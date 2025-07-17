免簽再加2 旅客樂開懷 證件代辦業者如何刷存在感？

【文・旅報傳媒】

台灣免簽國家再增菲律賓、汶萊！根據外交部6/27最新公布資料顯示，持有中華民國護照可以免簽證加上落地簽證增至174個國家。然而消息一出，旅客與簽證代辦業者可說是兩樣情；對旅客而言省了一筆簽證費，但對簽證業者而言，卻是在原本就限縮的市場中雪上加霜。

菲律賓觀光免簽旅遊14天，需檢附的資料必須攜帶以供檢驗。 圖／菲律賓觀光部 提供

台灣護照含金量越來越豐富，2025年3月公布的亨利護照指數，台灣護照獲得第33名的成績，比起去年再進步一名，想不到今年6月再加上菲律賓與汶萊，也開放台灣護照免簽待遇，總計台灣免簽證國家、地區達146個。

基於互惠原則 菲律賓、汶萊相繼免簽

近兩年台灣旅遊免簽國持續增加，自2016年8月起試辦泰國、菲律賓及汶萊3個「新南向政策目標國」旅客來台免簽措施，並積極爭取3國依互惠原則予我免簽，在外交部及相關駐處的努力下，泰國（2024年7/15起）、菲律賓（今年7/1起）及汶萊（今年6/23起）均已相繼對我國實施免簽。

關於免簽的協調是個漫長過程，自2016年8月起試辦泰國、菲律賓及汶萊3個「新南向政策目標國」旅客來台免簽措施後，就依互惠原則積極爭取3國給予台灣免簽，在外交部及相關駐處的努力下，泰國於2024年7/15起宣布免簽，此舉讓台灣赴泰國觀光人次一下衝破百萬大關。

今年外交部長林佳龍出席菲律賓國慶酒會時，宣布再度延長菲國民眾免簽一年；菲國今年突然宣布以互惠原則也將給予台灣旅客入境菲律賓免簽，並於2025年6/19公告，自今年7/1日起，持台灣護照人士如以觀光為目的入境菲律賓，可免簽證停留14天；如欲停留超過14日或非以觀光為目的入境菲律賓者，則須事先申請簽證。緊接著在6/23汶萊政府也宣布，自即日起持台灣6個月以上效期護照者，可免簽證入境汶萊，最長可停留14日。

泰國、菲律賓、汶萊給予台灣免簽待遇將有助深化台汶雙方在觀光、經貿、投資、文化與教育等各領域合作交流。這三項優惠措施，外交部近10年來積極協調、交涉成果。

簽證業務減少8成 代辦業者無奈拚轉型

免簽或落地簽，加上許多國家都推行電子簽證ETA，對民眾當然是利多，但對以簽證業務為主的業者，業務量大幅減少，也被逼得開始轉型或找尋更多簽證業務商機。

海雲軒旅行社協理黃瑋辰表示，從去年的泰國免簽後，許多簽證業者主力業務就受到相當影響，而今年的汶萊、菲律賓免簽，對簽證業務造成又是一擊，就目前來看，簽證業者原有的業務超過80%的產品都已是免簽證，僅剩下一些有特殊需求的簽證，以及台胞證和護照業務，其中台胞證代辦就占了7成左右。而今年7/1起護照已經可以線上辦理，又縮減了提供服務的範疇。

許多國家的簽證作業，除非有特別規定，其實也大多已經線上即可申辦，例如美國和加拿大雖然免簽，但仍需要電子旅行授權（ETA），申請網站在網路上也都可以找到解方，年輕人為了省錢，傾向於自己上網辦理簽證，雖然方便，但黃瑋辰認為自助辦理的風險是容易出錯，可能導致在機場無法登機，如能透過專業代辦把關，能避免錯誤發生。

目前代辦簽證業者的生存空間已經相當有限，業者只能針對許多冷門、專業度高、或是台灣沒有辦事處的業務切入，但這些國家的詢問度通常不高難以突破。黃瑋辰表示，目前考慮處理在台外籍人士前往中國大陸的簽證業務，或是大陸人士來台（商務、探親）的簽證；此外即便許多簽證業務轉為線上或自助辦理，旅行社仍能提供專業服務，例如協助客人審核文件、填寫表格，避免因錯誤導致被退件，節省客人時間和精力，尤其在緊急事件發生時能夠協助處理。

👍️ ABTC商務往返更便利

ABTC是由亞太經濟合作所發行的商務旅行卡（Business Travel Card）簡稱ABTC，是供商務人士所持用（申請費用5千元），持卡之商務人士憑有效護照享有5年效期、可多次入境澳大利亞、汶萊、智利、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、菲律賓、巴布亞紐幾內亞、俄羅斯、新加坡、泰國、越南等地每次停留最長2或3個月之簽證待遇，通關時得經由專用通關道，節省商務人士辦理簽證及通關時間。

延伸閱讀>> 華信航空啟動機師招募 攜手安捷培訓合作

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」