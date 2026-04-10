礁溪人氣美食新開幕！「樂漁鮮魚定食x咖啡」主打各種老饕等級的現流海魚，每日數量限定，晚來就吃不到唷

一整套賞心悅目又營養均衡的日式定食是很多人的最愛，其中主打鮮魚料理為主的定食餐廳更是許多挑嘴老饕們美食口袋名單中一定會收藏個幾家的！而今天我要分享的「樂漁鮮魚定食x咖啡」就是近期新開幕、我覺得非常有爆紅潛力的一家，業者每天都親自到大溪漁港的漁市去選購各種優質的現流海魚（有的是漁船捕撈的、有的是手釣的），數量有限，賣完為止，這些魚可能包含了大家比較熟悉的紅喉、黑喉、午仔魚、馬頭魚、赤筆仔、石鱸、黃雞魚……等等，有時還會有更多一般民眾比較罕見的珍稀魚種，就算你們去光顧個五次、十次依然每次都可以嚐到不同的魚種，而且料理手法有火烤和清蒸等選擇（有些魚因為本身肉質的特性，所以只提供固定一種的作法），保證每次去光顧都可以有像開盲盒般的驚喜感唷～♪

基本資料（樂漁 鮮魚定食x咖啡 礁溪店）

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街116號

電話：0975-001-801

營業時間：12:00 ~ 14:30／17:30 ~ 20:30

公休日：禮拜三

備註：偶爾會有其他日休息，但都會事先公告在粉絲團裡

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61583075649012

樂漁鮮魚定食x咖啡的地點

「樂漁鮮魚定食x咖啡」位於礁溪的健康一街上，離我之前分享過的「長榮鳳凰酒店（礁溪）」超近，如果你們午餐或晚餐不想在飯店的餐廳解決的話非常推薦可以來這裡吃定食（如果真的不愛吃魚，這裡也有供應紅酒燉牛肉、日式咖哩雞肉等其他肉類主食的套餐），然後這裡距離「礁溪火車站」僅550公尺左右的距離，離「礁溪轉運站」也只有700公尺喔～

餐廳的正對面就是「礁溪忠孝站停車場」，如果你們開車前往的話可以停那裡就好。

樂漁鮮魚定食x咖啡的用餐環境

「樂漁鮮魚定食x咖啡」是開在「ISPAVITA佧美‧奧之湯」這間溫泉民宿的一、二樓，不過並非由民宿業者所經營，目前也沒有什麼住房就用餐打折之類的優惠喔…（我有特別詢問過）

然後這裡一樓的用餐空間有一整面的玻璃落地窗，採光很好，裝潢佈置簡約又雅緻，用餐規定沒有特別提到時間限制，所以應該是可以跟親朋好友悠閒慢慢品嚐、好好談天說地的那種聚會好所在。

二樓其實還有更多的座位，然後你們可以選擇走樓梯或搭電梯上去。

當天我們是11:00店家剛開始營業時就抵達，所以有拍到二樓的空景照（二樓也一樣有明亮的採光跟溫馨的氛圍），到了中午12:00左右其實一、二樓就接近完全客滿的狀態了（而且我還是平日去的），所以建議大家如果是打算熱門用餐時段前去光顧的話建議先打電話訂位比較保險唷！訂位專線是0975-001-801。

看起來陽台似乎也有戶外的座位，但我去的那天中午其實氣溫稍微有點炎熱，所以大家都是坐在室內吹冷氣。

這裡有貼心提供置物籃，有需要的客人都可以自取。

因為沒有收一成服務費，所以想喝水也是可以自己去倒。

樂漁鮮魚定食x咖啡的菜單

這裡的點餐方式是直接桌面掃碼點餐，不過如果是一群長輩去用餐、不太會用手機的話，也是可以直接在櫃台跟櫃台人員點啦～

我去的那天所提供的鮮魚套餐（定食）就是照片中這16種，因為都是每日採買的新鮮漁獲所以數量有限，賣完在點餐系統上就會直接顯示「售完」，你們看～我們那天已經夠早到了，還是有兩款已經售完了…所以我是建議你們如果有特別指定想吃哪種特定的鮮魚的話，真的是越早到的話可以吃得到的機率越大！

然後因為現流的海魚其實價格常常都在變化，所以你們去光顧時看到的價格不一定跟我現在拍的一模一樣，魚的種類也是每天都不一樣，但業者有營業的日子都會在自己的「臉書粉絲專頁」po文說當天進了哪些魚貨，你們都可以上去看看喔～

雖然我想基本上會來這裡用餐的都是愛吃魚類料理的人，但當天也有不小心聽到別桌某位客人說自己其實很不愛吃海鮮，好在這裡也是有提供牛、豬、雞等其他肉類料理的套餐可以選擇。

當天我們點的餐點

接下來看到的這兩份就是我跟阿峯當天點的定食，除了主菜的鮮魚以外還有白飯、熱湯跟六種配菜，看起來是吃得巧也吃得飽的那一種，而且視覺上就很吸引人，營養方面也感覺蠻均衡的。

