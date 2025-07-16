夏季旅展搶優惠 三大飯店集團住宿與美食券攻略一次看！

【旅奇傳媒/編輯部整理】2025「台北國際夏季旅展」將於07/18-07/21在世貿一館盛大登場，三大飯店集團搶先線上開跑，並同步於現場展位全面啟動優惠，積極搶攻暑假旅遊、餐飲聚會與療癒住宿商機。在眾多品牌競爭下，「福容大飯店」、「天成飯店集團」與「雲朗觀光」三大品牌「好康全開」，無論是山海景點探索、奢華露營體驗，還是五星飯店美食住宿，都推出超值組合與限量回饋，是今年旅展最值得鎖定的亮點。

▲使用福容美食通用券三張，即可兌換一桶「澎嶼宴」海鮮桶。 圖：福容大飯店／提供

福容大飯店／玩水度假地圖出爐 聯合住宿券最低每晚2,815元起

福容大飯店夏季線上旅展即日起至07/28限時開跑，推出超人氣「聯合住宿券」與「美食通用券」雙重優惠。一套5張住宿券15,950元；買10再送1優惠價31,900元，平均每張僅2,900元；「福容家」會員再加碼買15送2，每張最低只要2,815元，適用全台多間飯店，含8月新開幕的「澎湖福容徠旅」。

呼應夏季戲水熱潮，福容推薦熱門行程如福隆 SUP 體驗、迪士尼主題沙雕藝術季、花蓮賞鯨帆船、墾丁馬拉灣水樂園等。三天兩夜入住「福容福隆」或「福容漁碼」，每晚只要4,223元起；「嘉義福容 voco 酒店」豪華客房下殺至1.8折。賞鯨旺季搭配住宿「福容花蓮」每晚2,815元起，「澎湖福容徠旅」兩天一夜也僅需2,815元，四人入住「墾丁徠旅」每人更只要704元，門口即是熱鬧墾丁大街，適合親友出遊一同探索東台灣與離島魅力。

餐飲方面，推出「美食通用券」買10送2，優惠價12,800元，平均一張僅1,067元。可選擇福粵樓五道式套餐、田園自助餐等多款美饌，還能兌換限定「澎嶼宴」海鮮桶。現場攤位編號【B730】，提供夾娃娃抽住宿券、會員抽獎等趣味活動，讓消費者邊玩邊買，輕鬆帶回最划算的旅遊好物。詳情請見：https://pse.is/7vsk4v

天成飯店集團／住宿、露營、美食一次搞定 最低2.7折起

天成飯店集團匯集旗下都會商旅、度假飯店與風格文旅，於現場攤位編號【B726】及官網同步舉辦旅展活動（07/15-07/21）。主打「平日聯合住宿券」每張3,200元，雙人入住含早餐，兩張即可升等台北花園大酒店家庭房。高端旅客則可選擇瑞穗天合一泊二食住宿券，優惠價10,999元起，含黃金湯泉設施；另有桃園朋趣豪華露營「雲端號」雙人一泊四食體驗券，售價7,299元，享受輕奢野營生活。 餐飲優惠同樣誘人，涵蓋 PRIME ONE 牛排、饗聚廚房、翠庭烤鴨等多品牌餐券，最低下殺至5.1折。現場購券還可加購泡湯粉、泡澡球等人氣商品，入會即贈限量帆布袋，並享抽住宿券與尊寵卡資格機會，集結購物、體驗與驚喜於一身。詳情請見：https://pse.is/7vska8

▲人氣熱銷的雲品溫泉酒店豪華湖景套房，每張28,888元，不僅含一泊二食，更尊享雲水行政酒廊全日餐飲服務，體驗頂級假期饗宴。 圖：雲朗觀光／提供

雲朗觀光／文青町屋 × 湖景溫泉 聯合住宿券2,200元起

雲朗觀光今年以兼具彈性與質感的「雲朗聯合住宿券」為主打，每張僅2,200元，適用「君品酒店」、「品文旅」、「翰品」、「兆品」與「台東寶桑町屋」等飯店。依張數與加價彈性調整，最高可入住君品行政客房或雲品溫泉酒店尊榮房型。寶桑町屋文青住宿券僅999元，鎖定獨旅客與喜愛日式老屋風格的文青族群。

推薦「雲品溫泉酒店」一泊二食「尊榮湖景房」優惠價18,888元起，享行政酒廊與日月潭無敵湖景；「豪華湖景套房」則提供21坪大空間與頂級美饌，打造靜謐奢華假期。 此外也同步推出多款餐券組合，包括君品茶苑牛排吃到飽、花蓮米崙丼飯屋無限暢食券、紅葉谷溫泉票券與港都茶樓雙饗券等，兼具風味與趣味。線上旅展07/09-07/22限時舉行，07/15前下單可參加早鳥抽獎；現場單筆滿28,000元還可再抽住宿券，玩樂購物一次滿足。詳情請見：https://pse.is/7vskmm

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