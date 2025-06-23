超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網負評怒斥：丟台灣人的臉

曾為韓國女團「FANATICS」成員的尹到怡經營YouTube頻道走跳台灣，近日至澎湖遊玩卻遇到態度極其差勁的餐廳老闆，誇張行徑令她嚇到「想回家」。

尹到怡經營YouTube頻道吸引19萬人訂閱，22日上傳最新影片以「韓國人來台灣幾年..最不開心的一次經驗」為題，分享她到澎湖海鮮餐廳所遇到的荒唐老闆。影片中，她與友人十分禮貌詢問點餐，而男老闆卻說出「我現在已經是世界排行榜裡面，夠了啦」、「我的聲音在你們的錄音裡面齁，就是會讓你們紅」態度傲慢，讓她們覺得在看人臉色。

上菜時她們點的餐還莫名被男老闆收走，更自稱「我是全澎湖對你們最好的人」，一系列對話全被影片記錄下來，整個對話與過程都讓她們非常傻眼，表示「可能因為我是外國人所以不理解這種」，但仍很客觀點評餐點「味道是真的好」。

影片曝光後即吸引大批網友熱議，留言「剛聽他(男老闆)說幾句話就知道他有問題了.....正常人哪會這樣說話」、「請澎湖縣政府查察取締這種讓人恐懼言語挑釁的無良又自以為是的店家 丟臉丟大了」。還有網友直接爆出店名「這家不就是阿家生蠔嗎？這人語氣我台灣人聽到都會不開心 讓影片上發燒吧 讓大家知道這老闆的問題」。

事發後「阿家生蠔」Google評論也湧入網友給一星負評「東西好吃又如何？人品差啦，澎湖之恥」、「丟澎湖人的臉 丟台灣人的臉 必須道歉」。

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