【三刀魚／金花 套餐 13-15兩】

首先帶你們看到的這一份是「三刀魚／金花 套餐」，以我吃過的烤魚定食來說它算是體型很大的魚，肉量很豐富。

三刀魚被一些香港人譽為「四大魚王」之一，屬於比較名貴的魚種，至於為什麼會命名為三刀魚並不是因為它身上有類似刀狀的圖案或者魚鰭像三把刀…而是因為這種魚的肉質特別厚實，所以在料理之前通常會像照片中那樣先用菜刀劃個三刀，這樣烹調過程中才比較能確保魚肉都有均勻受熱、變熟。

p.s.真正海裡的三刀魚尾部會有像照片中的白色梅花點

這魚的一大魅力就是油脂特別豐富，所以經過火烤的處理以後整個香氣四溢，光用聞的就讓人直吞口水，實際品嚐起來，它的魚肉豐腴又緊實，也沒有暗藏什麼細小的魚刺。

其實我不算是個常吃魚的人，但這烤的三刀魚肉質真的非常甜美，連皮一起吃的話有種外酥內嫩的口感，讓人愛不釋手，整尾都要吃得乾乾淨淨、不留一點殘肉才肯罷休！

其實我覺得單吃那烤魚就很有滋味了，但大家還是可以視自己的口味偏好來沾點胡椒鹽或者七味粉一起享用。

白飯是粒粒分明又帶有彈性的那一種，還灑上些許黑芝麻來增添香氣。

和風沙拉吃得到爽脆的生菜、小番茄、玉米，上面還放了小卷以及蟳味棒，大熱天吃這個非常清爽。

其實我也不太確定它到底是不是小卷…那類的海中頭足綱生物都長得蠻類似的，你們不覺得嗎！？但總之吃起來很Q彈可口就是了～

這是我在參加喜宴時最愛的開胃小菜之一…涼拌海蜇皮，QQ脆脆的口感搭配微酸又帶著蒜香的調味也是很爽口。

這是跟鴻喜菇和小魚乾一起拌炒的花椰菜。

對了～這些配菜每天提供的可能不盡相同，所以你們稍微做個參考就好了，還是以現場實際提供的為準喔～

這是用百香果醬去醃漬的白蘿蔔，解膩效果一級棒。

當天還有提供茶碗蒸。

吃起來口感非常滑嫩，蛋香味跟醬香味都很濃郁，我覺得日式醬油和味醂的味道比以往吃過的版本更明顯一點。

熱湯的部份提供了金針花排骨湯。

這湯暖心又暖胃，甘甜中帶點微酸的滋味，排骨的肉吃起來也很軟嫩入味。

水果的柳丁跟香瓜甜度都還不錯。

【皇帶魚／地震魚 套餐 9-10兩】

另外一份是「皇帶魚／地震魚 套餐」，因為肉質的關係，所以這一道目前只提供清蒸的做法。

不曉得大家知不知道完整的地震魚是長什麼模樣（有興趣的朋友可以去Google一下它的照片）…這邊簡單用文字敘述一下，它是一種身長可以超過兩公尺的魚種，通常捕撈到的也會有一公尺左右，傳聞中牠是主要棲息在深海的魚種，只有在感應到地震即將發生之前才會驚慌地逃到淺水域！不過後來科學家證明這種魚出現在淺水域其實跟會不會發生地震其實沒有啥直接關聯，所以大家看到牠也不用太緊張～

我想地震魚應該算是一種在餐桌上很罕見的魚種，因為當天坐在隔壁桌的幾位阿姨看到我們的地震魚上桌就一直忍不住偷瞄（她們看起來感覺就是常在遊山玩水、吃遍各種美食的貴婦級饕客），後來還忍不住開口問我說這個是什麼魚……

我自己也是頭一次吃地震魚，我覺得它的口感應該是比較接近於曼波魚、鱈魚那一類的，大口咬下感受到的不是一般魚肉的口感，而是滿滿的豐富膠質，有點類似於在吃果凍、嫩豆腐那樣…甚至用入口即化來形容也不為過！

如果你們本身偏愛像曼波魚那種水嫩口感的魚或者希望肌膚變得Bling Bling的話，我會蠻推薦你們可以點這地震魚來嚐嚐的（也要先有那個機緣就是了，這種魚不是天天都有進貨），但如果你們是比較喜歡吃一般魚肉的口感的話，就可以選擇剛剛那種三刀魚或者高人氣的紅喉、午仔魚、馬頭魚、赤筆仔、黃雞魚這些也都很不錯！

p.s.清蒸的那個醬汁千萬不要浪費，可以淋在白飯上，會超級下飯的說～♥

那天我們還有另外單點兩杯飲料。

【莓果交響樂氣泡飲 130元】

因為我本身沒有特別愛喝咖啡類的…所以點了這杯「莓果交響樂氣泡飲」，喝起來沒什麼酸味，均勻攪拌以後微甜、莓果味蠻明顯的，氣泡感也令人感覺格外清爽。

【榛果拿鐵 120元】

冰的「榛果拿鐵」喝起來也是微甜，獨特的堅果香氣與滑順的奶香完美融合，絕對算是有水準的榛果拿鐵，也很推薦大家試試。

以上就是這次的分享，我覺得「樂漁鮮魚定食x咖啡」是一間物有所值的鮮魚定食餐廳，一份就吃得到主菜、白飯、熱湯跟六種配菜，比市面上大多數賣日式定食的餐廳更有誠意，而且業者每日到漁市去採購的不是什麼常見的鯖魚、秋刀魚，而是通常在一些有水準的日料餐廳才看得到的那些高級海魚，只要是熱愛美食的老饕一定都曉得它們和那些經過冷凍的魚貨美味程度完全無法相提並論，我覺得是屬於吃貨必須收藏起來然後也很適合帶長輩一起來用餐的那種餐廳（很多長輩都愛吃魚，像我爸、媽就都超愛的），誠心推薦給大家嘍！

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康一街116號

電話：0975-001-801

營業時間：12:00 ~ 14:30／17:30 ~ 20:30

公休日：禮拜三

備註：偶爾會有其他日休息，但都會事先公告在粉絲團裡

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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