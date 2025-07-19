潛往國境之南邂逅海洋生物　專業水下攝影師的鏡頭下世界

【圖／文：Peggy Chiang】

台灣有一座珊瑚礁島，從台灣本島坐船只要半小時內即可抵達；面積6.8平方公里，騎機車大約20分鐘即可完成環島。這裡是小琉球，超過千隻海龜定居在小琉球周圍海域，只要站在海邊，即使不下水都能遇見海龜。這裡的潛點除了海龜，五彩繽紛的海蛞蝓也是我很喜歡拍攝的模特兒。





小琉球：海蛞蝓





常出沒於小琉球杉福海域，是可遇不可求的神獸。海神海蛞蝓分為大西洋海神（Glaucus atlanticus）與緣邊海神（Glaucus marginatus），前者體型較大，銀藍相間；後者體型較小，觸手呈藍色並層層交疊，如同香蕉。牠們仰漂於水面，以氣囊吞入空氣浮游，主食為錢幣水母與僧帽水母。每年僅有數次會隨潮水出現，退潮即消失，觀察時機全憑緣分。

▲緣邊海神





學名Sagaminopteron psychedelicum，全小琉球潛點皆可發現，綽號「愛心天鵝海蛞蝓」。體長僅1∼5公釐，小琉球偶見達1公分的巨無霸個體。肉眼難辨，常被誤認為粉紅色芝麻或米粒，唯有透過微距鏡頭才能看清其身上滿佈粉嫩愛心迷彩，風格夢幻可愛，是少女系海蛞蝓代表。

▲幻覺腹翼海蛞蝓





常見於杉福與龍蝦洞一帶，尤以夜晚出現機率較高。屬荷葉鰓科，主食為綠藻。黑美葉（C. nigricans）背上葉片有黃邊黃點，外型醒目，在5米內淺水區整日可見；馬場菊太郎美葉（C. kikutarobabai）外型像背著草莓或小蘑菇；華美美葉（C. elegans）則以透明體鑲金銀線著稱，極怕光，僅夜間短暫現身，觀察時宜使用柔和光源。

▲黑美葉

▲華美美葉





小琉球：海龜明星大集合

小琉球的海龜密度極高，幾乎每次下水都能遇見牠們。這裡主要棲息的是綠蠵龜，偶爾也會看到玳瑁。遇見海龜時，請緩慢且穩定地接近，並保持適當距離，避免驚擾；同時遵守「不觸摸、不餵食、不追逐、不包圍、不打擾休息中海龜」等守則。切記：觸碰海龜最高可罰30 萬元！

2017年，一群熱愛海龜的研究員與潛水教練成立了Facebook社團「海龜點點名」，以公民科學方式展開海龜調查。參與者可拍攝海龜左右臉與全身照，並上傳至「海龜點點名 Turtle Spot Taiwan」，提供時間、地點與目擊方式等資訊。透過每隻海龜獨特的臉部鱗片與特徵進行個體辨識，逐步建立台灣的海龜資料庫。如果你是首位目擊者，且該海龜尚未命名，還有機會獲得命名權。海龜從卵到成年的存活率不到千分之一，又因會吃水母和海藻的特性，連帶吞下各種塑膠袋和塑膠碎片。離島缺乏垃圾處理設施，廢棄物多堆放於垃圾場，累積後才運回本島焚燒，回收分類亦難以落實。我們以為丟進垃圾桶的東西，可能隨風進入海洋。希望大家能隨身攜帶水瓶與餐具，減少一次性垃圾，用一個小改變，守護海洋生命。





是我在2017年首次命名的海龜，當時背甲約50公分，個性不怕人，我拍了牠好久，那段時光十分甜蜜，便取名為「蜜蜜」。這些年每次到龍蝦洞潛水，都會特別看牠是否出現，如同關心鄰居小孩一般。





小琉球最有名的明星，年輕時特別好奇，喜歡主動接近潛水員。只要看到直撲而來的海龜，就是牠無誤。大家笑稱牠是「幫政府賺錢的工讀生」，可愛又親人，成了遊客最熟悉的海中夥伴。





