大人小孩一起玩台東！「台東親子行程」推薦 與大自然做朋友

【FunTime小編群】每次帶孩子出門，最怕他們電力滿滿沒地方釋放！好在現在有許多公園、場館或是觀光工廠都有許多適合小朋友體驗的活動，非常親子友善！小孩玩得盡興，大人也跟著邊玩邊放鬆。今天FunTime小編整理了台東親子景點，快來一起來規劃台東的親子時光吧！

台東森林公園

圖／IG, hellohana0821

台東森林公園靠近市區，是一座森林、湖泊和濕地綜合的大型公園，園區面積占地280公頃，擁有豐富的自然景觀，是親子生態教育的絕佳地點。園內有三大湖泊—琵琶湖、鷺鷥湖、活水湖，可供民眾拍照、賞鳥以及水上活動作使用。除了可以沿著黑森林步道散步外，園區也提供自行車租借，快帶著家裡小朋友乘著徐徐微風，感受台東的愜意吧～

票價：全票80元；半票50元（國、高中學生、65歲以上年長者憑國民身分證）；免費（12歲以下孩童、設籍臺東縣或於縣內服務、就學或持有縣府製發的智慧卡證者，身心障礙者及其必要陪伴者一人）

地址：台東縣台東市華泰路300號

營業時間：7:30-17:30

台東美術館

圖／台東美術館官網

為東部第一座縣級美術館，建築風格融合日式簡約與原住民文化元素，充滿在地特色。除了展覽場館外，園區也有戶外大草皮、咖啡廳，是個適合全家大小的藝文園區 ！美術館每週也都有現場導覽活動，讓小朋友能更深入地了解藝術作品背後的故事。

小編小提醒：館內未開放照相，請大家多留意～

票價：免費（特展價格另計，更多資訊請至官網查詢）

地址：950臺東縣台東市浙江路350號

營業時間：週二至週日09:00-12:00、13:30-17:00（週一公休）

都蘭文創園區

圖／IG, jamienew523

親子同樂景點常勝軍！都蘭文創園區是由舊糧倉改建，保留歷史痕跡與懷舊風情，隨處可見可愛繽紛的塗鴉牆和裝置藝術，快門按不停，隨處走走拍拍超值得～園區分為兩館參觀，文創市集館內有許多特色產品，超適合挖寶！而伴手禮館則販售台東在地小農產品，送禮自用都適合。園區內最特別的景點是——「水往上流」，是一處因地形傾斜導致視覺上水會往上流的錯覺，這個特殊景觀讓都蘭文創園區聲名大噪，許多遊客慕名而來。這裡不僅能體驗台東的文創魅力，還能帶著孩子一起探索自然奇觀，拍照、逛街、放風一次滿足。

票價：免費

地址：959臺東縣東河鄉458-1號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

邸 Tai Dang – 創生基地

圖／邸 Tai Dang 官方臉書

藏身在台東糖廠園區內的邸 Tai Dang，是一個積極協助當地產業並培育台東青年的團隊，致力於讓所有人看見台東的美麗，不定期會舉辦展覽、小市集，讓遊客更認識這塊土地，也讓台東的創業者、自由工作者能有互相交流的平台。走進基地，隨處可見充滿巧思的空間設計與在地藝術氣息，讓人忍不住想一探究竟，更深入了解這片土地的文化魅力。不論是想慢慢散步拍照，還是讓小朋友盡情奔跑放電，這裡都是絕佳選擇～

票價：免費

地址：950臺東縣台東市中興路二段191號

營業時間：週五至週日11:30-17:30

悟饕池上飯包文化故事館

圖／IG, hi_huei_ying

一秒穿越回古早年代！你知道最早的池上飯包是用竹葉包裝的嗎？而且菜色僅有四個包著酸梅和肉乾的三角飯糰，非常樸實！隨著時代改變，內容物越來越豐富，才逐漸變成現今你我熟知木盒便當。場館內分為「歷史文化區」、「農田農具區」、「稻米文化區」、「池上飯包區」、以及「古早飯包區」等展示區，每一區都在介紹池上飯包的發展文化，也有語音導覽服務能更沉浸式地感受那段充滿人情味的歷史時光。整個環境以懷舊復古風打造，讓遊客拍照欣賞，復刻早期生活的樣貌～

票價：免費

地址：958臺東縣池上鄉忠孝路259號

營業時間：10:30-19:00