「天成逸旅–蝴蝶谷」花蓮森林療泉度假新地標 開幕優惠同步迎賓

【旅奇傳媒/編輯部報導】「天成逸旅－蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉資源，主打「森呼吸・蘊溫泉」的療癒度假體驗。

自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，為歡慶開幕即日起至2026/12/30止，推出開幕優惠凡加入「Cosmos CLUB 」會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6,688元起，期盼以森境溫泉的療癒魅力，吸引更多旅人走入山林、放慢步調，帶動花蓮永續旅遊度假市場發展，並深化深度生態旅行體驗。

▲「天成逸旅－蝴蝶谷」主打「森呼吸・蘊溫泉」的療癒度假體驗。 圖：天成逸旅－蝴蝶谷／提供

「天成逸旅－蝴蝶谷」定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8,800元以上，目標平均住房率達八成。期望成為花蓮瑞穗區另一個能夠帶給消費者深度體驗大自然旅行的最佳首選。

目前集團亦推出「天成逸旅－蝴蝶谷」與「瑞穗天合國際觀光酒店」兩館別的聯賣專案，讓旅客同時擁抱城堡的華麗與山林的純淨，譜寫自然愜意的動人的旅程篇章，遊歷截然不同卻同樣迷人的假期風情。

即日起至2026/06/30，推出開幕限定「富源森泉慶開幕」住宿優惠，平日雙人一泊三食6,930元起，專案內容除會館精緻客房住宿乙晚外，還可享用結合當令特色的「森活百匯」所提供的自助式早餐與晚餐，夜晚更可於位於大廳一隅的「宵香拾味」，品味深夜食堂所提供的美味暖心消夜選擇，豐富饗宴開啟每一段度假時光。

▲天成逸旅-蝴蝶谷隱身於山林之中，融合自然與設計巧思的精緻客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，房內溫泉泡湯池盡享黃金湯洗禮。 圖：天成逸旅－蝴蝶谷／提供

為帶動花蓮深度旅遊，更推出「富源蝴蝶＋瑞穗城堡 雙館聯賣」住宿優惠，由榮獲卓越五星殊榮的「瑞穗天合國際觀光酒店」攜手全新品牌的「天成逸旅－蝴蝶谷」，即日起至2026/12/30止，三天兩夜雙人同行平日二泊五食享優惠價13,999元起，四天三夜享優惠價19,998元起。同時暢遊花蓮雙湯，盡享歐風城堡與森林慢活之旅，專案內容包括入住「瑞穗天合國際觀光酒店」城堡舒適客房、豐美自助式晚餐與早餐，並徜徉黃金湯泉及暢玩金色水樂園、跑跑甩尾車…等設施，再由飯店接駁車接送至「天成逸旅－蝴蝶谷」，綠意圍繞的靜謐客房，從早餐、晚餐到消夜，開啟秋冬最具魅力的雙湯假期。

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