夢幻無邊際泳池！全台高評價的絕美泳池飯店推薦

【FunTime小編群】忙碌緊湊的現代人生活，為了追趕著時間的腳步，緊繃的不能自己。不妨為自己安排一場小旅行，帶上簡單的行囊，選一間享絕美景觀的泳池飯店，給自己一個放鬆的時刻吧！

想像一下，能夠在天台無邊際的泳池飄浮，從高處俯瞰寬闊的海景與山嵐，天際線與池畔融為一體，暢遊之後可以在池畔躺椅觀覽美景，或許喝點小酒，如此是何等的幸福？本期小編為大家精心挑選了台灣18間擁有絕佳視野的泳池飯店，不用跑到國外也可以暢游在無邊際的夢幻泳池裡！

全台泳池飯店｜快速分類+導覽

夏季來臨！想要體驗泳池飯店的渡假氛圍，但還沒想好要去哪個縣市的話，快跟著小編往下看～

北部泳池飯店：城市中的露天泳池、北海岸的渡假飯店，推薦給喜歡奢華享受的你

中部泳池飯店：台中高空泳池、日月潭湖景與清境山景的無邊際泳池

南部泳池飯店：陽光、沙灘與泳池！台南高雄海港美景、墾丁海景渡假村通通有

東部泳池飯店：從礁溪溫泉飯店到花東海景住宿，來一趟遠離喧囂的療癒之旅

北部泳池飯店

嚮往奢華渡假的你絕不能錯過這些北台灣精選的泳池飯店。從都市中的露天無邊際泳池到北海岸的渡假飯店，無論是想久違的一次犒賞自己的旅客，或是喜歡拍美照的族群，都能在幾間飯店中享受專屬的尊榮假期。

台北士林萬麗酒店

台北數一數二的無邊際泳池高級酒店

台北士林萬麗酒店。 圖／agoda

士林萬麗酒店是台北少數擁有無邊際泳池的高級酒店，也因緊鄰著士林夜市與士林官邸，常是許多外籍遊客來台旅遊喜愛的入住地點。而這裡提供的房型，全都設有專屬的獨立浴缸，大部分的房間也都享有靠山的大片綠景～

台北士林萬麗酒店。 圖／agoda

其中士林萬麗酒店十樓的空中無邊際泳池，更是被山景所環繞，面對著士林官邸與陽明山的一片綠意，就算不游泳，也能到一旁的觀景區享受這數一數二的台北市景，不過這裡的泳池冬天是不開放的，春季跟秋季也會稍微限縮開放時間，確切的時間可以參考官網或FB以免撲空呦！

泳池開放時間：每日7:00-21:00（清潔保養時間12:00-13:00、17:00-18:00暫停開放）

地址：台北市士林區中山北路五段470巷8號

附近景點：士林官邸、台北故宮博物院

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

板橋凱撒大飯店

頂樓露天泳池賞夕陽美景

板橋凱撒大飯店。 圖／agoda

板橋凱撒大飯店位於板橋的精華地段，不管是想要搭乘火車、高鐵還是捷運，都只需要走約3分鐘就可以抵達車站。而且這裡周圍鄰近大遠百、遠東百貨、林本源園邸、府中商圈等景點，不管是逛街還是探索美食都超級方便！

板橋凱撒大飯店。 圖／agoda

板橋凱撒大飯店最大的亮點就是位於32樓的「頂樓露天游泳池」，這裡的視野超級遼闊，不僅在傍晚期間能夠欣賞浪漫夕陽，到了夜晚也能俯瞰整個城市夜景～另外，游泳池旁還規劃了更具有隱私空間的半開放式竹藤包廂，以及可以悠閒曬日光浴的沙發區，無論是想放鬆身心，還是和親朋好友共享悠閒時光，來這裡就對了！

