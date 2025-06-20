7個飛機過夜、紅眼班機搭乘小技巧，半夜怎麼到機場？

【文・KKday旅遊生活誌】

半夜上飛機、清晨落地，時差還沒調好就要開始跑行程，紅眼班機常常讓人一想到就累，半夜到底怎麼搭才不會讓旅程從一開始就崩潰？別擔心，小編幫大家整理了一整套紅眼班機的舒適搭乘攻略，從行前準備、穿搭配備，到機場過夜小技巧通通有，讓你在飛機上也能睡得香甜，起床就可以神清氣爽的開始旅行！

除了實用攻略，也一併幫你分析紅眼班機的優缺點，讓你更清楚它到底適不適合你，是省錢利器還是旅途地雷，一看就懂。

搭乘紅眼班機優點

圖片來源：Shutterstock

通關快速人潮少

半夜凌晨人潮都會少很多，少有大排長龍過安檢的情形，所以可以更快的通關入境。而且因為紅眼班機不太會出現家族、團客等人群一起上機，飛機上的座位很常都不會坐滿，有機會詢問空服員換到更空位置，讓旅途更舒適！

節省住宿費與機票錢

紅眼班機是隔日一早就抵達當地，能夠直接省下第一晚的住宿，一下地就開啟旅程！另外，紅眼班機會比一般班機要便宜千至萬，也是省荷包的一個方法噢！

少有嬰兒吵鬧聲

紅眼班機因為無法好好休息，通常少有家族客出現，更多是體力好、想省錢的背包客會選擇搭乘，而且大多旅客搭乘紅眼班機時都是入睡補眠，少有談話玩鬧聲，怕吵的話可以安心選！

搭乘紅眼班機缺點

圖片來源：Shutterstock

攪亂生理時鐘 無法好好休息

從出發到搭乘、下機到出站，都是在深夜凌晨活動，對於已有規律作息、本就疲累的上班族來說，這樣的奔波會更傷身且無法打起精神。

很需要睡眠、狀態疲累、健康狀況不好等等都不太推薦選，免得過於疲勞、缺乏睡眠破壞免疫力，旅遊時很容易生病，反而讓出遊不盡興。

半夜到機場交通不便

半夜過後的公車捷運都停駛了，凌晨時出發最快的方式就是搭專車、計程車直接前往，或是選擇一些凌晨出發的客運巴士也可以，不過就會比公車機捷要付出更多的交通費用。

無法逛免稅店

如果你喜歡逛免稅店買些伴手禮，又需要搭乘紅眼班機，唯一的方式就是提早更多時間到機場逛，凌晨免稅店都是關門的！

搭乘紅眼班機技巧

圖片來源：Shutterstock

技巧1：追蹤航班價格

在出國前早一點訂機票，費用會優惠很多！可以善用Google travel、Skyscanner、Trip.com等飛機購票比價網站，觀察一週內機票的起伏，會更好看中機票最優惠的價格。

通常機票除了「連假熱門時段」最好提早一年訂機票，其他時間都是1-4個月提早訂會最便宜，容易搶到早鳥票～且週一、週二出發的機票也會比週五到週日假日出發更便宜喔！

技巧2：選擇靠窗座位

想在飛機上安穩入睡，最好選擇離廁所遠、靠窗的座位，就不會因為有人要進出而醒來讓路，或被走道來往動靜打擾噢！

技巧3：備好充足外幣

紅眼班機到達後往往是當地的凌晨或清早，可能很多商店都還沒開，所以像是外幣的兌換、網路SIM卡等等，最好在出發前都先備好，以防到了當地還需要等耽誤旅程！

技巧4：飯店能提早入住＆寄放

抵達後第一件事就是找飯店放行李，但因為紅眼班機到的時間點都很早，離入住時間都會有段空擋，所以建議在預定飯店時找能夠寄放行李、能提早入住的飯店會讓旅途更順利噢！

飛機上怎麼睡得舒服？

圖片來源：Shutterstock

技巧1：過夜必備用品

飛機上的空氣會比較乾、冷，注重保暖與保濕是很重要的！像是可以素顏、以眼鏡替代隱眼，因為乾燥的空氣都會讓皮膚跟雙眼更乾，化妝和隱眼都會更不舒服！也可以帶些能過夜敷的面膜，這樣一下飛機就能拿掉，化妝也會更上妝噢！

耳塞／耳機：有降噪模式的藍芽耳機或是耳塞，可以讓你在飛機上隔絕所有噪音，安穩入睡。

頸枕：如果怕頸枕佔空間，也有充氣式的頸枕可以考慮，另外記得看清楚不要把頸枕帶反囉！（凹凸面是往上靠頭、平滑面往下靠肩）

眼罩：如果不習慣眼罩的束縛感，也可以穿有帽子的外套／衣服，可以阻擋光線。

口罩：戴口罩能維持呼吸道濕潤、溫暖，也能阻擋病毒傳播的潛在危險！

潤唇膏：保護雙唇不乾裂的必備品！也可以選擇有香氣的潤唇膏，聞到香氣會更助眠。

圖片來源：Shutterstock

技巧2：舒適過夜衣著

保暖、舒適、寬鬆的穿著會讓你在飛機狹小的空間更舒適，另外鞋子不太建議直接穿會裸露腳的拖鞋和涼鞋，腳部易著涼，還有高根鞋與高靴會比較難走難穿脫（過安檢），最好是穿全包式、容易走路的如：步鞋、平底鞋。

「不」建議穿搭

過緊衣物：如緊身牛仔褲、緊身皮衣等，機艙內處於氣壓較低，會影響血液循環不佳，雙腿易水腫，緊身衣褲會給身體更多壓力。

束縛配備：如皮帶、過膝長靴等，這些在過安檢都會被要求脫下，不僅不方便且到飛機上也會增加束縛感，增添不適。

寬鬆長裙：如紗裙、百褶裙等，雖然寬鬆舒適很重要，但布料過多過長會讓你在狹小的走道上行走不便，坐下時也容易打碰到旁邊的旅客。

不易穿脫衣物：如連身褲、多層次穿搭，會讓你在飛機上廁所時如臨大敵，穿脫都是大工程。

技巧3：簡易盥洗用具

要趕紅眼班機而沒時間洗澡嗎？不用怕！很多機場裡都會有盥洗間，像是桃園機場的一、二航廈都有免費24小時的淋浴間，所以可以帶些簡易的沐浴用品、小毛巾，還有像是牙刷、洗面乳、保養保濕用品等等，可以統一裝入小袋子放在隨身包包會更好找到使用！

半夜怎麼去桃園機場？

圖片來源：KKday

專車接送

如果凌晨計程車叫不到，可以選擇專車接送，在訂購商品時直接選定出發時間，就能提早為出門做預備！車型從3人到8人都有，非常方便！

計程車

計程車也是一個快速抵達的方式，只不過如果所在出發地比較偏僻，也不一定能叫得到，想要更保險的方式專車會更適合，而且如果是多人座位的話，五人以上的計程車也比較少，專車可以提早預訂、更多車型選擇。

客運巴士

客運也有深夜凌晨出發的班次，也是最便宜實惠的選擇，很適合單人背包客出遊！

延伸閱讀>>便宜機票怎麼買？機票比價網比較、訂機票省錢小撇步全公開

想玩出專屬於自己的旅行，看更多旅遊攻略《KKday旅遊生活誌》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」