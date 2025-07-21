台北國際夏季旅展熱力登場 飯店美食住宿優惠限量搶購

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「台北國際夏季旅展」於07/18-07/21日於台北世貿一館盛大舉行，正逢暑期旅遊旺季，各大飯店業者紛紛推出超值住宿與餐飲優惠，線上、線下通路全面啟動，為國內旅遊注入最強助攻。

花蓮理想大地渡假飯店／漫遊山海之間，體驗最療癒的慢活假期

隨著金針花季悄然綻放，花蓮迎來一年中最迷人的季節。理想大地渡假飯店將於旅展「花蓮館」展出，推出多款限定住宿禮券。旅展優惠專案中，兩人同行平日一泊二食每晚僅需6,990元（原價12,980元），包含西班牙風格主題房住宿、豐盛早餐與晚餐、遊艇體驗券，以及花蓮車站或機場定時接送服務；四人同行專案則僅需11,280元，適合親友出遊、共享美好時光。

暑假期間入住，更可參加「洄瀾夜話」星空導覽、夜間生態探索及 SDGs 兒童永續書房等活動，兼具娛樂與教育，是親子旅遊的理想選擇。此外，三天兩夜專案每晚不到5,000元，含二泊二食、Villa 山景陽台房、遊艇體驗與多元休閒設施，打造沉浸式的慢活假期。現場消費滿額還可加贈升等券與現金禮券，優惠再升級！飯店官網請見：http://www.plcresort.com.tw

▲圓山「覓到by吧沐」酒吧與國際知名酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」共同聯名，打造具台灣風格的新調酒體驗。 圖：圓山大飯店／提供

圓山大飯店／北高雙館聯手出擊，打造奢華味蕾與住宿饗宴

台北與高雄圓山大飯店以「圓山旅程‧超乎精彩」為主題，祭出13款餐券與3款住宿券，滿足不同旅客的美食與度假需求。餐飲方面，推出包含金龍中式早茶雙人券、圓苑酸菜魚四人餐、圓山牛排館海陸套餐及首次亮相的「覓到 by 吧沐」聯名調酒兌換券等多樣選擇，優惠最低下殺至6.5折，更有買10送1與百張團購優惠方案。

住宿部分，台北圓山「平日通用住宿券」每張僅5,000元，使用三張即可升等至擁有270度景觀的環景套房，另附國宴級早餐、密道導覽與迎賓特調；高雄圓山則推出市景客房住宿券3,590元與一泊二食專案4,890元，含雙人早餐與晚餐，還贈旗袍體驗券，搭配澄清湖絕美景致，讓旅客在文化與自然之間享受儀式感滿滿的假期。07/11起圓山線上旅展也同步開跑，可隨時線上選購心儀商品。詳情請見：https://reurl.cc/Nx1p46

▲礁溪晶泉雅緻客房住宿套券，每套2張僅9,998元，平均每張不到5,000元。 圖：晶泉丰旅／提供

晶泉丰旅／溫泉ｘ美食ｘ住宿 一站式療癒近郊假期首選

晶華國際酒店集團旗下溫泉渡假品牌「晶泉丰旅」，集結北投與礁溪兩館資源，推出三大主打優惠：雙人與四人住宿、泡湯券與餐食套票，優惠最低至26折起。北投館推出泉源客房雙人住宿券每張6,499元，四人家庭房一泊一食8,999元；礁溪館雙人套券兩張9,998元，平均每晚不到5,000元，四人含早餐僅7,299元，加贈人氣牛肉麵禮盒，十分超值。

針對泡湯愛好者，北投大眾風呂推出買4送1優惠，每張最低720元，礁溪湯屋券則加贈 LE BORN 洗沐禮盒。首次登場的「泡湯＋美食」雙人套券，也為輕旅行增添亮點。包含平日雙人泉月湯屋與朝食2,999元，或湯屋搭配壽喜燒放題組合3,699元，為情侶、親子與閨蜜旅行提供最佳選擇。線上旅展至07/21限時開放，優惠效期至12月底，靈活規劃全年行程無負擔。詳情請見：https://lihi.cc/T6Cu3

【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野