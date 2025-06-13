麗星郵輪宣布雙船進港高雄港 歡慶探索星號南北雙港深耕台灣 限時限量北、南連線加碼優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】擁有三十年郵輪專業歷史的麗星郵輪今日宣布旗下「探索星號」將於2025/11/16~2026/01/30從基隆母港轉移至高雄港，展開為期11週的冬季航程。

包括三天兩晚及六天五晚的日本沖繩、菲律賓佬沃、科隆、長灘島與公主港及越南下龍灣與峴港航線。此次航程布署已創下市場下許多的第一，為回饋高雄鄉親，凡於2025/07/31前訂購高雄出發航程， 兩人同行2 晚航程每房減1萬、5晚航程每人減1萬。

▲歡慶探索星號郵輪基隆－高雄雙母港，即日起至07/31止，限時限量北、南連線加碼優惠，凡於2025/07/31前訂購高雄出發航程，兩人同行2晚航程每房減1萬、5晚航程每人減1萬。 圖：麗星郵輪／提供

最懂台灣人的麗星郵輪！ 從北玩到南航線 持續佈署

麗星郵輪始終秉持初心，致力於深耕亞洲郵輪市場。作為最懂台灣人的郵輪領導品牌，麗星郵輪（ StarCruises ）今年一如既往提供舌尖上郵輪的美食饗宴外，在航程佈署上更是不斷推陳出新，除夏季的東北亞航程，在2025/11/16起，更是移航至高雄港，將帶南部旅客繼續探索東南亞國家及日本沖繩，除此之外在服務與分齡娛樂活動上精益求精，以更時尚、更富有活力的海上度假體驗，滿足新一代旅客對品質和品味的追求。

▲麗星夢總裁吳明發(左)、麗星夢副總裁徐牧柔。 圖：麗星郵輪／提供

麗星夢郵輪總裁吳明發表示，「2025年我們回來了，這次將以兩艘主力船艦「探索星號」與「領航星號」雙船到港，全新佈局。」領航星號將於06/30由香港抵達高雄港，搶先揭開麗星夢郵輪南進戰略的序幕；而探索星號也將於今年11/16正式以高雄為母港，展開為期約 11週的全新國際航線。吳明發接續說明，「今年預計在台灣市場營運，將近100個航次，穩居母港航次之冠。我們在此正式宣布，麗星夢郵輪全面升級為台灣本土化營運的國際郵輪品牌。」

▲高雄市市長陳其邁表示麗星夢郵輪今年度將由旗下的主力船隊探索星號進駐高雄港作為母港，預計在下半年為高雄帶來28個郵輪航次，這將為高雄帶來超過10萬名旅客進出港，並創造超過新臺幣6.5億元的觀光產值。 圖：麗星郵輪／提供

高雄市長陳其邁，「麗星夢郵輪今年度將由旗下的主力船隊探索星號進駐高雄港作為母港，並結合領航星號的掛靠航次，預計在下半年為高雄帶來 28 個郵輪航次，這將為高雄帶來超過10萬名旅客進出港，並創造超過新臺幣6.5億元的觀光產值。這項成果不僅象徵著高雄郵輪觀光產業的持續發展，更彰顯了我們與國際接軌的步伐日益穩健。」

▲麗星夢郵輪銷售聯盟會長暨台灣國際郵輪協會榮譽理事長吳勛豐。 圖：麗星郵輪／提供

▲探索星號以高雄作為母港，推出獨家的「暖冬航程」，將提供菲律賓航程。 圖：麗星郵輪／提供

▲探索星號以高雄作為母港，推出獨家的「暖冬航程」，將提供越南航程。 圖：麗星郵輪／提供

探索星號自11/16起，將以高雄作為母港，推出獨家的「暖冬航程」，帶領旅客前往比台灣人最愛的潛水勝地菲律賓（佬沃、科隆島、公主港及長灘島）與越南（下龍灣及峴港），以及台灣人最愛的日本沖繩（那霸、宮古島及石垣島）。

探索星號 獨家娛樂與舌尖美食 不斷升級

探索星號不僅航程豐富，船上活動與設施也同步升級，特別針對家庭旅客及不同年齡層，提供多樣化的娛樂選擇，滿足全齡需求。

無論是年輕族群還是親子家庭，都能找到專屬的快樂時光：

• 「靜音派對」：夜晚派對全新體驗，戴上耳機，隨著不同頻道的音樂自在舞動

• 「泡沫派對」：在甲板上與泡泡共舞，釋放活力與歡樂

• 「紅毯之夜」：穿上禮服走紅毯，體驗巨星般的郵輪盛宴

同時延續「舌尖上的郵輪」美食傳統，探索星號集結多國料理，從精緻法式饗宴、道地日式壽司，到豐富多元的國際自助餐，樣樣精彩、餐餐驚喜。12歲以下孩童至日本料理店更提供三種不同免費日本料理兒童餐。

歡慶探索星號郵輪 基隆－高雄雙母港 即日起至07/31止 限時限量北、南連線加碼優惠

選購「基隆」出發暑假航次：

• 週末出發三天兩晚：買二人送二人（第 3、4 人僅收港務費）

• 週日出發六天五晚：每房每航程最高贈送 $6,000 餐飲消費金，輕鬆體驗舌尖上的郵輪

選購「高雄」出發兩人同行暖冬航次（至 2025/07/31止）：

• 三天兩晚：每房減 1 萬元

• 六天五晚：每人減 1 萬元（僅限同艙房第 1、2 人）

更多諮詢或預訂，歡迎聯繫麗星郵輪當地銷售聯盟：大登旅行社、上順旅遊、永信旅行社、永業旅行社、良友旅行社、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊及 AsiaYo。

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