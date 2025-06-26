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年度煙火盛事「2025大稻埕夏日節」重磅回歸！4場煙火秀日期與地點搶先曝光
今年夏天，台北最受矚目的活動再度強勢回歸！「2025大稻埕夏日節」將於8月6日正式登場，預計再度吸引萬人湧入大稻埕碼頭。最讓人期待的，莫過於那象徵夏季浪漫的煙火秀，今年共規劃四場，分別在8/6、8/13、8/20（皆為週三）及8/30（週六）晚間8點施放，閃耀台北夜空，邀你與心愛的人共度最美一刻。
主辦單位透露，今年煙火主題將再升級，結合音樂、水岸光廊及燈光特效，打造出沉浸式觀賞體驗，帶來前所未有的視覺震撼。不僅如此，活動期間也將串聯延平河濱公園3至5號水門周邊空間，規劃期間限定市集、手作攤位及親子互動區，讓白天到夜晚都精彩不間斷。
此外，今年夏日節也將與在地商圈深度合作，推出一系列「煙火限定」優惠方案，讓遊客邊玩邊吃還能挖寶搶折扣。想要搶先感受台北夏日魅力，記得鎖定8月的週三與週六夜晚，到大稻埕找回那份熱鬧與感動。更多活動詳情，主辦單位將陸續公布，敬請期待。
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