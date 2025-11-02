台灣米倉「後壁」巡禮　金牌農村的田園風光、藝陣文化走讀

【圖／文：行遍天下】

稻浪搖曳、芭樂香甜、宋江陣鼓聲響——走進臺南頂長社區，體驗金牌農村的幸福日常。





金牌農村頂長社區：從稻浪到紅磚的故事

秋陽灑落在嘉南平原上，稻浪隨風起伏，像一片閃耀的金色海洋。這裡是臺南後壁——全臺數一數二的米倉。而在這片沃土中央，有一座榮獲金牌農村銅牌的聚落——頂長社區（舊稱長短樹）。百年前，村民為了守護家園組成宋江陣；百年後，這份忠義精神化為文化資產，重現在社區的紅磚牆上。頂長人用創新與傳承，讓這座農村重新發光。沿著村口紅色涼亭步入聚落，遠方收割機在稻浪間穿梭，白鷺鷥振翅飛起，畫出最美的豐收曲線。這裡的故事，不只關於稻米，更關於人與土地的牽絆。





青農兄弟的甜香果園：牡丹果食的芭樂日常

陽光灑在田間，翠綠的芭樂樹在風裡微微晃動。這裡是由返鄉青農兄弟王義政與王義漳共同經營的牡丹果食果園。他們專注栽培後壁特產「珍珠芭樂」，堅持只在秋冬盛產期採收，品質嚴格把關。幾隻親人的小貓悠閒地在草叢間打滾，牠們可是果園裡的「守護員」，負責嚇跑想偷吃芭樂的小鳥。不遠處，高鐵呼嘯而過，速度與田園的靜謐形成鮮明對比，也象徵著傳統與現代並行的節奏。果園與後壁區農會及在地小農合作推廣食農教育，開放旅人參加採果體驗、芭樂冰沙試飲與甘草芭樂DIY，讓遊客從產地到餐桌，親身感受一顆芭樂的誕生。





無米樂社區巡禮：菁寮老街的時光留聲機

離開頂長社區，不妨順道探訪鄰近的無米樂社區。這裡是紀錄片《無米樂》與電視劇《俗女養成記》的取景地，同樣展現了後壁人質樸又堅毅的生活樣貌。從茄芷工坊出發，沿街可見老屋林立的菁寮老街。行程包含：巴洛克式的黃家古厝、三合院群、無米樂崑濱伯ㄟ店、金德興藥舖、百年碾米廠與糧食局長李連春故居。午後光影在紅磚屋簷間閃爍，老街的時間彷彿放慢，讓人感受到歷史在巷弄裡緩緩流動。午餐安排無米樂割稻飯——用當地新米搭配爌肉與特色料理。那碗熱騰騰的飯，是村民合作的象徵，也是最樸實的幸福滋味。而這裡用的米，可不是普通的米——正是崑濱伯冠軍米。崑濱伯是後壁的傳奇人物，也是紀錄片《無米樂》的主角。他曾任總統府國策顧問，因健康抱恙而返鄉，重新開始種稻，以無毒方式復耕家鄉土地，讓「後壁米」再度在全國發光。如今冠軍米成為地方驕傲，象徵「無米樂」精神的延續。除了米飯，餐桌上的配菜也處處是在地風味——採用阿鳳芭樂果乾入菜的沙拉清爽可口；調味用的永興醬油則是擁有百年傳承的古法釀造，以黑豆為基底、陶缸熟成六個月以上，醬香圓潤自然。社區還特別引進慈慧有機農場的新鮮蔬菜——這座由慈慧寺法師創立的農園，以佛號音樂灌溉植栽，讓每一口青菜都像帶著陽光與祝福般的清甜。





宋江陣文化走讀：紅磚牆上的武藝傳奇

結束老街巡禮後，回到頂長社區，迎接我們的是另一段熱血傳承。沿著南80線步行，映入眼簾的是長達217公尺的宋江廊道。紅磚藝術牆上雕刻著開旗、開斧、兵器對打與陣列展示等十一幅文化意象，人物姿態栩栩如生，彷彿整座牆都在隨鼓聲起舞。導覽老師同時也是宋江陣的傳承人，他手持長棍，現場示範「開四門」走法，棍影翻飛、步伐穩健，氣勢震撼。午後陽光灑在紅磚牆上，影子隨著棍影閃動，這份文化不再只是歷史記錄，而是活在村民與旅人的心中。





臉譜提袋DIY：把文化印進生活

從宋江陣走讀轉入手作體驗，場景來到長短樹公園。這裡原是廢棄卡拉OK，經由臺南築角駐村計畫重生，如今成為社區文化展示與手作體驗基地。在地老師準備好印版與顏料，邀旅人一起參加絹印臉譜提袋DIY。臉譜圖案取材自宋江陣人物，當顏料被推過布面、圖案顯現的那一刻，旅人們紛紛驚呼，笑聲與快門聲此起彼落。





與母雞邂逅：長短樹放牧蛋的療癒時光

黃昏將至，行程的最後一站來到長短樹放牧蛋雞場。這裡是全臺少見、通過農業旅遊特色場域認證的牧場，堅持放牧飼養，讓母雞自由奔跑、曬太陽。旅人提著竹籃、戴著斗笠，在雞舍間輕輕撿起一顆顆還帶著餘溫的雞蛋，再親手製作煎蛋或布丁DIY，香氣在空氣中緩緩瀰漫，混著稻田風的清新，讓人忍不住嘴角上揚。





從稻田到心田：金牌農村的幸福延伸

夕陽染紅天際，風拂過稻穗，金光閃閃。後壁的頂長社區與無米樂，不僅保存了傳統，更創造出新的價值——青農返鄉、文化再生、永續農業、食農教育，這些元素交織成一首農村創生的進行曲。每一段體驗、每一張笑臉，都是金牌農村的縮影。這趟旅程讓人明白，「金牌」不只是榮譽，而是人與土地共好的承諾。