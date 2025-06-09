「三井海洋富士號」重新詮釋海上奢華體驗！台灣航次9月開航 日、韓航程主題跟著季節走

【文・旅報傳媒】

頂級日系郵輪大多在日本沿海巡遊，主要客源都是日本當地旅客，然而隸屬於日本商船三井株式會社（MOL）的三井海洋郵輪，是少數思考把客源拓展至國際市場的船公司。2024年12月首航的三井海洋富士號，提供英、日文雙語服務，抱持永續理念與推廣日本旅遊的初心，根植於日本的傳承、自然和傳統，希望從碧藍海洋出發，連結人、自然奇觀和日本文化，致力於創造幸福和永續未來。

三井海洋富士號在郵輪界，屬於小型的高奢郵輪，總載客量約為458人，雖載客數不多、船噸位屬於小型，但該有的設施，如劇院、泳池、健身房、水療和精品店應有盡有，且與一般大型郵輪相較之下，更顯精緻沉穩、低調的奢華感。

全包式服務 全套房設計 享受頂級餐飲不用排隊

三井海洋富士號全船共有229間套房，可容納458位賓客，包括海景套房、陽台套房和頂級水療套房以及海洋尊爵套房等。台灣市場主要銷售的是陽台套房，室內面積從8坪起跳；此外，全尺寸浴缸（除無障礙套房外）、獨立的淋浴區及免治馬桶均為標配，從套房到公共區域，以日式空間美學營造出舒適放鬆的質感。郵輪人均空間比多達70，遠高於主流郵輪，提供絕佳的奢華舒適。

許多強調頂奢的郵輪都有全包式的服務，三井海洋郵輪總代理郵輪部部長黃超勇表示，當然三井海洋富士號也不例外，包括所有小費、船上免費Wi-Fi（1人1台裝置），以及船上大部分的酒水（標價的高端飲品除外）。不僅如此，根據航程天數，每位貴賓還會提供日幣2萬5千～7萬5千元不等的船上消費抵用金，可以用於抵用岸上觀光、精品店、SPA、付費餐廳或下午茶等費用。

頂級郵輪的美食當然也在水準之上，船上有4間餐廳可以選擇，主餐廳「富士餐廳」約可容納400人，貴賓們無需分梯次用餐，早餐和午餐提供日式套餐或西式套餐，晚餐則是正式的5道式餐食；而「八葉露臺餐廳」則是坐擁壯麗海景的半開放式自助餐廳；船上唯一付費的餐廳是「北齋高級餐廳」，餐廳的菜單由三國清三主廚監製，提供融合法式料理基礎與日本在地食材的創新餐食，對於追求美食的旅客絕對不可錯過。除此之外，還另有一個提供輕食點心的湖畔泳池餐廳酒吧。

【上左圖】三井海洋富士號艙房都是海景套房，面積都是8坪起跳。 【上右圖】所有艙房皆設有全尺寸浴缸 (無障礙套房無設置浴缸)、獨立淋浴間及免治馬桶。 【下圖】海洋富士號船上餐廳，從自助餐與主餐廳一應俱全。 圖／三井郵輪台灣總代理 提供

結合慶典、季節航行日、韓海域 2025年9月台灣航次啟航

三井海洋郵輪看好台灣高端旅遊族群的潛力，特地在台灣指派了總代理，同時也規劃了台灣相關航次。黃超勇表示，商船三井在日本是三大船公司之一，旗下的三井海洋郵輪有2艘遊輪，一艘專門走日本國內市場，另一艘則專走跨國航線的郵輪－三井海洋富士號。目前三井海洋富士號客群除了日本本地旅客（佔約7成）外，只有美國和台灣指定了總代理，這也顯示公司看到了台灣郵輪市場的潛力。

黃超勇表示，秋季航程開始，三井海洋富士號將以沖繩為母港，並啟動往返台灣的航線。基隆港預計從9/29開始一直到10/23，期間會有6個從台灣出發的航次。更特別的是，三井海洋富士號不只停靠基隆港，同時更以其靈活小巧的優勢，規劃停靠蘇澳、花蓮等港口；此外行程也安排停靠一般郵輪無法造訪的島嶼，如西表島、久米島、座間味島等， 讓行程更為豐富並具有深度。

黃超勇表示，航程安排會根據季節搭配主題，例如春季賞櫻、夏季祭典、秋季賞楓等。此外，這艘郵輪更能夠造訪大型郵輪所無法航行的海域，例如瀨戶內海以及小豆島、伊豆島、種子島、以及沖繩附近的小島等秘境。

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