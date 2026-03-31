東岸絕美閱讀新地標 「台東縣立圖書館」開放試營運

【旅奇傳媒/編輯部報導】大家期待已久的「台東縣立圖書館」，已正式啟動全館試營運，以及公共藝術作品《織知》亮相活動，鄉親及讀者終於可以親睹東岸絕美圖書館的全貌，不只是知識的寶庫，更是台東人最重要的藝文休憩空間，豐富的館藏與舒適的閱讀空間，預期將成為台東重要的美學場域。

▲大廳區。 圖：台東縣政府／提供

「台東縣立圖書館」由張樞建築師規劃，以「山嵐」為設計意象，將台東綿延的山勢轉化為建築線條，以特有巧思連結吳明修建築師設計的原館建築，既保有挑高明亮的空間，又維持全館整體性，多層次的斜面造型配上溫潤的木格柵，整座圖書館宛如從大地生長出來的知識森林，與周邊景觀和諧共生，是百看不厭的台東經典建築。

▲漫畫區。 圖：台東縣政府／提供

「台東縣立圖書館」新增建築體後，整體樓地板面積達3,450坪，以全齡圖書館進行規劃，親子閱讀區、樂齡報刊區及青少年閱讀區各有寬敞空間，各區擺放適齡書籍及營造相對應的舒適佈置，其中「青少年閱讀區」中有專為漫畫迷規劃的專屬基地，精選的經典漫畫叢書，受到漫畫迷的推崇肯定；「親子閱讀區」的廣闊場域以及星空草地的大地感，也贏得家長與孩子們的喜愛，家長們紛紛表示，親子閱讀區真的很夢幻，全台少見，身為台東人實在太幸福了。

▲多媒體視聽區。 圖：台東縣政府／提供

另備受矚目的「縱谷館藏閱讀區」，為圖書館建築亮點，營造出宛如縱谷般層次錯落的動人空間，有大面積落地窗引入的自然天光以及鵝卵石造型座椅，展示最受讀者喜愛的心靈、家庭生活、財經以及小說文學類書籍，預期將成為文青讀者喜愛駐足的空間；此外以海洋意象為設計概念的「多媒體視聽室」，規劃有5人、7人及單人座位空間，提供優質影音資料，未來將可成為台東民眾優遊影視世界的重要據點。

▲公共藝術作品《織知》。 圖：台東縣政府／提供

全館開放首日特別介紹圖書館專屬公共藝術作品《織知》，由台東縣副縣長王志輝與與藝術家成若涵以錄製 Podcast 的方式進行，針對公共藝術如何與地方文化、圖書館功能交織連結進行深度對談，參與創作的新生國小四年級美術班同學也受邀出席，興奮地在作品中尋找自己筆下的家鄉意象，共同見證這場美學首秀。

《織知》以鐵雕結合鏤空工法，將南島文化圖像元素轉化為具層次感的牆面，寓意知識與文化如經緯交織，以新穎活潑的設計呈現悠遠深長的歷史，展現台東圖書館的華麗轉身，也預告多元靈活的營運方向。

▲親子區。 圖：台東縣政府／提供

副縣長王志輝感性說，今天圖書館試營運不僅是空間的開放，更是台東精神的集結。看見《織知》作品將南島圖像與熱氣球、釋迦等在地元素融合，就如同古往今來的知識融入並創發現代生活。看到孩子們的作品成為牆面上的一部分，我感到十分欣喜，這象徵圖書館是全體縣民共有的。

▲自修室。 圖：台東縣政府／提供

嶄新的圖書館除了取得綠建築標章，也取得智慧建築標章，新增二項資訊設備十分引人注意，一是宛如迴轉壽司送餐軌道的圖書分揀機，可將讀者還書自動分類至書車，加速書籍流動；一是157公分高、有著靈動大眼睛的導覽機器人，一、二樓各有一台，可以幫讀者帶路，前往茶水間或書籍所在之處，也可以用來查找、借閱書籍，機器人並提供樓層資訊、最新消息以及推薦讀物，歡迎讀者體驗使用。

▲樂齡報刊區。 圖：台東縣政府／提供

而除原有的預約書自助取書機、自修室自動預約機，全館各樓層皆配置有導覽機、自助借書機、檢索電腦，使用者可經由智慧系統自助查書、找書、借書、登記電腦及設備使用，館方強烈推薦讀者下載使用「台東縣立圖書館」App，可以輕鬆預約及借閱書籍，還可隨時取得館方最新資訊，享受高科技帶來的便利與環保效益。

台東縣政府文化處歡迎民眾前來，惟場館目前仍處於試營運階段，營運狀態未臻完美，請讀者體諒並提出改善意見，為維持服務品質，相關專區與服務櫃台開放時間為週四至週日09:00~17:00，自修室則服務至21:00。

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