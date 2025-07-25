平價也能住的有質感！背包客必住「台北青年旅館」特輯

【FunTime小編群】台北身為近年來國際新興的熱門旅遊城市，不但有許多適合踏青的景點和具歷史感的藝文街區，更有來自世界各地的時尚潮流和美食，是一個融合傳統和現代的不夜城。包羅萬象的生活機能和便捷的交通運輸，更是吸引許多外國年輕人和背包客前來旅遊。本期小編就為愛旅行且想要找台北便宜住宿的背包客、小資族們推薦幾間台北青年旅館，每間都位在捷運站附近，生活機能便利，非常適合來場台北輕旅行！

漫步1948 MEANDER 1948。 圖／agoda

台北青年旅館怎麼選？

小資族們來台北玩，在住宿上除了要便宜之外，當然也要地理位置優越才行！以下幾間台北高CP值的台北青旅，絕對不讓你失望！

➢ 台北車站：台北最重要的交通樞紐，集結高鐵、台鐵、台北捷運和機場捷運

➢ 台北東區：鄰近多個文創園區與知名地標景點，適合喜歡逛街與看展的旅人

➢ 中山區：超多服飾店與咖啡廳聚，是現今年輕人常常聚集的商圈

➢ 三重區：交通方便、價格較親民，鄰近大稻埕、迪化街

台北車站青年旅館

住在台北車站附近CP值絕對超高，這裡不管是要搭高鐵、台鐵、台北捷運還是機場捷運都相當方便，且台北車站也鄰近西門町、寧夏夜市以及中山商圈，是國內外旅人最常選擇的住宿地點。

信星青年旅館

日系質感青年旅館

信星青年旅館。 圖／agoda

信星青年旅館是一間走日系文青風格的質感旅店，屋內以白色作為主要顏色，再搭配木質調的傢俱和綠色植栽，讓你一進到旅店就能感受到輕鬆自在的氛圍。信星青年旅館在公共設施上設有小型商店，提供泡麵和飲料等補給品，也有提供廚房以及完整的廚具設備，讓住客們自由使用。

信星青年旅館。 圖／agoda

信星青年旅館的房型也相當多元，除了提供2-4人房之外，也有設置單人房和四人好友房的背包客房型，不管是三五好友一起入住，還是獨自到台北旅遊的人，都超適合入住這邊台北青年旅店～

地址：台北市大同區華陰街50號4樓

附近景點：台北車站、京站、中山商圈

訂房網評價：9.4/10 (agoda)

璞邸城市膠囊旅店

#台北車站走2分鐘 #舒適的加大單人床

璞邸城市膠囊旅店。 圖／agoda

璞邸城市膠囊旅店位於台北車站Z8出口走約2分鐘的位置，地點相當優越！這間台北膠囊旅館的公共空間設置了慵懶沙發區、分享料理區以及交誼廳，讓你可以買完美食小吃回到青旅後，輕鬆地和朋友邊聊天邊吃東西。

璞邸城市膠囊旅店。 圖／agoda

璞邸城市膠囊旅店設有2-14人等多種房型，每個床位都有提供加大的單人床，而且床頭旁還設置多個插座，讓你能夠邊躺邊滑手機。另外最重要的是，璞邸城市膠囊旅店的每個床位皆有提供大型電子感應式的櫃子，讓你在出門遊玩時，行李也不怕弄丟～

地址：台北市中正區重慶南路一段7號

附近景點：台北車站、京站、中山商圈

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

台灣青旅膠囊旅店

以音樂與藝術會友的交流空間

台灣青旅膠囊旅店。 圖／agoda

如果你是具有個人才藝，喜愛音樂的旅人，那麼你一定要選擇台灣青旅膠囊旅店。這家位在台北車站附近的台灣青旅膠囊旅店不只是個過夜的家，更是個結合音樂、藝術及文化交流的展演空間，能夠讓具有音樂、藝術才華的旅客用表演或是作品換宿，飯店牆上就有不少繽紛的手繪壁畫，是旅人用來換宿的畫作，接待大廳也有一個擺放著樂器的小舞台區，能夠欣賞樂手表演！台灣青旅膠囊旅店雖然設在地下室，不過整體環境一點都不陰暗，大廳擺放這各種顏色的家具，看起來明亮溫馨。交誼廳內則附有60吋大電視、筆電區和多款桌遊的多功能娛樂區，非常適合旅人在此享受悠閒時光，體驗生活、跟世界各地的旅客交朋友！

台灣青旅膠囊旅店。 圖／agoda

台灣青旅膠囊旅店的房型則分為單人膠囊房、雙人膠囊與雅房，床型皆為上下舖位形式，每個床位都有獨立的「新鮮空氣導入系統」，讓房內空氣更流通，並在床頭櫃設有保險櫃，需要在插上房卡的狀態下才能使用，讓個人物品安全更有保障。而且設備超齊全，廚房、衛浴、影音室、洗衣房、髮束、化妝棉、髮膠、乳液、棉花棒、牙線應有盡有，不用帶任何洗浴用品就能入住啦！

小編說：會選擇入住青旅，除了省錢之外，大部分人也是希望有個和來自各地的旅人一起交流的機會，來到這間台灣青旅膠囊旅店，能夠以音樂和才藝交到朋友，真的是很棒的一件事啊！