泳池開放時間：每日07:00-12:00、13:00-21:00

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

附近景點：林本源園邸、府中商圈

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

中部泳池飯店

從台中繁華的都市高空景觀泳池，到南投山林與日月潭湖景環繞的渡假飯店，中部地區擁有多種不同的絕佳視野與住宿風格。不論是情侶約會或是親子出遊，這幾間泳池飯店都絕對值得入住體驗。

台中順天環匯酒店

21樓獨享台中市景的高空天際游泳池

台中順天環匯酒店。 圖／agoda

位在台中西屯的順天環匯酒店，內部整體主要以挑高明亮的設計加上典雅氣派的風格打造，客房的部分，更是以寬敞舒適的空間提供民眾絕佳的休息環境，並且不分房型全面提供乾濕分離的衛浴設備及獨立大浴缸。

台中順天環匯酒店。 圖／agoda

設立於順天環匯酒店21樓的高空天際游泳池，更是以致高的絕佳視野，打造超寬敞的景觀休閒區，並在室內設有健身房、蒸氣室及烤箱供民眾使用。其中泳池旁的躺椅區，更是擺有精緻的樹木造景與木製桌椅，讓大家在享受戲水樂趣之餘，也能欣賞絕美的台中市景。

泳池開放時間：每日7:00-21:30（夏季六月至八月泳池時間延長半小時）

地址：台中市西屯區台灣大道三段818號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

The Lin Hotel 林酒店

偽杜拜氛圍的戶外溫水泳池

The Lin Hotel 林酒店。 圖／agoda

如果想要享受一場頂級又放鬆的奢華住宿體驗，林酒店絕對是不二之選！他們提供了多種飯店設施，其中最讓人驚艷的就是戶外溫水泳池，林酒店將這裡營造出休閒杜拜的渡假氛圍，除了有提供SPA水療設備、沙發區之外，還貼心設有25cm深的兒童戲水池，讓爸媽在一旁放鬆之餘，孩子也能安全的戲水～

The Lin Hotel 林酒店。 圖／agoda

另外，林酒店整體以現代摩登與古堡式典雅的建築設計，寬敞的房型則是設有大片落地窗，不僅採光極佳，到了晚上也能眺望城市夜景，而且他們的更選用潘海利根的沐浴用品，豪華的設計與頂級服務，讓每一位入住的旅客都能感受到尊貴款待。

泳池開放時間：每日 06:30-11:00（若遇颱風、下大雨、打雷等氣候，泳池將暫停使用。）

地址：台中市西屯區朝富路99號

附近景點：台中國家歌劇院、秋紅谷

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

南部泳池飯店

陽光充足的南台灣，是體驗渡假風情的絕佳地點。從台南／高雄的港灣海景飯店、嘉義的設計旅店，到墾丁渡假氛圍超高的渡假村，這些住宿不僅提供豐富的飯店設施，還擁有絕美的景觀，絕對是夏季渡假飯店的首選。

嘉義承億文旅-桃城茶樣子

超犯規的天空泳池

嘉義承億文旅-桃城茶樣子。 圖／agoda

很多人將嘉義承億文旅-桃城茶樣子媲美為宛如新加坡金沙酒店般的夢幻度假景點，這必須歸功於頂樓無邊際游泳池，池面與四周的高樓大廈並列，畫面魔幻且不真實，就是這般像是在天空飄浮又如同在作夢般的感受，讓大家趨之若鶩！

嘉義承億文旅-桃城茶樣子。 圖／agoda

嘉義承億文旅-桃城茶樣子房內採現代感設計，採光佳，擁有賞景的大片玻璃窗，可以將悠閒的嘉義市景一覽無遺。傍晚的落日餘暉映在游泳池面上，相當愜意浪漫，無法親臨新加坡金沙酒店去朝聖，來嘉義承億文旅-桃城茶樣子也相當不錯呢！

