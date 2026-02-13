週末逃離城市！台東知本「美人湯」療癒散策，漫步森林秘境、品嘗濃郁羊肉爐

【FunTime小編群】台灣是塊寶島，隨處都有溫泉，在寒冷的秋冬裡泡上溫泉絕對是一大享受！今天向大家介紹台灣最美的台東，擁有百年歷史的知本溫泉，泡美人湯的同時享受無限山景，附近也有一些景點可以遊玩踏青，例如知本森林遊樂區、白玉瀑布等，還有各種原住民美食，值得你去探索！

知本溫泉介紹

以泡湯聞名全臺的知本溫泉，位於臺東縣卑南鄉，是臺灣規模完善的知名溫泉鄉，超過百年歷史。屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉（酸鹼值約pH8.5），清澈無色且富含礦物質，有按摩肌膚、去角質的功效，又有「美人湯」的美譽；水溫最高可達95℃。

這裡除了觀光溫泉飯店林立，知本溫泉區亦屬於原住民聚集地，故出產原著民美食及各式山菜野味，隨處都可以看到販賣釋迦、鳳梨、洛神花等特產的小販以及山產店，屬於臺灣東部的特色風情。

交通資訊

自行開車：

國道5號→蘇澳交流道下→省道臺9線→縣道194線

大眾運輸：

➤ 航空

由臺北國際航空站搭飛機至臺東航空站，立榮航空、華信航空。

➤ 鐵路

1.搭臺鐵至知本站下車

2.搭臺鐵至臺東站，並轉搭鼎東客運（往安朔）至知本溫泉站下車

知本景點

知本國家森林遊樂區

知本國家森林遊樂區。 圖／IG, nytrsck

以知本溪流域與熙攘的溫泉飯店區相隔，彷彿走進一片原始熱帶雨林之中，鳳蝶飛舞穿梭在白榕樹之間。豐富的生態環境，在此你可以見到台灣稀有的桃花心木、柚木、以及各式各樣榕屬的大樹等植物，園區內還有300坪的花見知本百草園花園，多達50多種的芳香草藥。如果幸運的話，還有機會見識到稀有動物，例如朱鸝、東部特色的烏頭翁，或是黃裳鳳蝶等。來到知本千萬別錯過這裡，滿足你登山健行、賞鳥賞蝶、遊憩及森林浴的最佳場所。

【知本國家森林遊樂區資訊】

地址：台東縣卑南鄉龍泉路290號

時間：07:30-17:00（7月至8月延長至18:00）

票價：全票80元起；半票50元；優待票10元

白玉瀑布

白玉瀑布。 圖／IG, roam_taiwan

原名白玉瓏，離溫泉區並不遠而且容易到達。在這樣的秘境之中，只有最純淨的蟲鳴鳥叫，與瀑布自五十公尺高沖落的流水聲，交響成大自然最美的樂章。就如白玉一般，在翠綠山間裡的一條潔白亮麗玉帶，看來秀麗婉約，讓人目不轉睛。

【白玉瀑布資訊】

地址：台東縣卑南鄉龍泉路43巷（步道入口於停車場旁）

時間：24小時

知本美食

大頭目野食館

大頭目野食館。 圖／IG, o21________juicy.c

當地歷史最久的料理老店之一，店內料理以山產食材為主，烹飪成傳統特色原住民風味餐點，非常美味，不論是毛蟹料理、飛魚爐、山斑鳩或情人的眼淚，都是具人氣的招牌菜。也提供現場歌舞表演、宵夜小酌及歡唱場地，充滿傳統原住民風格。是知本特有名的原住民風味餐廳。

【大頭目野食館資訊】

地址：台東縣卑南鄉龍泉路45號

時間：16:00-23:00

電話：（089）510-280

黑松羊肉爐

黑松羊肉爐。 圖／IG, maomiii_

高CP值的羊肉爐，沒吃到黑松羊肉，就不算來到知本，泡完湯就要吃這個，肉多、湯頭濃、沒有羊騷味。店內不只賣羊肉爐，還提供熱炒店的菜色，應有盡有的菜色任你享用，而且超平價！若一人來到這也沒關係，可以點散客最愛的羊肉炒麵和羊排湯，一人份的羊肉全餐！

【黑松羊肉爐資訊】

地址：台東縣台東市知本路三段144之2號

時間：11:00-13:30，16:30-20:00（週三公休）

電話：（089）512-477

台東一日遊推薦路線

多良火車站。 圖／klook

台東海岸的奇岩怪石，是前往台東不容錯過的景點，來個台東海岸一日遊是一定要的。也能前往台灣最美麗的車站「多良車站」，爬上半山腰的觀景台，眺望無垠的海洋，以及捕捉火車的身影。如果是暑假前往台東的話，絕對要去鹿野高台一日遊，欣賞熱汽球冉冉升空的感動時刻。

知本溫泉住宿推薦

知本老爺大酒店

知本老爺大酒店。 圖／agoda

知本老爺大酒店是知名的台東溫泉飯店，溫泉共有三區，分別為天幕風呂、心采風呂及星月風呂。天幕風呂位於游泳池邊，有各種設備及按摩浴池，還有四座不同材質的湯屋可供選擇；心采風呂則是由懷舊的馬賽克磁磚鋪設而成，擁有四種不同水溫的水池，還有打瀨浴及烤箱；而星月風呂位於小山坡上，以日式建築為主，有四種不同的露天風呂，取用地下碳酸鈣泉，享有「美人之湯」的美譽，還可以欣賞夜間山嵐美景。若不想到大眾池泡湯的話，各個房內也有小型的浴池可以泡湯唷！新穎的裝潢設計，空間寬敞明亮，有六種不同風格房型可供選擇，房內設備齊全，讓你超享受～

小編小提醒：「星月風呂」僅對入住旅客開放，泡湯券、入場券、抵用券等都無法使用唷！

訂房網評價：8.8/10(agoda)

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺灣史前文化博物館

知本東台溫泉飯店

知本東台溫泉飯店。 圖／agoda

知本東台溫泉飯店步行七分鐘就能到森林遊樂區，知本東台溫泉飯店一直是一間老字號的經典知本溫泉大飯店。住宿價格平實，卻囊括了溫泉SPA、高溫池、冷泉、兒童遊戲室，還有評價超高的早餐和免費的卡啦OK券，是個高CP值的住宿選擇！在這裡還可以煮溫泉蛋、玉米來吃，泡完溫泉後來上熱呼呼的溫泉小點超享受～是家庭旅遊或是好友出行不能錯過的優質溫泉住宿。

訂房網評價：8.2/10(agoda)

地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路147號

附近景點：知本森林遊樂區、清覺寺

台東真的是很漂亮的地方，好山好水、好多美食，周圍不但圍繞著綠意盎然的森林及豐富的生態環境，有著原住民特色文化的美食及部落，還有最知名、歷史悠久的知本溫泉！不妨這週末就出發去台東，來個知本的深度之旅！

