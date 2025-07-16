達美航空西雅圖重磅升級「兩大全新貴賓室」 打造尊榮候機時光

【文・旅報傳媒】

西雅圖旅人注意！達美航空再度砸重金，為這座北美西岸重要門戶注入滿滿誠意，位於西雅圖塔科馬國際機場的「達美至臻商務艙貴賓室」與「達美飛凡貴賓室」日前全新開幕，帶來近700坪的奢華空間和滿滿在地風味，讓候機時光瞬間升級成為一場視覺與味蕾的雙重饗宴。

這兩個在同一空間但又獨立的雙貴賓室，巧妙揉合西雅圖獨有的自然元素，翡翠綠、海軍藍及鐵鏽橘搭配木質調營造溫暖空間氛圍，還將雷尼爾山的遠眺壯麗山景移師室內。座落二樓的「達美至臻商務艙貴賓室」，還配有環狀露台，讓旅客在登機前能感受一覽無遺的壯闊山巒風光，彷彿身處自然秘境。

不只是美景，貴賓室內還匯聚西雅圖當代藝術家的精彩作品，像是Pam Kueny Taylor以描繪行李箱上的鳥兒，比喻旅程期待的藝術作品，讓人感受到出發前的雀躍心情。貴賓室整體設計還融合永續精神，從智慧調光窗戶到感應照明，細節中處處藏有環保巧思，打造一個舒適又有質感的綠色空間。

兩間貴賓室均坐擁遼闊山景與精巧設計細節。 圖／達美航空 提供

貴賓室也為旅人打開味蕾的另一扇門，「達美至臻商務艙貴賓室」主廚精心設計的西雅圖風味餐點絕對不容錯過。珍寶蟹義麵捲、炭烤照燒鱒魚與黃鰭刺身，每一道都是從當地市場直送的鮮味饗宴，甜點更有雷尼爾櫻桃聖代與Beecher’s手工起司拼盤，濃郁香甜，療癒味蕾。「達美飛凡貴賓室」則帶來季節限定佳餚，蛤蜊巧達湯是西雅圖在地餐廳Ivar’s的招牌味道，配上星巴克咖啡，等於在機場就享受了當地人氣咖啡館的氣氛。

不僅如此，達美還拿下A、B兩個航廈18個登機門的優先使用權，從報到到登機，全程無縫接軌，讓飛行前的等待時光變得更輕鬆自在。這一切，都在告訴旅人：西雅圖不只是旅行的起點，更是每段旅程中值得細細品味的美好驛站。

達美航空用心打造的這兩大貴賓室，不僅是機場空間的提升，更為旅人提供尊榮體驗服務。下次飛西雅圖，記得預留時間來這裡坐坐，感受在地風情與高品質服務交織的候機新風尚。

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