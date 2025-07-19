「麗星郵輪2.0」2025全新亮相 台北國際夏季旅展熱力展開 打造專屬台灣旅客海上體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有超過30年郵輪營運經驗的 StarDream Cruises（麗星夢），在全球郵輪市場逐步回穩之際，正式以「2.0 升級版本」參加「2025台北國際夏季旅展」。

此次參展不僅展現對台灣市場的長期承諾，更強調品牌全面聚焦於內容設計與服務品質的核心價值，重新定義郵輪旅遊的體驗標準。 此次「麗星郵輪2.0」在旅展期間，更是祭出超多暑期主力航程之專屬優惠，包括「買一送一」、「兒童免費」、「三人同行優惠」及「皇宮套房體驗價」等專案。

▲麗星夢副總裁徐牧柔。 記者-張偉浩／攝

「麗星郵輪2.0」的蛻變：從「行程銷售者」邁向「內容策展者」

「麗星郵輪2.0」並非以單一促銷活動來期待旅客就能購票上船，更是希望在一次深度轉型後，讓旅客感受到「麗星郵輪2.0」的蛻變；從航程的規劃到郵輪上的分眾活動，「麗星郵輪2.0」在每一環節的努力、誠懇傾聽並積極回應台灣旅客的需求，力求提供給旅客兼具品質、便利與親切感的郵輪假期，相較於以往多數郵輪以「價格導向」吸引市場目光，麗星郵輪選擇從內容策劃與體驗設計出發，提出更具差異化的產品與服務。

包括：

・多元化船上活動設計：包含親子營隊、藝術與觀星工作坊、亞洲主題派對、國際表演秀，滿足不同年齡層旅客的多樣期待。

・在地化與專業團隊佈署：熟悉本地市場的銷售團隊與全中文化郵輪服務，提前預購岸上觀光行程，以提升全旅程便利性與舒適度。

・全年雙港營運規劃：2025年起「麗星郵輪2.0」同步佈局基隆與高雄雙港，落實「全年營運、在地深耕」的市場策略。

▲麗星郵輪探索星號基隆出發暑期主力航次，釋出多種優惠。 圖：麗星郵輪／提供

▲麗星郵輪探索星號羅馬泳池＆凱撒滑水梯。 圖：麗星郵輪／提供

2025台北國際夏季旅展 暑期主力航程超值優惠限時限量

「麗星郵輪2.0」今年首次參加旅展，於07/18-07/21於「台北國際夏季旅展」期間推出一系列暑期主力航程之專屬優惠方案，包括「買一送一」、「兒童免費」、「三人同行優惠」、「皇宮套房體驗價」等，現場更準備多項限定好禮，所有活動均僅限於旅展展位。

多元分齡化娛樂活動 星海夏令營 六天五晚 正式啟航 全齡共享海上活動

麗星郵輪【探索星號】2025年持續優化，除了大人原有的精彩活動外，今年夏天最引領期盼的海上夏令營終於來了！麗星郵輪邀請大、小朋友一起夏季出航，迎接專屬孩子們的夢想活動。此次夏令營除了古巴畫家教導孩子作畫外，也以老師具有童心的畫作創造出可愛的拼圖，讓孩子們一起成為小小拼圖王，大人小孩玩得不亦樂乎；並邀請知名占星家帶領孩童奔向停機坪，一起仰望星空觀測星座，同時可免費領取孩童小小護照，在【探索星號】上找尋12星座，讓六天五晚海上假期具有豐富的教育意義。

麗星夢不忘初心 永續深耕 重新定義郵輪體驗

麗星夢對於台灣市場的長期承諾，不僅僅以一次航程服務為終點，更希望每一次旅客的回歸，都是期盼下次旅遊的到來為出發點，「麗星郵輪2.0」將秉持著初心，持續優化產品內容與服務流程。麗星夢相信，一段優質的海上旅程，應讓旅客感受到不只是目的地的風景，而是沉浸式的享受旅途過程中的安心、貼心與細緻的體驗。

更多諮詢或預訂，歡迎聯繫麗星郵輪當地銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永信旅行社、永業旅行社、良友旅行社、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊及 AsiaYo。

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