瞄準夏季海島控！石垣島來回機票7,999元起 菲律賓免簽長灘島來回機票8,999元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑期出國熱潮升溫，海島旅遊也成為不少旅客消暑首選，根據旅遊電商平台 KKday 觀察，除了一直以來穩居人氣榜的沖繩與濟州島外，近期新增直飛航班的石垣島、宮古島與關島也逐漸受到矚目。其中，菲律賓宣布自07/01起開放台灣旅客免簽入境，更進一步帶動長灘島、宿霧等熱門目的地商品流量倍增。

為搶攻暑期海島商機，KKday 精選多個人氣度假勝地，即日起推出萬元有找機票優惠，最低只要7,999元起，涵蓋石垣島、濟州島、長灘島等航點，同步祭出關島體驗買大送小、菲律賓全商品包含一日遊、包車、體驗等多項行程94折，小資族也能享受五星海島假期！

此外，為因應暑假旅遊熱潮，07/05-07/07推出限時回饋活動，全站消費滿2,000元即贈777點 KKday Points，且於三日推出限量5折商品搶購，包括日本 eSIM、國內主題樂園門票、機場接送服務、按摩體驗等，每日中午12:00準時開搶，數量有限、售完為止。

▲東南亞海島線以超值價格、多元體驗、氣候穩定成優勢，以圖中長灘島為例，直飛5-6日來回機票8,999元起。 圖：KKday／提供

短天數海島假期夯！日韓東南亞人氣航線推萬元有找優惠

日本向來是台灣旅客出國首選，受惠於飛行時間短、日幣匯率持續低點，沖繩、石垣島、宮古島等南方海島線成為不少親子與小資族旅客的熱門選擇。即將迎來新樂園的沖繩推出4-5日來回機票8,888元起，2人成行的迷你團售價23,900元起，而擁有世界級潛水點與絕美海景的石垣島、宮古島，分別推出來回機票7,999元起與10,888元起，還有石垣島機加酒自由行每人14,500元起，可搭配包車、自駕、熱門體驗等，輕鬆打造短天數小旅行。另有精緻全包式假期，入住 ClubMed 日本石垣島度假村，售價31,500元起。除了日本外，在韓流文化的加持下韓國濟州島也成為熱門目的地，推出4-6日來回機票7,999元起，走訪海岸步道、韓劇拍攝地與特色咖啡廳。

東南亞海島線則以超值價格、多元體驗、氣候穩定成優勢，針對開放免簽的菲律賓，推出長灘島直飛5-6日來回機票8,999元起，泰國普吉島則以陽光沙灘、夜生活與水上活動持續吸引年輕族群，搭配在地跳島與泰式按摩體驗，成為度假的熱門選擇，4-5日來回機票9,999元起；而被譽為「越南馬爾地夫」的富國島則以靜謐海灘、高 CP 值飯店吸引旅客，5-6日來回機票也只要11,999元起，可以更划算的方式暢玩南國海島！

▲關島推出限定體驗買大送小；圖為魚眼海洋公園遊艇觀海豚半日遊。 圖：KKday／提供

玩海島熱選！菲律賓體驗94折、關島買大送小同步登場

擁有細白沙灘與豐富海洋生態的菲律賓海島群，熱門航點包含宿霧、長灘島一直是度假天堂，隨著免簽政策上路，KKday 即日起至08/31推出預訂菲律賓包車、體驗、一日遊行程可享 94 折優惠，推薦行程包含宿霧奧斯陸鯨鯊浮潛、卡瓦山瀑布冒險一日遊，售價2,520元起，以及結合圖馬婁瀑布與跳島行程的深度玩法，售價2,100元起。另有愛妮島卡德勞潟湖、秘密潟湖經典跳島路線，或是海底餐廳Aqua Dining的獨特用餐體驗，售價780元起。長灘島則可搭配滑翔傘、水肺潛水、日落航行等海上活動，也有機場專車接送等交通服務，滿足旅客島上移動需求。

除了亞洲與東南亞海島熱賣外，美國關島也因免簽及飛行距離近持續受到親子旅客青睞，推出魚眼海洋公園遊艇觀海豚半日遊、魚眼海洋公園文化晚宴，買大送小優惠，有海底瞭望塔導覽、沙堡歌舞晚餐秀、海灘自助晚餐秀等活動可選擇，售價2,260元起，也推薦預訂夕陽遊船體驗，可享用 BBQ 吃到飽與飲料暢飲，搭配飯店接駁服務，售價3,710元起，若想自駕探索島上風光，也可選擇當地租車服務，提供多款跑車與轎車選擇。

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