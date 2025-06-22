易斯達航空榮獲Skytrax「2025年南韓最佳低成本航空公司」肯定

【旅奇傳媒/編輯部報導】易斯達航空（Eastar Jet）榮獲全球航空業權威評比「Skytrax 世界航空獎」（Skytrax World Airline Awards）評選為「2025年南韓唯一最佳低成本航空公司（Best Low-Cost Airline in South Korea）」，是對易斯達航空持續提升服務品質與營運績效的最高肯定。

目前易斯達航空積極深耕台韓市場，台灣與韓國之間共運營五條直飛航線。包含：

・台北松山（TSA）－首爾金浦（GMP）

・桃園（TPE）－首爾仁川（ICN）

・桃園（TPE）－清州（CJJ）

・桃園（TPE）－濟州（CJU）

・桃園（TPE）－釜山（PUS）

隨著旅遊市場復甦與旅客需求提升，易斯達航空積極擴增機隊，目前擁有15架飛機，並計畫在2025年底前再引進5架新機，預計至2026年達到27架，展現穩定且具前瞻性的成長動能。

易斯達航空表示，未來將持續加強台韓航線佈局，提供旅客更多元、便捷且高品質的飛行體驗，致力成為亞洲地區最值得信賴的低成本航空品牌。

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