅瘋搶！主題樂園、交通票券、水上活動買一送一 全台飯店快閃折千元

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精選國旅行程玩好玩滿！熱門戶外行程買一送一（圖為衫林溪）。　圖：KKday／提供
精選國旅行程玩好玩滿！熱門戶外行程買一送一（圖為衫林溪）。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假出遊潮正式開跑！除了規劃海外長程旅遊，不少旅客也傾向選擇便利、短天數的方式探索台灣各地。隨著氣溫持續飆升，離島海景、水上活動、室內遊樂與都市漫遊成為今夏國旅熱門首選，旅遊電商平台 KKday 看準消費者對高彈性、小規模旅遊的需求，於即日起至07/25的每週四及每週五，上午11:00開搶國旅限量買一送一優惠，包含小琉球船票、花蓮賞鯨團、遠雄海洋公園、一日遊等商品，也有限定75折及贈冰淇淋方案。

同時更加碼週五台灣日93折活動，07/16-08/31每週三則推出「全台飯店快閃優惠」，最高可折價千元，主打桃園國際機場凱悅酒店，一泊二食專案含 Xpark 水族館門票，暑期假日不加價，且有機會升等機場景觀房型，售價7,958元起，可以輕鬆暢玩全台！

此外，消費者使用指定信用卡及支付結帳，輸入指定折扣碼可享額外折扣，包含星展饗樂生活卡不限結帳金額即享8折；玉山國旅卡購買高鐵假期商品享85折、玉山全卡友於每週六訂購台灣商品滿2,000元現折240元、玉山 Unicard 刷全站商品享最高5%回饋，以及 KKday 於即日起全面支援全支付，於每週三使用全支付結帳享10%折扣及14%回饋最高24%優惠！

精選國旅行程玩好玩滿！熱門戶外行程買一送一、夏季清涼玩法下殺75折起

▲南投日月潭拼車一日遊。　圖：KKday／提供
▲南投日月潭拼車一日遊。　圖：KKday／提供

KKday 特別精選全台熱門戶外與親水行程，打造高CP值的國旅提案，於07/17-07/18、07/24-07/25 11:00，分別推出限量買一送一搶購活動，無論是山海秘境、水上活動或人氣樂園，都能體驗！喜愛水上清涼體驗的族群，可鎖定「屏東東港－小琉球來回船票」，每人僅 360 元起，或體驗「小琉球透明獨木舟」，限定價每人只要240元，還能挑戰「南澳金岳瀑布溯溪」，同時享受沁涼激流與森林探險。親子家庭也有多樣選擇，包括「遠雄海洋公園」、人氣森林遊程如「太平山一日遊」、「南投杉林溪＆溪頭森林一日遊」、「南投日月潭拼車一日遊」，通通免千元就能入手。

沒搶到買一送一，也有推出75折優惠，涵蓋綠島、墾丁、小琉球等地的透明獨木舟、SUP 立槳、水肺潛水等熱門體驗，讓旅客在炎夏清涼消暑，另有以靜謐山景與夜間星空聞名的苗栗「小日子露營區」，售價4,800元，不論情侶、好友或親子同行都能享受一場舒適放鬆的露營假期。

市區輕旅ｘ親子住宿一次搞定！人氣景點搭配飯店優惠，打造夏日微旅行

▲75折優惠涵蓋綠島、墾丁、小琉球等地；圖為小琉球。　圖：KKday／提供
▲75折優惠涵蓋綠島、墾丁、小琉球等地；圖為小琉球。　圖：KKday／提供

想規劃充實的一日小旅行，KKday 也有市區輕旅提案，台北101觀景台推出限定優惠，四人同行加贈 CREMIA 北海道冰淇淋，登高欣賞信義區天際線之餘，也能享受沁涼甜點，親子族群則可安排前往台北兒童新樂園，搭配現正登場的「ONE PIECE 歡樂派對嘉年華」，一票暢玩園區加上限量周邊，無論大人小孩都能進入動漫世界。而位於桃園 Xpark 水族館也迎來暑期限定亮點，由日本知名光影藝術團隊 NAKED 與 Xpark 首度聯手打造，以沉浸式光影技術重新詮釋海洋生命的律動，是親子共遊或情侶約會首選。

另外，同步集結多家飯店推出暑假住房優惠，台北市區推薦入住「citizenM 世民酒店」，週五不加價，每人每晚含迎賓飲料乙杯，不分平假日皆享延遲退房至14點，還可獲得龜記茗品150元兌換券，雙人房售價3,190元起；親子族群則可選擇「台北喜來登大飯店」的親子主題房，享限時9折優惠並加贈 KKday 露營帳，售價8,108元起，還有「台北福華大飯店」限時8折加送雙人早餐，「台北萬豪酒店」親子住房87折起含遊戲場體驗券，以及苗栗「尚順君樂飯店」贈送尚順育樂天地跨日門票，售價4,480元起，為家庭旅客與輕旅行族群提供多元選擇。

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