地址：台北市中正區青島西路11號B1

附近景點：國立臺灣博物館、站前地下街、京站時尚廣場、二二八和平紀念公園

訂房網評價：9.2 /10(Agoda)

台北東區青年旅館

東區商圈聚集了多間百貨公司、潮流品牌店、咖啡館與美食餐廳，是喜歡逛街的旅人必訪的地點。另外，選擇入住這附近的青旅，也能輕鬆到達台北大巨蛋、國附近念館等知名地標。

合星青年旅館

時尚鬧區中的靜謐空間

合星青年旅館。 圖／agoda

合星青年旅館位在捷運忠孝敦化站旁，走路只要1分鐘，且鄰近台北大巨蛋、松菸文創園區等景點，地理位置超方便。合星青年旅館整體空間以深藍色調為主，沉穩又靜謐的氛圍，讓人一走進旅店內就有種放鬆又舒適的感覺。

合星青年旅館。 圖／agoda

合星青年旅館的背包客房型，都配有床簾、閱讀燈、電子櫃與國際插座，再加上女性專屬樓層的宿舍床位和24小時公共衛浴，這間台北青旅真的是貼心到不行！另外，合星青年旅館也有提供豪華雙人房，對於想要擁有自己私人空間的旅人也很適合～

地址：台北市大安區忠孝東路四段147巷5號3樓

附近景點：台北大巨蛋、松菸文創園區、國父紀念館

訂房網評價：9.4/10 (agoda)

中山區青年旅館

中山區一直是台北最具質感的街區之一，也是近幾年年輕人聚集逛街的地方，這裡有超多服飾店、特色咖啡廳與美食餐廳，如果是喜歡逛街，或是拍美照的旅人，你絕對不能錯過這裡！

台北趣旅館-林森館

來場與藝術人文的美好邂逅

台北趣旅館-林森館。 圖／agoda

趣旅館-林森館鄰近中山國小捷運站，是一家2016年才開幕，結合青年旅舍及商務旅館住宿概念所成立的新穎台北青年旅館。館內設有針對文創與藝術設計的創意實驗空間，是一個能讓旅客與在地文創多元交流的藝文空間。

台北趣旅館-林森館。

雖說是台北青年旅館，趣旅館-林森館卻擁有飯店等級的規模，館內不但有雙人房、四人房、背包客房等100多間房間，大廳更是擺放著深棕木質傢俱及各種復古可愛的擺設，整間旅館別具美式風格，看起來相當有質感。至於房內則是相當整潔明亮，還配有一間乾濕分離的木質磚裝浴室，雖然整體空間不大，但是能在一間房與其他背包客一同聊天，也是十分溫馨舒適的住宿體驗。

小編說：這間台北青年旅館不但設有交誼廳、按摩椅、販賣機等多元空間供旅客使用，另外也提供豐富的早餐和各式景點行程，對於小資族而言是很棒的選擇呢！

地址：台北市中山區林森北路487號

附近景點：臺北戲棚、敘舊布袋戲園、台北市立美術館、花博公園

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

三重青年旅館

來台北玩也可以選擇入住三重周邊，這附近的住宿價格較親民，交通也相當方便，不管是搭乘公車還是捷運，都能輕鬆抵達台北車站與大稻埕商圈，如果是想逛迪化街、霞海城隍廟或試想品嘗傳統小吃，三重區也相當推薦唷 ~

黑熊好眠站膠囊旅館-台北橋店

快捷、時尚、城市露營三概念的台北便宜住宿

黑熊好眠站膠囊旅館-台北橋店。 圖／agoda

如果入住一般的青年旅館會沒有安全感，入住膠囊旅館又覺得空間狹小，黑熊好眠站膠囊旅館絕對是適合小資族，平價實惠又能兼顧獨立空間的台北便宜住宿！這間青旅就位在台北橋捷運站正對面的農會大樓裡，是全台灣第一間結合快捷、時尚、城市露營為主題概念的新型態膠囊旅館，帶給來自世界各國的旅客，不一樣的住宿體驗。

黑熊好眠站膠囊旅館-台北橋店。 圖／agoda

有別於傳統的青年旅館，在這裡每位旅客皆享有自己的獨立太空艙，空間算大，而且擁有獨立空調、個人32吋液晶電視、充電設備和私人保險箱，藍藍的燈光控制系統，讓整個艙內營造出太空的感覺。至於洗澡空間則是乾濕分離、用品齊全，女性梳妝空間打造的跟電視台後臺一樣，讓人有明星般體驗。另外，交誼廳內有復古型遊戲機兩台，投下代幣就可以玩，還放上了許願樹，旅客可以將入住心得或是願望填在旅館提供的明信片上，旅館可以幫忙代寄。

小編說：入住時，服務人員會送上熊代幣一枚，配合旅館推出的『熊麻吉護照』到樓下三合夜市消費，連線集點獲得代幣，集到一定代幣就能兌換特色文創商品喔！

地址：新北市三重區重新路二段1號8樓

附近景點：三和夜市、大稻埕、延平河濱公園、臺北當代藝術中心、霞海城隍廟

訂房網評價：8.7 /10(Agoda)

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