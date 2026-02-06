愛茶人必訪！ 進入東方茶文化世界，喝一杯有溫度的茶
【圖／文：曹憶雯】
茶，是生活，也是文化。從歷史脈絡到當代美學，茶器、茶食與茶飲，經過不斷的演變，卻始終承載著人與生活的連結。走出戶外茶園後，不妨走進國際展場與風格茶館，將茶的故事延伸至更寬廣的視野。
故宮南院東亞茶文化展 與時光對話
故宮博物物院南部院區推出的「東亞茶文化展」，以中國、日本、蒙藏與臺灣四大脈絡，呈現東方茶文化的演變。從唐代煎茶、宋代點茶，到臺灣工夫茶與日本煎茶道，透過明代茶寮、日本茶室、蒙藏奶茶區與現代茶席等情境空間，營造不同飲茶氛圍，讓旅人認識不同地域的飲茶方式，看見各地茶文化的多元性，並透過製茶方式的變化，欣賞茶器形式與品茗方法的演進。
值得玩味的臺灣工夫茶，早期承襲自閩南「工夫茶」傳統，從潮汕四寶（潮汕烘爐、玉書煨、孟臣壺、若深杯為主要的茶器）到二十世紀烏龍茶興盛，再到七○年代「新人文茶」的現代茶藝，茶在臺灣被推向更精緻的日常風景，茶藝融入時尚與生活美學，讓喝茶成為一種文化風景。
宅意 把茶喝進日常的甜點風景
位於中埔鄉的「宅意」，是一段兩代人接力完成的茶之旅，也是一種把家風與情感放進茶杯裡的生活提案。為營造出「在家喝茶的自由、暢快」，宅意從茶與食出發，重新定義喝茶這件事，不再只是儀式或聚會，而是一種能自然融入日常的自在選擇。宅意主人吳雅雯承襲父親吳信忠創立的「上意茶業」，延續對茶的深厚情感與精神寄託。作為品牌旗下的第一家茶館，宅意希望以貼近當代生活的方式，呈現一杯有溫度、有情感的好茶，傳遞自由、雅致而愉悅的飲茶體驗，也成為年輕世代品茶、賞茶、選茶的交流空間。除了茶飲，宅意的甜點同樣令人難忘。鮮奶油蛋糕捲選用日本鮮奶油，口感清爽不膩，焙茶奶霜、鹽之花焦糖與芋頭奶凍等口味深受喜愛；必點的起司蛋糕加入多款香草植物提味，濃郁卻不厚重；從茶到甜點，宅意讓喝茶成為一種溫柔而有質感的日常風景。
景點資訊
國立故宮博物院南部院區
地址：嘉義縣太保市故宮大道888號2樓
電話：05-362-0777
時間：09:00至17:00/18:00(週一休館)
門票：參觀券150元
地址：嘉義縣中埔鄉和美村忠義路117號
電話：0905-719-749
時間：週一、週四11:00-18:00、週五至日11:00-19:30(週二、三公休)
消費：阿里山茶區自產自銷茶170元至270元不等、調飲類160元至180元
