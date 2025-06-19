中部5大人氣「繡球花」景點！繽紛花海超夢幻 層次美感療癒滿分

夏日的氣息在繡球花的綻放中悄然展開，2025年中台灣的五大繡球花景點已經進入最佳賞花時期！快來這些隱藏的花海寶地，與最美的繡球花來一場浪漫相遇，無論是親子同行還是與朋友共遊，這些賞花景點都將讓你的旅行充滿驚喜。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這個夏天，與繡球花來一場美麗的邂逅！2025年中台灣的繡球花季已臻巔峰期，五大必去的賞花地點等你來發現。不需要遠赴陽明山，這些隱藏在山林中的繡球花海，無論是色彩繽紛的藍紫花海，還是詩意十足的花海景觀，都能讓你沉醉其中。





▲圖片來源：IG@dust._journey





高山青鱒魚養殖場│隱藏在山林中的繡球花秘境

位於苗栗南庄的高山青鱒魚養殖場，是一個與大自然親密接觸的絕佳場所。每年繡球花開放時，這裡的藍紫色花海如瀑布般傾瀉而下，恍若步入夢幻仙境。農場四周的山景與溪流交織，使這片繡球花海更具靜謐的氛圍，成為一個完美的避暑與賞花地點。園區內沒有擁擠的人群，讓每位遊客都能盡情享受花海的美麗。





▲圖片來源：IG@dust._journey





這裡的繡球花不僅好看，還特別適合拍照。從低角度拍攝溪流中的花牆，到站在高處俯瞰花海的壯麗景色，這裡每一處都能捕捉到完美的瞬間。無論你是攝影新手還是專業人士，都能在這裡輕鬆拍出讓人驚艷的照片。花期至月底，別錯過最美的盛開時刻！





▲圖片來源：IG@dust._journey





【高山青鱒魚養殖場 繡球花】

賞花地址：苗栗縣南庄鄉蓬萊村14鄰30號





杉林松境休閒農場│繡球花與大自然的完美融合

每年五月至六月中旬，苗栗南庄的杉林松境休閒農場便進入繡球花的浪漫季節。這片山坡上的繡球花如畫一般，藍、紫、粉交織成一片美麗的花海。與平地花園的對稱不同，這裡的繡球花隨著地勢蜿蜒而上，營造出一種自然、隨意的美感。漫步在石階步道中，陽光透過樹葉灑落，彷彿走進了一個夢幻的花園世界。





▲圖片來源：IG@dust._journey





杉林松境不僅適合放鬆心情，更是攝影愛好者的天堂。花海中的紅色輪橋成為了遊客們最喜愛的拍照地點，與潺潺流水和自然景觀交織，成為每位攝影師的最愛。這裡的每個角落都散發著濃厚的自然氣息，讓你不僅能欣賞美麗的花海，還能捕捉到美麗的自然畫面。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【杉林松境休閒農場繡球花】

賞花地點：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背12鄰26號

門票資訊：100/人 （不可折抵消費）





花露農場│浪漫花園邀你遊走花海

2025年，花露農場的繡球花季再次盛大開放，今年的亮點更加豐富。園區內的6萬株繡球花再次盛開，展現出藍、紫、粉、白等多彩的花海，吸引無數遊客前來參觀。而新增的「繡球花小火車」讓遊客能輕鬆穿梭於花海之中，享受這場與大自然親密接觸的浪漫旅程。





▲圖片來源：IG@dust._journey





今年的花露農場繡球花季還加入了「旋轉馬車繡」，讓遊客在浪漫的繡球花海中徹底沉浸。這個創新的體驗，為整個花季增添了更多的夢幻色彩。無論是坐在旋轉馬車上，還是在花海中漫遊，這裡都能給你留下深刻的印象。





▲圖片來源：陳靜微攝影





【2025花露農場繡球花季】

賞花地點：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

開放時間：平日09:00－17:00；假日08:30－17:30（每週三公休）

收費方式：250元（100元可單一折抵消費）；六歲以下兒童免費

停車方式：附設專屬停車場





薰衣草森林│夢幻花海中的拍攝聖地

坐落在台中新社的薰衣草森林每年春夏之交，都會迎來繡球花的盛開。今年，繡球花與螢火蟲季的重合，為這片森林增添了浪漫的氛圍。園區內的繡球花如彩球般綻放，與周圍的森林景觀融為一體，成為攝影愛好者和網美的拍照聖地。這裡的每一角落都充滿著自然與浪漫的氣息。





▲圖片來源：IG@dust._journey





在薰衣草森林中，繡球花與自然景觀的完美結合，無論是花海中漫遊，還是走過充滿花香的步道，都讓人心醉神迷。尤其是靠近森林美術館的步道區，繡球花如同私人花園般的美麗，成為了最受遊客青睞的打卡景點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【2025薰衣草森林繡球花季】

賞花地點：台中市新社區中興街20號

收費方式：200/人（贈送冰淇淋買1送1卷＆入園幣可兌換獨家茶包）

交通方式：附設免費停車場





桃李河畔│山谷中的夢幻花海

「桃李河畔」位於台中新社山谷，不僅是一處美麗的花園景點，也是完美的餐飲體驗場所。每年夏季，這裡的繡球花沿著山坡盛開，形成如夢似幻的花毯。這片花海的藍紫色花朵錯落有致，猶如童話中的場景。每一個角落都是攝影師的心頭好，無論是站在花海的底端仰望，還是從高處俯瞰，這裡的景色總能讓人沉醉。





▲圖片來源：甯世漢攝影





來到桃李河畔，除了賞花，還能享受一頓美味的餐飲。這裡的花海與美食相得益彰，成為了旅人們度過悠閒午后時光的理想場所。無論是與朋友共度，還是與愛人約會，這裡的美景與美食都將讓你感受到一份特別的浪漫。





▲圖片來源：甯世漢攝影





【桃李河畔繡球花】

賞花地點：台中市新社區中興街98-1號





無論你是深藏心中的花海愛好者，還是每年都期待著繡球花綻放的美麗旅人，這些中台灣的繡球花景點都將讓你感受到無與倫比的浪漫與自然魅力。從平靜的山谷到繁花似錦的森林，每一處花海都承載著大自然的神秘與美麗，讓你在每一個角落都能留下最美的回憶。今年繡球花季預計在六月中下旬結束，趕快準備好你的相機與心情，和我們一起在這片色彩斑斕的花海中，享受一場最純粹的心靈旅行吧！





▲圖片來源：IG@dust._journey





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>苗栗造橋鐵道鳳凰花！限定美景正盛開 打卡熱點攝影必訪！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」