小琉球所見大部份綠蠵龜都是夜晚上岸產卵，唯獨這隻首次上岸竟是天還亮著的五點多，因此獲得綽號「亮亮」。母龜上岸產卵常無法一次成功，可能挖到障礙物挖不了，或不喜歡就換地點再挖，累了就下海休息，過陣子再上岸，亮亮就是這樣一言不合就放棄又回來再接再勵的海龜。我當時擔任社團法人台灣咾咕嶼協會巡灘志工，聽其他人說，她一週前也連續上岸多日皆無功而返，我巡了4晚就遇到她3晚也沒有產卵，直到幾天後，亮亮千挑萬選於完成任務，不料接著凱米颱風襲來，最終亮亮這次的卵窩孵化率0%，令人惋惜。





2017年5月首次被記錄，當時她背甲左下重創，疑似遭螺旋槳撞傷，卻奇蹟康復，因此得名小破洞。2020年又被發現背甲出現三道平行傷痕，推測再次與船隻擦撞。這隻神經大條的海龜，總愛在航道下覓食、換氣。兩年後，她疑似罹患「泡泡屁股症」，因傷口使背甲進氣導致浮力異常，游起來屁股浮浮的，但看來無礙，我們最大的希望就是她之後能平平安安。





2017年5月被記錄，牠的體色偏暗，因背甲上布滿白色鈣化藻斑點，得名「黑白郎君」。我在杉福遇見牠時，那天水中能見度極佳，黑白郎君悠然滑行在水中，如同飛船般優雅，好喜歡這個時刻的氛圍！





墾丁：珊瑚礁生態

國境之南恆春半島，海岸線綿長，我經常潛水的地點從南邊的船帆石、後壁湖、核電廠出水口，一路到西岸的合界、山海、萬里桐，甚至到南方外海的七星岩。這些水域珊瑚礁生態豐富，聚集許多的可愛生物們。不過背著超過20公斤潛水裝備加上10多公斤的攝影器材，在某些潛點上下岸也是種挑戰。





常見於獨立礁與藍洞海域，棲息於柳珊瑚（Muricella屬）上，終日可見。海馬屬魚類，尾部可捲曲鉤附，尾鰭已退化。豆丁海馬體長僅1.4∼2.7公分，外型幾乎與寄主珊瑚一模一樣，擁有粉紅與黃色兩種偽裝色，突起也與海扇相似，是天生的偽裝高手。牠們與海扇共生，雄性擔任育兒角色，育兒袋位於腹部，是雄性懷孕的代表性海馬之一。





白天常見於山海與眺石海域，成群插身於沙中，僅露出上半身隨水流擺動，捕食浮游生物。性格害羞，稍有驚動便縮回沙中，觀察時須保持 2∼3 公尺距離。多環異糯鰻（Heteroconger polyzona）身披斑馬條紋，2017年首次在台灣紀錄；大斑園鰻（Gorgasia maculata）體色銀白、布滿深色圓斑；哈氏異康吉鰻（H. hassi）則是最常見種類，擁有兩對明顯黑斑，喜歡群聚而居。

▲哈氏異康吉鰻





廣泛分布於墾丁各潛點，終日可見，體型雖小，卻風格獨具。白點鳳䲁（Enneapterygius pusillus）眼妝粉紅漸層，下巴鮮黃，活躍於潮間礁岩裂縫；種子島矮冠䲁（Helcogramma steinitzi）喜居高潮線礁岩，退潮時甚至可見其裸露身體；短多鬚䲁（Helcogramma chica）體長可達14.5 公分，身披豹紋斑塊；紅點真蛙䲁（Springerichthys bapturus）則擁有紅藍線條眼妝與白色睫毛，身上佈滿草間彌生風格的紅點，有時會眼睛脫窗，露出一張呆萌的臉。

▲紅點真蛙䲁





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