奧萬大「生日快樂」！即日起連6天入園優惠 只要10元銅板價

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日將至，烈日高溫襲來，位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區，海拔高度約1,200公尺，平均氣溫比平地低5-8℃，涼爽怡人，是一個夏日踏青、大口呼吸的好地方。

隨著暑假的開始，學子們迎接快樂假期到來，在辛苦的學習後，同家人來趟奧萬大避暑尋幽洗滌心靈之旅，青山綠水是最佳的解壓良方，林業及自然保育署南投分署為慶祝奧萬大生日，將於07/01-07/06推出入園門票10元的銅板價優惠，歡迎大朋友、小朋友把握良機，體驗奧萬大的夏季風采。

奧萬大國家森林遊樂區，於民國83年7月1日開園，迄今已有31個年頭，近年雖受極端天侯影響，造成部份設施毀損，林業及自然保育署南投分署為提供更好的遊客體驗服務，已陸續修復園區內「好漢坡步道」、「清水溪橋」等重要遊憩設施，讓踏青健行旅遊有更好的體驗。

林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，奧萬大國家森林遊樂區，四季風情各具特色，夏天的奧萬大熱鬧非凡，蝶飛蟲鳴、鷹揚高歌、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，倘佯在奧萬大森林步道，可以充分享受珍貴的森林「活氧」及「芬多精」，不僅暑氣全消，更可以休閒養身，遠離都市塵囂！

7月1日是奧萬大的生日，為鼓勵多到戶外活動，體驗台灣森林之美，南投分署本年度特別擴大優惠措施，推出連續6天入園門票10元優惠措施，歡迎大家一起來為奧萬大慶生。暑假期間更歡迎多安排至奧萬大國家森林遊樂區踏青旅遊、避暑養身，體驗不同的森活假期。 更多訊息，可至「奧萬大國家森林遊樂區」網站查詢。

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