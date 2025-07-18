從「不可能任務」到國際焦點 「麗星夢郵輪」令人驚艷！

【文・唐偉展】

在台灣疫後觀光產業復甦的浪潮中，在短短數月內寫下令人驚艷傳奇非「麗星夢郵輪」莫屬了。麗星夢郵輪副總裁徐牧柔，以兼具前瞻性與執行力的領導風格，為台灣郵輪產業重新定義了可能性，甚至成功讓世界看見台灣的航線實力與市場潛力。

2023年，麗星夢郵輪(當時改名為名勝世界郵輪)決定重返台灣市場，探索星號(當時為名勝世界郵輪壹號)以高雄及香港為雙母港，在全球郵輪產業尚未完全回神之際，台灣航線率先交出亮眼成績，成功引發國際郵輪業的高度關注。2024年以基隆為母港開啟日本航程;2025年年初重返基隆，除了日韓航線，短短幾個月定案加碼從高雄港自11月至2026年1月的東南亞航程。

每一次的決策從拍板到實際執行，幾乎是在極限時間內壓縮完成。在這樣高壓的節奏中，徐牧柔展現出罕見的應變速度與策略整合能力。業界人士不諱言地表示:「如果不是她，疫後這個時機點，沒人接得下來。」

非典型管理者加上典範級整合者，與傳統大型郵輪企業常見的「由上而下」執行模式不同，徐牧柔更像是一位全權主導的總指揮。在既有政策之外，她主動制定策略、快速應變，親自整合內部人員、外部資源，並以強大說服力促使船上超過千名工作人員配合其規劃方向。從餐飲設計到娛樂節目、從媒體操作到網紅行銷，為麗星夢郵輪創造話題、塑造風格。

她清楚理解：單靠復航是不足以喚起國際目光，必須讓這艘船、這條航線「與眾不同」。因此，全面創新航程體驗，並將台灣文化(台灣味)與旅客期待緊密結合，打造獨特的郵輪品牌識別。善用資源，放大聲量，值得一提的是她對資源整合的精準拿捏，媒體曝光、KOL推廣、政府協力支援，她都能一一對接並迅速落實。這種高度協調與溝通能力，反映出她不僅有企業經營的宏觀視角，也有政治公關與市場洞察的細膩手感。

當然，在這風光背後，承擔的壓力與付出亦不容忽視。根據知情業者指出，徐牧柔幾乎日以繼夜作業，與時間賽跑更是日常；除了應對業者、港務單位、政府部門與媒體關係，她還是身兼兩個孩子的母親角色，幾乎無一刻能鬆懈。壓力之下的紓壓方式竟是「流眼淚」—真實且誠實，無疑也道出現代女性高階領導者的兩難處境與堅韌意志。

如業界形容:「不是超人，幹不了這個工作。」成功，不應只歸功於一人，但徐牧柔無疑是這場戰役的關鍵推手，她證明台灣有能力成為郵輪市場的重要節點，也為更多台灣人才打開國際舞台的想像空間。

面對日益激烈的區域競爭與航線布局，麗星夢郵輪下一階段的挑戰仍不容小覷。

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