泳池開放時間：每日7:00-11:00 、15:00-18:00

地址：嘉義市東區忠孝路516號

附近景點：嘉義市立博物館、文化夜市

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

福爾摩沙遊艇酒店

港景無邊際泳池ｘ兒童遊樂設施

福爾摩沙遊艇酒店。 圖／agoda

福爾摩沙遊艇酒店是2022年新落成的台南渡假型飯店，他們提供超豐富的飯店設備，其中位於飯店3樓的露天無邊際泳池超級吸引人，可以讓你邊玩水邊眺望台南美景，而且遼闊的景觀，真的非常適合在這裡拍上幾張美照～

嘉義承億文旅-桃城茶樣子。 圖／agoda

此外，福爾摩沙遊艇酒店還有設置兒童戲水池、水中酒吧池、烤箱、蒸氣室、兒童遊戲區等多種設施，不管是想帶小孩來台南放電，還是大人想來這裡享受悠閒的假期，都再適合不過了～

泳池開放時間：每日07:30-11:30、13:30-17:00、18:00-21:30（最後入場時間為休息時間前30分鐘）

地址：台南市安平區安平路988號

附近景點：安平古堡、安平老街、觀夕平台

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

東部泳池飯店

東台灣擁有最壯麗的自然景致，是深度放鬆的最佳選擇。這裡有很多間泳池飯店都能欣賞超壯觀的山海景，對於喜愛大自然的旅人，絕對能在東部享受一場放鬆身心的夢幻假期。

煙波大飯店-蘇澳四季雙泉館

一覽蘇澳山海美景的無邊際游泳池

煙波大飯店-蘇澳四季雙泉館。 圖／agoda

位在宜蘭蘇澳的煙波大飯店-蘇澳四季雙泉館，是間主打黃金雙泉的溫泉飯店。這裡的房型不僅全都設有獨立的頂級冷熱泉雙湯池，若入住海景套房，還能享有無敵的蘇澳港景，而除了房間內的雙泉湯池外，飯店頂樓的無邊際泳池更是一大看點。

煙波大飯店-蘇澳四季雙泉館。 圖／agoda

煙波大飯店-蘇澳四季雙泉館除了知名的黃金雙泉外，頂樓還設有【川原天幕】無邊際游泳池。在這裡，不僅能遠眺蘇澳的山海美景，還能一覽壯觀的蘇澳港，若是提前早起，更是能享有絕美的日出晨曦。而泳池側邊也有附設一個露天溫泉池，只不過這裡與房內不同的是，這裡的溫泉要穿泳裝才能下水呦！

泳池開放時間：每日7:00-22:00（煙波將隨疫情隨時調整，建議可先向官方確認）

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中正路38號

附近景點：蘇澳火車站、蘇澳冷泉

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

礁溪晶泉丰旅

北台灣首座露天無邊際溫泉游泳池

礁溪晶泉丰旅。 圖／agoda

礁溪晶泉丰旅是礁溪在地知名的溫泉飯店，直屬於晶華酒店集團旗下品牌。全館設計皆採用大地色系與格柵將飯店圍繞，在熱鬧的礁溪市區中為旅客保有隱密的旅宿空間。而飯店內的所有房型也都設有個人的美人湯屋，若想體驗露天泡湯及泳池，也能到頂樓的無邊際泳池休憩區享受宜蘭美景～

礁溪晶泉丰旅。 圖／agoda

而礁溪晶泉丰旅頂樓的溫泉泳池休憩區，更是設有北台灣首座露天無邊際溫泉游泳池。絕佳的視野，不僅能遠眺龜山島，到了夜晚，還能享有池畔旁的星空電影院，且除了泳池以外，一旁的三溫暖泡湯區也非常適合全家大小一同前往體驗～

泳池開放時間：每日7:30-23:00

地址：宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

附近景點：附近景點：礁溪火車站、五峰旗瀑布

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

延伸閱讀>>【2025 全台泳池飯店】超正點！絕美無邊際泳池飯店特輯

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